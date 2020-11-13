شبكة موتورسبورت تُطلق النسخة الإندونيسية من موقع "موتور1.كوم"

يعتبر موقع "موتور1.كوم" فريداً من نوعه على الصعيد العالمي، نظراً لما يقدمه من تغطية اعلامية متميزة، كما أنه الموقع الإلكتروني الوحيد المتواجد ضمن عدة نسخ في مناطق ودول حول العالم. وتجذب نسخ موقع "موتور1.كوم" ما مجموعه 30 مليون زيارة شهرية، وتقدم أكثر من 50 مراجعة مختصّة شهرياً.

وقد توسع نمو "موتور1.كوم" منذ إنشائه قبل أربع سنوات، ليصبح المنصة العالمية الأكبر المختصة في السيارات، بنسخه المحلية ضمن 11 دولة والمتوافرة بـ 10 لغات مختلفة.

حيث قال فيليبو سالزا، رئيس قسم السيارات لدى شبكة موتورسبورت: "إن صناعة السيارات تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الإندونيسي مع تواجد عدة مراكز إنتاج لمصنّعين عالميين كبار، ويُباع ما يقارب مليون سيارة سنوياً في البلاد التي تمتلك شغفاً كبيراً بالسيارات. تملؤنا الحماسة لإطلاق النسخة 11 من ’موتور1.كوم’، بداية في آسيا، وهذا هو الطريق الذي نودّ سلوكه لتوسيع وتعزيز منصاتنا الخاصة بالسيارات خلال الأشهر المقبلة، لندخل إلى أسواق جديدة ضمن استراتيجيتنا لتعزيز الانتشار".

من جهته، قال بيما سايد، مدير النسخة الإندونيسية لدى شبكة موتورسبورت: "نحن مسرورون جداً بإطلاق شبكة موتورسبورت في إندونيسيا. عبر إطلاق موقع ’موتور1.كوم’ الإندونيسي و’موتورسبورت.كوم’ الإندونيسي كذلك، حيث سنوفر التغطية الأكثر اكتمالاً لجميع الفعاليات الرياضية وتلك الخاصة بالسيارات لجميع المتابعين المحليين. هناك العديد من المتابعين الشغوفين المحليين لجميع الفعاليات العالمية الخاصة بالسيارات ورياضتها".