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لومان الآسيوية / تقرير التجارب التأهيليّة

سلسلة لومان الآسيوية: "جي-درايف" تهيمن على التصفيات لسباقَي دبي

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سلسلة لومان الآسيوية: "جي-درايف" تهيمن على التصفيات لسباقَي دبي

حجز فريق "جي-درايف" صف الانطلاق الأوّل لسباقَي دبي الافتتاحيين ضمن هذا الموسم من سلسلة لومان الآسيوية والذي تُقام كامل جولاته للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة.

انطلقت حصّة التصفيات لأوّل سباقين في الموسم ضمن أجواء ضبابية على حلبة دبي أوتودروم، حيث أدّت الظروف الجوية الباردة إلى أزمنة أسرع بثانيتين من التجارب التي سبقت الحدث.

وبسبب الروزنامة المكثّفة، فإنّ حصة تصفيات وحيدة هي التي تحدد ترتيب شبكة الانطلاق في كلا السباقَين المقامين في دبي، إذ سيتم اعتماد أسرع الأزمنة لتحديد ترتيب انطلاق السباق الأوّل، وثاني أسرع الأزمنة لتحديد شبكة انطلاق السباق الثاني.

وقد تمكن فرانكو كولابينتو (25) بمساعدة زميله ييفي يي (26) من حجز صف الانطلاق الأول في كلا السباقين لصالح فريقهما "جي-درايف"، إذ نجح الأوّل في التشبّث بصدارة الأزمنة بعد تجاوزه المتصدر المبكر شون غيلايل (28) على متن سيارة "جوتا أوريكا"، قبل أن يحسّن كل من يي ونيكي ثيم كذلك أزمنتهما أمام غيلايل.

وكان كولابينتو ويي - ضمن مشاركتهما الأولى في فئة "ال ام بي2" - الوحيدين اللذين سجلا أزمنة في فلك دقيقة و43 ثانية، حيث كانت دقيقة و43.616 ثانية كافية لكولابينتو من أجل حصد قطب الانطلاق الأوّل للسباق الافتتاحي.

المركز الثالث على شبكة الانطلاق كان من نصيب ثيم (5) لصالح فريق "فينكس ريسينغ" أمام غيلايل، فيما أكمل فريق "ريسينغ تيم إنديا" ترتيب الخمسة الأوائل مع ناريان كارثيكيان.

هذا وظل ترتيب شبكة انطلاق السباق الثاني على شاكلة الأول تقريبًا، حيث لم يكن نيكي ثيم قادرًا على مضاهاة أسرع لفة له، ليخسر المركز الثالث لصالح غيلايل، بينما كان كولابينتو الأسرع من جديد، حيث فصل أقل من عُشر من الثانية بينه وبين زميله.

وبالانتقال إلى فئة "ال ام بي3"، فقد كانت الغلبة من نصيب فريق "يونايتد أوتوسبورت"، حيث حصد كل من واين بويد ودونكان تابي قطب الانطلاق الأوّل لكلا السباقين.

يبنما حلّ آدم إتيكي سائق "سي دي سبورت" ثالثًا أمام مالتي جاكوبسين مع "سبورت ليغييه".

وضمن فئة "جي تي"، هيمنت سيارات بورشه على التصفيات، حيث حجزت مراكز الانطلاق الثلاثة الأولى لكلا السباقين، حيث تمكن فريق "بريكوت هيربيرث موتورسبورت" من حصد المركزين الأوّل والثالث على شبكة انطلاق السباقين، بينما سيتواجد فريق "جي بي اكس ريسينغ" في المركز الثاني.

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