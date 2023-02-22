سلسلة لومان الآسيوية: فوزان متتاليان ضمن فئة جي تي لفريق المنار ريسينغ "أتش آر تي" العُماني في أبوظبي

فاز الثلاثي خلف مقود سيارة المنار ريسينغ "أتش آر تي" مرسيدس "أيه أم جي" جي تي3 التي تحمل العلم العماني بالسباق الأوّل يوم السبت بفارق 17.875 ثانية وأتبعوه بفوز آخر في سباق يوم الأحد بفارق أكبر بلغ 27.70 ثانية.

وكانت هذه نتيجة رائعة لسلطنة عمان ودفعة قوية لفريق المنار ريسينغ "أيتش آر تي" وللزبير الذي يواصل برنامج سباقاته على امتداد موسم 2023.

وتمكّن فريق فالكنهورست موتورسبورت "بي أم دبليو" أم4 بقيادة شاندلر هال، ونيكي كاتسبورغ وتوماس ميريل من الظفر بلقب فئة جي تي بعد إحرازهم الفوز بسباقي دبي الأسبوع الماضي وتحقيقهم المركز الثاني في سباق الأحد في أبوظبي.

وقال الزُبير بانشراح: "لم تكن عطلة نهاية الأسبوع لتسير على نحوٍ أفضل من هذا مع إحرازنا لفوزين في سلسلة لومان الآسيوية في مواجهة شبكة انطلاق تنافسية، وهذا شيء يستحق أن نكون فخورين به. لم يحالفنا الحظ للفوز باللقب إثر ما حصل خلال السباق الثاني في دبي الأسبوع الماضي. ومع ذلك، قمنا بعمل رائع لضمان المركز الثاني في البطولة وتحقيق فوزين في أبوظبي".

وأضاف: "لم يكن في مقدورنا أن نطلب أكثر من ذلك. جئنا إلى هنا وقدّمنا أفضل ما لدينا. حيث فزنا بالسباقين. كانت السيارة رائعة وقام مارتن ولوكا بعمل جيد. أنا سعيد للغاية بتأديتنا. بالأمس، كنّا ندير السباق خلال المراحل الأخيرة واليوم كنّا نضغط لتوسيع الفارق".

وأكمل: "سلّمنا مهام القيادة للوكا في المرحلة الأخيرة حيث كانت السيارة في مركز جيد. وسارت الاستراتيجية بالشكل المطلوب. كما صبّ التلويح بالأعلام الصفراء في صالحنا. علاوةً على ذلك، كانت تأدية السائق البرونزي، والسائق الفضي والسائق الذهبي ممتازة. إنّها بطولتي الأولى مع "أيه سي أو"، التي تدير بطولة العالم للتحمّل، ومن الرائع أن نتواجد على رادارهم وبرهنّا لهم بأنّنا فريق قويّ. يحصل فريق المنار ريسينغ على الكثير من الاهتمام ويحقق نتائج جيدة. وعزف النشيد الوطني العماني ورؤية العلم يرفرف فوق منصة التتويج كان مسك الختام".

بدأ فريق "أتش آر تي" عطلة نهاية الأسبوع بالكيفية التي كان يرجوها حيث أنهى حصة التجارب الحرة الأولى مع أسرع لفة صبيحة يوم الجمعة. سجّل ستولز زمناً قدره دقيقة واحدة و53.429 ثانية ليضع سيارة المنار ريسينغ مرسيدس أمام سيارة لايبرت موتورسبورت لامبرغيني بقيادة برندن لايتش بفارق 0.274 ثانية. في حين حلّ رافائيل مارسييلو ثالثاً لصالح فريق جيتسبيد.

وجاءت سيارة "أيتش آر تي" في المركز الثامن خلال التجارب الحرة الثانية حيث كان الزمن الأسرع من نصيب فريق "تي أف" سبورت على متن سيارة أستون مارتن فانتاج بقيادة جوناثان أدم.

التصفيات كانت الأولوية القصوى ونجح فريق "أيتش آر تي" في تحقيق المركز الثالث مسجلاً زمناً قدره دقيقة واحدة و53.001 ثانية. في حين ذهب قطب الانطلاق الأوّل لفائدة فريق هاب أوتو ريسينغ وسائقيه أولي ميلروي، وجولز غونون وليام تالبوت على متن سيارة مرسيدس "إيه أم جي" جي تي3

وتأهّل متصدّر الترتيب العام للسلسلة فريق فالكنهورست موتورسبورت "بي أم دبليو" أم4 وتشكيلته المتكوّنة من شاندلر هال، ونيكي كاتسبورغ وتوماس ميريل في المركز الثاني.

ولكن قدّم الزُبير، وستولز وكونراد أداءً رائعاً في السباق حيث أكملوا 94 لفة محققين الفوز بفارق 17.875 ثانية عن ثلاثي فريق هيربرث موتورسبورت بورشه 911 جي تي3 أليكس مالكين، وجويل ستارم وهاري كينج. وأكملت سيارة فريق لايبرت موتورسبورت ترتيب الثلاثة الأوائل.

واستمرّ الثلاثي الموهوب بنفس النسق ليحققوا الفوز الثاني لهم على التوالي في سباق الأحد. حيث تمكنوا من إيقاف تقدّم أبطال فئة جي تي الجدد فريق فالكنهورست موتورسبورت "بي أم دبليو" أم4 وبلغ ستولز خطّ النهاية بفارق 27.70 ثانية بعد 121 لفة. وتمكنت 18 سيارة من بلوغ خطّ النهاية في فئة جي تي.

وحلّت سيارة فريق جيتسبيد مرسيدس "إيه أم جي" جي تي3 بقيادة رافائيل مارسييلو، وفابيان شيلر وفلوريان شولتس في المركز الثالث.