لامبورغيني تنشر فيديو تشويقي لتشغيل محرك سيارة خارقة مخصصة للحلبات

يراقب مدراء لامبورغيني عن كثب التطورات في البطولتين السابقتين، حيث يرون في تلك التطورات "فرصة مثيرة للاهتمام بشكل كبير" و"تغييراً لقواعد اللعبة" للرياضة.

وتمّ تشغيل السيارة المزودة بمحرك ذي 12 أسطوانة بسعة 6.5 ليتراً وبقوة 830 حصاناً، للمرة الأولى في المصنع خلال هذا الأسبوع.

وتضمّ سيارة "كوادرا كورسي" الخارقة الجديدة عدداً من الخصائص تميزها عن السيارات التجارية، إذ تتمتع بجانح خلفي كبير، وتصميم انسيابي للسقف ومقدمة السيارة.

وتتمتع كذلك بأعلى مستويات السلامة مع توزيع مدروس للوزن يسمح لسائقيها باتباع أساليب مختلفة للقيادة على المسار.