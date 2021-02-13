سلسلة لومان الآسيوية: "جي-درايف" تفتتح الموسم بفوز في سباق دبي 4 ساعات

نجح طاقم سيارة "جي-درايف" أوروس01، فردناند هابسبرغ، إيفي يي ورينيه بايندر من تحقيق الفوز بفئة "ال ام بي2"، وذلك بعد معركة محتدمة مع طاقم سيارة "جوتا - أوريكا07" التي يقودها ستوفيل فاندورن وشون غيلايل.

وضمن مشاركته الأولى في فئة "ال ام بي2"، خاض فريق "فينكس ريسينغ" سباقًا رائعًا، حيث تمكّن ساشوقه سيمون ترمر، نيكي ثيم وماتياس كايزر من حصد آخر مراكز منصّة التتويج، في حين أكمل الخمسة الأوائل كلّ من السيارة الثانية لـ "جي-درايف" وسيارة "أوريكا07" لفريق "ريسينغ تيم إنديا".

فيما تفوّف فريق "إيرا موتورسبورت" على "يوروإنترناشونال" ضمن فئة "ال ام بي2 - الهواة".

وبالانتقال إلى فئة "ال ام بي3"، فقد كانت الغلبة من نصيب فريق "يونايتد أوتوسبورتس" مع سائقيه واين بويد، مانويل مالدونادو وروري بيتينن، والذين تغلبوا على كل من كولين نوبل وتوني ويلز مع سيارة فريق "نيلسن ريسينغ" من طراز "ليغييه جاي اس بي320".

هذا ونجح فريق "يونايتد أوتوسبورتس" من وضع سيارة أخرى على منصّة التتويج مع دونكان تابي، آندرو بينتلي وجيم ماغواير.

وضمن فئة "جي تي"، نجحت بورشه بحصد الفوز مع سيارتها "911 جي تي3 آر" التي يستعين بها فريق "بريكوت هيربيرث موتورسبورت"، والتي يقودها كل من رالف بون، ألفريد وروبرت ريناور، والتي تفوقت على سيارة بورشه أخرى للفريق الذي ينافس على أرضه "جي بي اكس ريسينغ". فيما كان المركز الثالث من نصيب "إنسيبشن ريسينغ" مع سيارة "مكلارين 720 جي تي3".

جديرٌ بالذكر أنّ السباق الثاني لهذا الموسم سيُقام غدًا في الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي.

نتيجة السباق: