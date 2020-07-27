لكزس تقدم سيارة الدرفت الأكثر قوةً وتطوراً في العالم

تعتمد السيارة في تطويرها المدروس على الجهود الناجحة لتصميم نموذج الدرفت السابق "آر سي إف درفت"، فضلاً عن استعراضها للأداء الرياضي الإماراتي رفيع المستوى أمام مجتمع الدرفت العالمي.

ويُذكر أن أحدث سيارات الدرفت المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والمشاركة في منافسات ريد بُل، مستوحاة من النموذج "آر سي إف" وتمتلك محرّكًا بقوة 1200 حصان، ويبلغ وزنها 1250 كيلوجرام / 2755 رطل، ويمكن أن تأتي السيارة مكسوّةً بطبقة ذات وزن خفيف للغاية من مادة "الكربون كيفلر" حسب الطلب.

وتم بناء السيارة للحصول على ما هو أكثر من مجرد القوة والسرعة فقط. وتراعي سيارة "آر سي إف كربون كيفلر" الخاصة بدحام، والتي يأمل المنافسة بها في بطولات الدرفت حول العالم، أدق تفاصيل الهيكل ونظام الدفع والحضور الذي يرتقي بمستوى إتقان تنفيذها ليعكس مهارة لكزس العالية في بناء السيارات.

وتمثلت النتيجة في سيارة درفت فريدة بمستوى عالمي وخواص استثنائية للغاية، بالرغم من تواجدها في منطقة مشهورة بسياراتها المتميزة من حيث القوة والبناء.

وقد اختار دحام "لكزس آر سي إف" منصةً لأحدث مشاريعه بعد بناء أول نموذج درفت خاص به من الطراز نفسه، والذي أثار حماسة الجمهور خلال أول ظهور له في مهرجان "غودوود للسرعة" عام 2019.

سيارة لكزس آر سي إف

وفي تعليقه حول هذا الموضوع، قال أحمد دحام: "تشرّفني الشراكة مع علامة فاخرة بمثل مستوى لكزس. وأشعر بامتنان عميق للفريق الذي قدم لي الدعم خلال عملي على بناء سيارة ’آر سي إف كربون كيفلر’ الجديدة للمشاركة في الموسم المقبل".

وأكمل: "تفيض تجربة قيادة هذه السيارة بالمرح؛ ولا يسعني الانتظار لقيادتها واختبار أقصى قدراتها. لقد كان 2019 عاماً حافلاً بالدروس، حيث التزمنا بفلسفة ’كايزن’ اليابانية في عمليات البحث والتطوير. وأتطلع قدماً لموسم ناجح جديد؛ كما أنني على أتم الثقة بقدرة هذه الشراكة على مساعدتنا في تحقيق جميع أهدافنا".

وأضاف: "تطلّب صنع سيارة بهذه المواصفات بذل جهود استثنائية ليس فقط مني، بل من الفريق والشركاء، لمساعدتي في تحقيق أهدافي مع هذه السيارة. وأشكر جميع الشركاء على دعمهم المستمرّ، وما قدموه من أعمال لاستكمال هذا المشروع".

وقياساً بالنموذج الأول، خضعت سيارة "آر سي إف" للكثير من التحسينات، وكان لدى دحام كل الوقت الذي يحتاجه لتحقيق ذلك. وقد تم تصميم السيارة الأولى وبناؤها في مدة قياسية لم تتجاوز 70 يوماً، مما يعتبر دليلاً واضحاً على تميّز الشركة من حيث البناء والمهارة.

وتتمثل روعة سيارة الدرفت "آر سي إف كربون كيفلر" الحديثة في جانبين هما القوة الأكبر والوزن الأقل.

وتم تخفيض وزن النموذج الثاني بفضل إعادة التفكير بالمنصة بطريقة مجردة ودقيقة، ومن ثم تصنيع سيارة السباق بالاعتماد على مواد خفيفة الوزن.

كما اتخذ مركز ثقل السيارة موضعاً أفضل في الهيكل لدعم أداء السيارة خلال عملية الانجراف. وتولى كراج "بايثون" المحلّي مهمة تصنيع ألواح الجسم من ألياف كربون كيفلر ذات الوزن فائق الخفة، ما ساعد الطراز الجديد في التخلص مما يزيد عن 500 كيلوغرام من وزنه في إطار السعي للوصول إلى وزن تنافسيّ بالمقارنة مع سيارات الدرفت الأخرى.

وتم توفير الطاقة المناسبة بالاعتماد على نسخة مضبوطة من محرّك "2 جيه زد" سداسي الأسطوانات على خط واحد مع شاحن توربيني مفرد - بقوة 1200 حصان تعادل أربعة أضعاف النموذج القياسي - بدلاً عن المحرّك القياسي للسيارة المزوّد بثماني أسطوانات وتقنية السحب الطبيعي للهواء.

ووقع الاختيار على محرّك "2 جيه زد"، والمتكامل مع علبة التروس المتسلسلة بأربع سرعات من "سامسوناس" وقابض مزدوج اللوحة من شركة "كومبيتيشن كلتش"، بفضل مجموعة متنوعة من قطع الضبط المتاحة بسهولة.

سيارة لكزس آر سي إف

ويمتاز المحرّك بقوّته المذهلة وحجمه الصغير، مع هيكليته الهندسية المألوفة، مما جعله خياراً موثوقاً في سباقات الدرفت حول العالم. ويتمتع أحمد دحام بسنوات من الخبرة مع هذا المحرك، ما يساعد في تسهيل وتسريع عمليات الضبط والتعديل خلال منافسات الدرفت.

وتتضمن مكونات الضبط الرئيسية الشاحن التوربيني "غاريت جي تي إكس 3584"، وقطار الصمامات "جي إس سي باور ديفيجن" مع نظام وقود بمضخة ثلاثية من راديوم "إنجنيرينغ".

وأُضيف حوض تشحيم جاف من شركة "تايتان موتورسبورت" لتحسين الوثوقية، مع تثبيت مجموعة "نيتروس إكسبريس" بقوة 200 حصان للمساعدة في تعزيز أداء التيربو وتبريد هواء السحب.

ونظراً لضرورة مراقبة جميع هذه الأنظمة لنجاح حركة الانجراف، استخدم دحام معداته المفضلة من شركة "لينك" النيوزيلندية – وحدة التحكم الإلكترونية "ثاندر" ولوحة العدادات "إم إكس إس سترادا".

ومع الضبط المخصص للوزن والقوة، حوّل دحام انتباهه إلى ضبط الهيكل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التغييرات.

وتتضمن التعديلات الأكثر أهمية تبديل الترس التفاضلي الخلفي بوحدة "وينترز" – لتحقيق التغييرات السريعة في المعدلات على المسار. واستبدال الفرامل بفكوك المكابح المخصصة للسباقات من "ويلوود"، لتخفيض الكتلة غير المعلقة – مما يتيح سرعة أكبر في تغيير الاتجاه.

وتمت الاستفادة من خبرة "إف آي جي إس إنجنيرينغ" لتصميم مجموعة الزوايا البالغة الأهمية لانجراف السيارة. ويزداد إتقان العمل الذي يؤديه دحام بفضل استخدام المخمّدات النابضية الرياضية بثلاثة اتجاهات من النوع "بي سي ريسينغ" لتمكين إجراء التعديلات على معدلات الارتداد والتخميد.

لكزس آر سي إف

وتتمثل اللمسات النهائية بمجموعة من أفضل عجلات "رايز إنجنيرينغ" من طراز "57 سي آر" مع إطارات "آر 888 آر تويو".

"بدأت عملية بناء السيارة في يناير/كانون الثاني عام 2020، حيث استندت أبحاثنا وخططنا الأولية على مشاركاتي في بطولة عُمان الدولية للانجراف، مع سيارة "آر سي إف" المزودة بمحرك ثماني الأسطوانات – والتي جعلتنا أكثر معرفة بالمنصة التي نعمل عليها. وتم تحديد الأجزاء التي ينبغي تصنيعها وتطويرها عبر شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بما يكفل تحسين قيادة النموذج الجديد وتقليص وزنه" قال دحام.

وأكمل: "استعدّ المصنّعون والميكانيكيون، وظهر حرصهم وشوقهم واضحاً لبدء عملية بناء سيارة السباق التي طال انتظارها، إذ تم تجهيز كل شيء للتأكد من الحفاظ على الزخم لإنهاء السيارة في الوقت المحدد... لكن، وقبل نهاية ذلك اليوم، اجتاح وباء "كوفيد-19" العالم بأسره، فضلاً عن تطبيق قوانين الحجر الصحّي ومنع التجوّل في الأردن، ما منع المركبات من السير على الطرقات. وبناءً عليه، لم نستطع الحصول على قطع السيارة ذات التصميم المخصص إما لعدم وصولها أصلاً إلى الدولة، أو لصعوبة الوصول إليها. وشكّل ذلك تحوّلاً غير متوقع للأحداث، ولم نستطع تحديد موعد لأي شيء".

وأردف: "بمجرد مرور بضعة أيام على الحجر الصحي والتأكد من السلامة، قررت أنا والفريق العودة إلى العمل، واستخدام الدراجات الهوائية وصولاً إلى المرآب. وكنت مضطراً لقيادة الدراجة الهوائية يومياً لمدة ساعة ونصف للإشراف على جميع خطوات البناء، ما جعلني من هواة ركوب الدراجة الهوائية".

واسترسل: "من ناحية إيجابية، منحنا إلغاء المنافسات المُجدولة مزيداً من الوقت للبحث في مزيد من التفاصيل، وتحسين العمل والارتقاء به إلى مستويات أعلى مما خططنا له في البداية".

واختتم: "بعد رفع الحجر الصحّي، تبيّن أن أمامنا ثلاثة أيام فقط للاستفادة من طلب استخدام الطريق الذي تقدمنا به سابقاً وفق خطتنا الأولية لتصوير مقطع الفيديو الخاص بالكشف عن السيارة. وجاء مقطع الفيديو كأول استعراض لسيارة "آر سي إف"، وأُجريت عدة خطوات تعديل وضبط خلال عملية التصوير. وفي الحقيقة، أذهلتني قدرة الفريق على بناء هذه السيارة الاستثنائية في ظل هذه الظروف الصعبة التي مررنا بها جميعاً. ولهذا، تغمرني السعادة للعمل مع فريق بهذا المستوى".

المواصفات: