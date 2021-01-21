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سباق الأبطال يُعلن عن حدث جديد في القطب الشمالي في 2022

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سباق الأبطال يُعلن عن حدث جديد في القطب الشمالي في 2022

سيستضيف سباق الأبطال حدثه الأوّل من نوعه في القطب الشمالي في يناير من عام 2022

أعلنت الهيئة المنظمة للحدث التسابقي السنويّ اليوم عن خطط الانتقال إلى مسار ثلجي وجليديّ في بيت هافباد في السويد على بُعد أقلّ من 100 كلم من القطب الشمالي.

وكان سباق الأبطال، الذي يشهد منافسة أبرز السائقين من فئات التسابق المختلفة في عالم رياضة المحرّكات على سيارات متطابقة، قد أُقيم في عدّة مناطق مختلفة من العالم في السابق.

وسيُقدّم الحدث الجديد تحديًا مختلفًا بالنسبة للسائقين، وذلك بعد أن أكّد المنظّمون أنّ المسار سيكون أطول وأوسع من النسخ السابقة.

ولم يتمّ تأكيد الموعد بالضبط في شهر يناير بعد.

وقال فريدريك جونسون رئيس سباق الأبطال: "بعد تنظيم السباق في بعض أكثر الفضاءات المرموقة في العالم مثل ملعب عش الطائر في بيكين، واستاد فرنسا في باريس، وملعب ويمبلي في لندن، إنّه لفخرٌ كبير أن نقيم الحدث في موطني في السويد للمرّة الأولى".

وأضاف: "دائمًا ما نسعى وراء تقديم اختبارات حماسيّة جديدة لبعض أفضل السائقين في العالم. كان المسار ضيّقًا في السابق داخل الملعب، لكنّه سيكون أطول وأعرض وأكثر إثارة هذه المرّة".

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