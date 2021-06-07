عودة مهرجان "وادي السيارات" مع أفضل السيارات الإيطالية

سيعود "مهرجان وادي السيارات"، الذي يُعتبر أضخم حدث في إيطاليات لعُشَّاق السيارات الرياضية الخارقة إلى العالم الواقعي، وذلك بعد إقامته افتراضيًا في نُسخة 2020 بسبب تداعيات جائحة "كوفيد 19"، إذ ستُقام نُسخة 2021 على أرض الواقع وسيُتاح للجُمهور حضورها ومتابعتها إلكترونيًا أيضاً، وذلك في الفترة ما بين الأول والرابع من تموز (يوليو) المُقبل.

وسيُركّز "أرض السيارات - لاند أوف موتورز" على مدينة مودينا عبر سلسلةٍ من الفعاليات التي تستعرض أكثر علامات المُحرِّكات شُهرةً من منطقة إيميليا-رومانيا، مثل فيراري ومازيراتي ودوكاتي ولامبورغيني ودالّارا وإِنِرجيكا. كما ستكون أبواب المهرجان مفتوحةً أمام علامات السيارات العالمية وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

أيام المهرجان

ستستضيف كُلًا من كلية مودينا العسكرية وقسم القانون في جامعة مودينا وريدجو إميليا سلسلة من الاجتماعات سيكون محورها التحليل العميق والنقاشات حول قطاع صناعة السيارات، وذلك يوما الخميس والجُمعة المُوافقان الأول والثاني من تموز (يوليو). يُمكن مشاهدة هذه الاجتماعات والتسجيل لحضورها عبر شبكة الإنترنت يُرجى زيارة الموقع الشبكي www.motorvalley.it.

بعد يوم الافتتاح، سيتمكن الجمهور من من المشاركة في فعاليات على الحلبات، بما فيها حلبات مثل ميزانو وإيمولا وبحدث خاص للسيارات الرياضية "الكلاسيكية الحديثة"، وآخر مخصص لسيارات دالارا.

منطقة "وادي السيارات" الجديدة

بعد اليوم الأول من المهرجان، يُمكن للجمهور الذي يزور المهرجان في أيام الثاني والثالث والرابع من تموز (يوليو) الدخول لفعالية "على الحلبة" في جميع حلبات السباقات ضمن المنطقة، حيث ستُشارك حلبات "ميزانو أدرياتيكو" مع "تحدي جي تي العالمي في أوروبا" ليومٍ واحد (الرابع من تموز)، وحلبة إيمولا مع "بطولة إيطاليا لسباقات السرعة للدرّاجات النارية" لثلاثة أيام (الثاني والثالث والرابع من تموز)، وحلبة "فارانو دي ميليغاري" مع السيارات الكلاسيكية الحديثة (السيارات الشهيرة والمرغوبة التي يتراوح عُمرها ما بين 20 و 30 عامًا) وفعالية مُخصصة لسيارات دالارا لمدة يومين (الثاني والثالث من تموز).

الخُطوط الرئيسية للمُؤتمر

سيُقام ضمن "مهرجان وادي السيارات" مُؤتمرٌ فيه جلسات نقاشية تستمر لـ 45 دقيقة لكل جلسة، ستتناول هذه الجلسات عددًا من المسائل وتُعرض فيها أرقام وإحصائيات حول صناعة السيارات الإيطالية والعالمية، كما ستُبثّ المزيد من الاجتماعات عبر شبكة الإنترنت من أجل مُناقشة مواضيع عديدة منها الاستدامة والرقمنة (التحول للتقنيات الرقمية) والسباقات والتقنيات المُبتكرة والتوجهات الاستهلاكية الجديدة ومُستقبل وسائط النقل.

جوانب هامة أخرى

يسبق انطلاقة "مهرجان وادي السيارات" إقامة "موتورسبورت نِكست – المُنتدى العالمي للابتكار الصناعي ونقل التقنية" يوم 30 حَزيران (يونيو)، الذي تُشارك في تنظيمه الرابطة الوطنية لصناعة السيارات في إيطاليا و "موتورسبورت آند أوتوبروموتيك". وسيُقام عرض في الثاني من تموز لتقديم عشر مشاريع ناشئة وناشطة في قطاع النقل وصناعة السيارات اختارتها "مُسرِّع أعمال وادي السيارات".

لن تنحصر فعاليات "وادي السيارات" في السيارات وقطاع النقل، بل سيُسلِّط الضوء على عدد من الجوانب المُميزة للمنطقة الإيطالية مثل الطعام والشراب والفُنون والثقافة والطبيعة.

ستكون "كنيسة النذر" مكانًا لإقامة معرض تحت اسم "تحية مهرجان وادي السيارات إلى رموز الحرفية في صناعة السيارات" الذي يمتد من الأول إلى الحادي عشر من تموز، وتُعرض فيه أثمن القطع الجلدية الأصلية التي أنتجتها "شيدوني" لأفضل صانِعي السيارات، إذ تتخصَّص الشركة في إنتاج الحقائب والكماليات الجلدية الفخمة.

وستُعرض في "مصنع التبغ – مانيفاتُّورات تاباتشي" أعمال الفنّان أليساندرو راسبوني، منها 30 عملًا فنيًا لم يُنشر سابقًا – رسومات سيارات وشخصيات ومُغامرات – ويُعرف راسبوني بمزجه ما بين الشغف بالسيارات ورياضتها والموهبة الفنية.

كما سيُقام معرض للصور الأصلية باسم "تكريم ذكرى سيمونتشيلّي" تحت رعايةٍ من "مؤسسة ماركو سيمونتشيلِّي"، وذلك في "كنسية القديس نيقولو"؛ يُسلِّط المعرض الضوء على الحياة القصيرة لكن الزاخرة للدرّاج الإيطالي ماركو سيمتونتشيلِّي الذي وافاه الأجل في 2011 خلال أحد سباقات الدرّاجات النارية وهو في شرخِ الشباب.

سيُقام معرض بعنوان "حدث في مثل هذا اليوم: عيد ميلادٍ سعيد صُنِع في إيطاليا!"، في "كنسية القدّيس كارلو"، وذلك في الفترة ما بين 30 حَزيران و 25 تموز، وُلِدَ هذا المشروع من فكرةٍ راودت استيفانو دومينِلّا، رئيس "بيت غاتُّينوني"، كما سيُعرض في هذه المناسبة ألبسة على منحوتات مُخصص لـ "مهرجان وادي السيارات"، صُمّم حصريًا من طرف المُصمّم جويلِّيرمو ماريوتُّو.

تستضيف "تيديكس مودينا" عرضاً حيًّا على "مسرح ستروتشي" في مودينا يوم السبت المُوافق الثالث من تموز، وسيكون المحور الرئيسي لهذه الفعالية "رُؤية التفوُّق" حول الرُؤى العظيم التي غيَّرت عالمنا وتُغيُّره.

كافالينو كلاسيك

عنوان الفعالية يخبرنا عنها… عليكم اغتنام فرصة حضور فعالية "كافالينو كلاسيك" الحصرية التي تُقام في الفترة ما بين الثاني والرابع من تموز وتستضيفها مؤسسة "كانوسّا لتنظيم الفعاليات"، وهي أهم حدث لمنافسات الأناقة "كونكورس دي إيليجانس" في الولايات المُتحدة الأمريكية مُخصص لسيارات فيراري، والذي سيُقام للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

أسماء كبيرة

قائمة المُشاركين في "مهرجان وادي السيارات" غنية بالأسماء الكبيرة، وسيكون من بين المُتحدِّثين فيه لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي، واستيفانو بوناتشيني ريس منطقة إميليا – رومانيا، وكارلو فيرو رئيس وكالة التجارة الإيطالية، واستيفان وينكِلمان رئيس لامبورغيني ومُديرها التنفيذي، وكلاوديو دومينيكالي المُدير التنفيذي لدوكاتي، وباولو سكيودييري رئيس الرابطة الوطنية لصناعة السيارات في إيطاليا، وأنجيلو ستيتشي دامياني رئيس نادي السيارات الإيطالي، ومُصمِّمو السيارات: الأمريكي كريس بانغل والألماني كلاوس بوسَه والإيطالي والتر دي سيلفا.

الترويج لـ "صُنِعَ في إيطاليا"

يُعتبر "مهرجان وادي السيارات" جُزءًا من الجهود الوطنية للترويج للصناعة الإيطالية "صُنِعَ في إيطاليا"، والتي أسسها وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع منطقة إميليا – رومانيا ومؤسسة الترويج السياحي في إميليا – رومانيا للترويج الدولي والتدويل التجاري للشركات الإيطالية، انطلَقَت هذه الجهود في سباق جائزة الفورمولا واحد الكُبرى في إيمولا وستستمر في سباق سوبِربايك على حلبة ميزانو التي سيُقام في الفترة ما بين 11 و 1 حزيران، والمعرض الصناعي التجاري الدولي "إينُّوبروم" في يكاترينبورغ في روسيا في الفترة ما بين الخامس والثامن من تموز، وسباق جائزة سان مارينو وريميني ريفييرا الكبرى في بُطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" على حلبة ميزانو في الفترة ما بين 17 و 19 أيلو (سبتمبر) المُقبل. كما ستُشارك مؤسسة "وادي السيارات" في "معرض بيلّا للسيارات في ديترويت" في الفترة ما بين 21 و 26 أيلول، وتُختَتم هذه المُشاركات في "إكسبو دبي 2021" في شهر كانون الأول (ديسمبِر) المُقبل.

يُمكن تحميل نُسخة إلكترونية من البرنامج الرسمي لمهرجان وادي السيارات 2022 من هنا.