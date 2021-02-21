مشاركة أولى موفّقة للحارثي وعُمان ريسينغ في سلسلة لومان الآسيوية

سجّل الحارثي أصيل مسقط وفريقه عُمان ريسينغ أفضل نتيجة لهما في هذا الموسم من سلسلة لومان الآسيوية بحلولهما في المركز الرابع ضمن فئة "جي تي" خلال السباق الختامي في أبوظبي يوم أمس السبت.

كما كان الحارثي وزميلَيه توم كانينغ وجوني آدم ضمن المنافسة على منصّة التتويج في الجولة الثالثة وما قبل الأخيرة على حلبة ياس مارينا، وهو ما تكرّر في السباق الختامي، حيث خاض الفريق أربع ساعات من المنافسة المحتدمة ليخسر فرصة اعتلاء منصّة التتويج بفارق 3.5 ثوانٍ فقط.

لكن رُغم ذلك، كان المركز الرابع خير ختام لأوّل موسم تخوضه عُمان ريسينغ في سلسلة لومان الآسيوية فائقة التنافسية، كما منحت تلك النتيجة الحارثي دفعة كبيرة في بداية موسم السباقات لهذا العام.

حيث عقّب الحارثي على ذلك قائلًا: "لقد حاولنا استغلال كل الفرص والقيام بكل ما هو ممكن، كما علمنا بأن الجميع كانوا على استراتيجيات مختلفة، لذلك كان المركز الرابع أفضل ما أمكننا استخلاصه من أداء السيارة، ونحن سعداء بذلك".

وأضاف: "من الرائع أن نختتم السلسلة مع أفضل تأدية لنا، في كلا السباقين الختاميين يومَي الجمعة والسبت. فترتي على السيارة كانت جيّدة للغاية من جديد، حيث خضت سباقًا نظيفًا. من الرائع لنا أن نكون قريبين لهذه الدرجة من إحراز منصّة التتويج في السباق الختامي".

وأكمل: "من الشرف دومًا ومن دواعي سروري أن نمثّل عُمان في تلك المحافل الدولية الكبيرة، إذ نتطلّع غلى مواصلة ذلك في المستقبل".

وبالعودة إلى ما شهده السباق الختامي، فقد انطلق فريق عُمان ريسينغ من المركز الثامن في فئة "جي تي"، حيث كانت الفترة الأولى من نصيب كانينغ، إذ حافظ على مركزه في البداية قبل أن يتقدم إلى المركز السابع، ومن ثم إلى الستة الأوائل بعد مرور 10 دقائق.

لكن ومع دخول سيارة الأمان في عدة مناسبات، واستغلال الفرق لذلك من أجل إجراء وقفات الصيانة، تقدم كانينغ إلى المركز الثالث في فئته ودخل ضمن العشرة الأوائل في الترتيب الإجمالي.

وبعد 80 دقيقة من السباق، كان كانينغ في المركز الثاني ضمن فئته قبل أن يسّلم مهام قيادة سيارة "أستون مارتن فانتاج جي تي3" إلى الحارثي.

مع تنوّع الاستراتيجيات إثر فترات سيارة الأمان، واستقرار المنافسة، تواجد الحارثي في المركز الخامس قبل أن يتقدم إلى الرابع ومن ثمّ إلى مراكز منصة التتويج.

وواصل أصيل مسقط قيادته البارعة ليتقدم إلى المركز الثاني ومن ثم صدارة الفئة قبل ساعة و34 دقيقة من نهاية السباق مع توقّف سيارة مكلارين التي كانت أمامه.

ومع بقاء 90 دقيقة على النهاية، كان الحارثي متقدمًا بأكثر من 40 ثانية عن أقرب منافسيه وضمن العشرة الأوائل في الترتيب الإجمالي، قبل أن يسلّم مهام القيادة إلى آدم الذي خرج في المركز السابع ونجح بشق طريقه إلى المركز الثاني قبل أن يضطرّ للتوقّف من أجل الوقود ويخرج في المركز الخامس قبل 10 دقائق من النهاية ويتقدم في اللفة ما قبل الأخيرة إلى المركز الرابع مُنهيًا السباق بفارق 2.5 ثوان فقط عن منصّة التتويج وفي المركز الـ 16 الإجمالي.

جديرٌ بالذكر أنّ فريق عُمان ريسينغ قد أكمل هذا الموسم من سلسلة لومان الآسيوية في المركز الثامن في ترتيب الفرق ضمن فئة "جي تي" برصيد 24 نقطة.