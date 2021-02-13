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لومان الآسيوية / تقرير السباق

سلسلة لومان الآسيوية: "جي-درايف" تفتتح الموسم بفوز في سباق دبي 4 ساعات

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سلسلة لومان الآسيوية: "جي-درايف" تفتتح الموسم بفوز في سباق دبي 4 ساعات

تمكّن فريق "جي-درايف ريسينغ" من تحقيق الفوز بسباق دبي 4 ساعات الافتتاحي لموسم 2021 من سلسلة لومان الآسيوية التي تُقام في الإمارات العربية المتحدة، حيث تفوّق على فريق"جوتا".

نجح طاقم سيارة "جي-درايف" أوروس01، فردناند هابسبرغ، إيفي يي ورينيه بايندر من تحقيق الفوز بفئة "ال ام بي2"، وذلك بعد معركة محتدمة مع طاقم سيارة "جوتا - أوريكا07" التي يقودها ستوفيل فاندورن وشون غيلايل.

وضمن مشاركته الأولى في فئة "ال ام بي2"، خاض فريق "فينكس ريسينغ" سباقًا رائعًا، حيث تمكّن ساشوقه سيمون ترمر، نيكي ثيم وماتياس كايزر من حصد آخر مراكز منصّة التتويج، في حين أكمل الخمسة الأوائل كلّ من السيارة الثانية لـ "جي-درايف" وسيارة "أوريكا07" لفريق "ريسينغ تيم إنديا".

فيما تفوّف فريق "إيرا موتورسبورت" على "يوروإنترناشونال" ضمن فئة "ال ام بي2 - الهواة".

وبالانتقال إلى فئة "ال ام بي3"، فقد كانت الغلبة من نصيب فريق "يونايتد أوتوسبورتس" مع سائقيه واين بويد، مانويل مالدونادو وروري بيتينن، والذين تغلبوا على كل من كولين نوبل وتوني ويلز مع سيارة فريق "نيلسن ريسينغ" من طراز "ليغييه جاي اس بي320".

هذا ونجح فريق "يونايتد أوتوسبورتس" من وضع سيارة أخرى على منصّة التتويج مع دونكان تابي، آندرو بينتلي وجيم ماغواير.

وضمن فئة "جي تي"، نجحت بورشه بحصد الفوز مع سيارتها "911 جي تي3 آر" التي يستعين بها فريق "بريكوت هيربيرث موتورسبورت"، والتي يقودها كل من رالف بون، ألفريد وروبرت ريناور، والتي تفوقت على سيارة بورشه أخرى للفريق الذي ينافس على أرضه "جي بي اكس ريسينغ". فيما كان المركز الثالث من نصيب "إنسيبشن ريسينغ" مع سيارة "مكلارين 720 جي تي3".

جديرٌ بالذكر أنّ السباق الثاني لهذا الموسم سيُقام غدًا في الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي.

نتيجة السباق:

المركز الفريق الفارق الفئة
1 جي-درايف ريسينغ   ال ام بي2
2 جوتا 1:56.060 ال ام بي2
3 فينكس ريسينغ 1:04.184 ال ام بي2
4 جي-درايف ريسينغ 57.059 ال ام بي2
5 ريسينغ تيم إنديا 1:48.148 ال ام بي2
6 إي آر أيه موتورسبورت 3:10.004 ال ام بي2
7 يوروإنترناشونال 5:17.509 ال ام بي2
8 يونايتد أوتوسبورتس 1:38.213 ال ام بي3
9 نيلسن ريسينغ 1:13.605 ال ام بي3
10 يونايتد أوتوسبورتس 43.954 ال ام بي3
سلسلة لومان الآسيوية: "جي-درايف" تهيمن على التصفيات لسباقَي دبي

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