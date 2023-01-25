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إكستروم يُكمل تشكيلة المشاركين في سباق الأبطال 2023 بانضمامه إلى فريق السويد

أكمل ماتياس إكستروم عقد المشاركين في نسخة 2023 من سباق الأبطال بعد انضمامه إلى فريق السويد الذي سيُشارك على أرضه.

إكستروم يُكمل تشكيلة المشاركين في سباق الأبطال 2023 بانضمامه إلى فريق السويد

شارك إكستروم، بطل "دي تي ام" مرّتين، وبطل العالم للرالي كروس، مؤخّرًا في رالي داكار مع آودي في المملكة العربيّة السعوديّة وحلّ في المركز الـ 14. لكنّه سينتقل الآن للقيادة على المسارات الثلجيّة في نسخة هذا العام من سباق الأبطال الذي سيُقام نهاية هذا الأسبوع في السويد.

وسيُشارك إكستروم، الذي حقّق لقب سباق الأبطال ثلاث مرّات، سعيًا وراء الفوز العام لمعادلة رقم سيباستيان لوب وديديه أوريول. وسيتجاور صاحب الـ 44 عامًا مع يوهان كريستوفرسون لتشكيل فريق السويد في كأس الأمم.

وأصبح بذلك إكستروم الإسم الأخير في قائمة سباق الأبطال لهذا العام، والتي يتقدّمها بطل العالم أربع مرّات في الفورمولا واحد سيباستيان فيتيل الذي سيُشارك في حدثه الأوّل منذ اعتزاله سباقات الجائزة الكبرى نهاية العام الماضي.

أمّا لوب حامل اللقب الفردي فسيسعى للدفاع عن لقبه، بينما سيتشارك الثنائيّ النرويجي بيتر وأوليفر سولبرغ للدفاع عن لقبهما في كأس الأمم.

التشكيلة الكاملة لسباق الأبطال 2023:

فريق السويد: ماتياس إكستروم ويوهان كريستوفرسن

فريق فرنسا: سيباستيان لوب وأدريان تامباي

فريق بريطانيا: دافيد كولتارد وجايمي شادويك

فريق ألمانيا: سيباستيان فيتيل وميك شوماخر

فريق الولايات المتّحدة: ترافيس باسترانا وتانر فوست

فريق فنلندا: فالتيري بوتاس وميكا هاكينن

فريق الشمال: طوم كريستنسن وفيليكس روزنكفيست

فريق كلّ النجوم: فيليبي دروغوفيتش وتييري نوفيل

فريق النرويج: بيتر وأوليفر سولبرغ

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مهرجان "موتور فالي": سباقات المُحاكاة والواقع المعزّز أدوات تطوير أساسية في رياضة السيارات

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