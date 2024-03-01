"دوبون ريجستري" مع "بريفيه" تُطلق النادي الخاص لهواة جمع السيارات في البحرين

هذا النادي الخاص لهواة جمع السيارات الفاخرة ومحبيها، يقع قريباً من حلبة البحرين الدولية. وتعتبر هذه المبادرة توسعاً هاماً لـ دوبون ريجستري، ومجتمعها الذي يكبر بشكل متواصل، مع تقديم تجارب قيادة حصرية مخصصة من قبل "كانوسا إيفنتز"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تجارب قيادة السيارات الفارهة.

ولطالما كانت "دوبون ريجستري" الوجهة الأولى لسوق السيارات النادرة والفارهة في الولايات المتحدة لأكثر من 39 عاماً، وبالتالي تعتبر "دوبون ريجستري بريفيه" توسيعاً منطقياً للعلامة التجارية عالمياً. تجمع "بريفيه" ما بين أحدث المنشآت، التصاميم الفريدة ومجموعة من أهم الخدمات العالمية، وتجارب القيادة.

وسيستمتع أعضاء "بريفيه" بوصول دائم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للمرائب، وصالة فخمة للأعضاء مع مساحات خاصة للمتابعة والعمل، ومركز صحي، ومطاعم فريدة من نوعها تضم أطباقاً مقدمة من أهم الطهاة حول العالم، إضافة لـ غرفة خاصة لتدخين الـ "سيجار"، وأخرى لجهاز محاكاة والكثير غيرها.

وستقدم "دوبون ريجستري بريفيه، البحرين" شققاً فارهة كذلك لنشاطات الأعضاء خارج المدينة. وتعتبر المنشأة في البحرين الأولى من بين منشآت عالمية أخرى قادمة، بدءاً من الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

حيث قال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة: "يملؤنا الفخر بتوقيع هذه الاتفاقية ونتطلع قدماً للترحيب بـ ’دوبون ريجستري بريفيه’ ضمن خطة العرين، التي تمثل الفصل التالي من رحلتنا في عالم السيارات الفارهة. لا تثبت الشراكة الجديدة الأهمية المتزايدة لمملكة البحرين على الصعيد العالمي في عالم السيارات، لكنها تتماشى مع رؤيتنا في تقديم منشآت عالمية المستوى وتجارب متميزة للزائرين والمواطنين. نتطلع قدماً لتقديم النادي الخاص الحصري والأكثر تنوعاً في البحرين".

وتؤمن "بريفيه" لأعضاء ناديها الخاص، بيئة آمنة، خالية من الغبار ومدروسة بعناية للاهتمام بمركباتهم. علاوة على ذلك، فإن أعضاء الفريق ذوي الخبرة العميقة، سيقدمون خدمة داخلية للسيارات، ولكسوتها، إضافة للتعامل مع الأمور اللوجستية وهذا ما يحلّ أهم التحديات التي تواجه هواة جمع السيارات الفارهة في البحرين. علاوة على ذلك، وسيحصل الأعضاء على دخول حصري لخدمات بريفيه 360، التي تسهّل حجوزات السفر، الفنادق، المطاعم، الفعاليات وتجارب القيادة والحلبات، من تقديم "كانوسا إيفنتز". وسيحصل الأعضاء كذلك على دخول حصري لمنشآت "بريفيه" العالمية.

من جهته، قال كريستيان كليرك، رئيس مجموعة "دوبون ريجستري" والشريك المؤسس لـ "بريفيه": "لطالما لعبت مملكة البحرين دوراً هاماً في عالم السيارات الفارهة والسيارات وسباقاتها لعقود من الزمن، ومن المنطقي أن تكون هذه وجهتنا ضمن منطقة الخليج العربي. اليوم، نفخر بالإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، الذي يتشارك شغفنا بالسيارات الفارهة، وسعينا نحو النوعية والتميز، ورؤيتنا لنادي الأعضاء الخاص العالمي هذا".

أما الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، المدير الإداري لشركة العرين القابضة، فقال: "يملؤنا الحماس للإعلان عن التعاون لجلب ’دوبون ريجستري بريفيه’ إلى موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط تزامناً مع الذكرى العشرين لاستضافة أول سباق فورمولا واحد في مملكة البحرين. الاندماج بين ’دوبون ريجستري بريفيه’ ضمن خطتنا في شركة العرين يعمل على تعزيز موقعها كوجهة عالمية. بموقعه ضمن قلب خطة تطوير العرين وقربها من حلبة البحرين الدولية، فإن النادي الخاص يعدُ بأن يصبح نقطة تجمع محورية لجميع محبي السيارات في المنطقة".