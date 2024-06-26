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النسخة

الشرق الأوسط
أخبار السيارات

أستون مارتن ستُنتج سيارات رياضيّة لطلبيّة لفرناندو ألونسو

سيُنتج الصانع البريطاني 38 وحدة من النسخة المعدّلة للمسار لسيارة فالور على إثر طلبيّة شخصيّة من سائق الفورمولا 1 فرناندو ألونسو.

أستون مارتن فاليانت

ستُنتج أستون مارتن نسخة قانونيّة على الطرقات، ومُوجّهة إلى المسار من سيارتها الرياضيّة فالور – فاليانت – وذلك في إطار طلبيّة شخصيّة من فرناندو ألونسو سائق الفورمولا 1.

ستُنتج أستون مارتن 38 سيارة فاليانت، والتي سيتواجد محرّكها في المقدّمة بتصميم "في12" وتبلغ قوّته 745 حصانًا بسعة 5.2 لتر مزوّدٍ بشاحنين توربينيين.

كما تتضمّن السيارة أغطية عجلات مستلهمة من سيارة "مانشر" التي تسابقت في سباق لومان 24 ساعة في 1979.

وسيتمّ بناء السيارة من قبل قسم إنتاج "كيو" في أستون مارتن الذي يسمح للملاك المحتملين بتصميم مظهر سياراتهم بشكلٍ فردي.

وقال ألونسو في البيان الصحفي الرسمي لأستون مارتن: "تُعدّ سيارة فالور احتفالًا مذهلًا بعيد ميلاد أستون مارتن الـ 110، ودفعني ذلك إلى إنتاج نسخة سيارة سباق أكثر إثارة ومُركّزة أكثر على المسار، بالتوازي مع تقديم تجربة قيادة مثيرة على الطرقات العادية".

وأضاف: "وُلدت سيارة فاليانت من شغفي بالقيادة حتى الحدود القصوى، واستمتعت بالعمل مع قسم كيو في فريق أستون مارتن على صعيد التصميم والخصائص التقنيّة وأعتقد بأنّنا أنتجنا تحفة فنيّة".

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