سلسلة لومان الآسيوية: "جوتا" تفوز بالسباق الختامي و"جي-درايف" تحسم اللقب في أبوظبي

بعد فوزين متتاليين في دبي لصالح "جي-درايف" ضمن فئة "ال ام بي2"، فعلت "جوتا" ذات الأمر في أبوظبي مع سائقيها شون غيلايل وتوم بلومكفيست مع سيارتهما "أوريكا07".

ومع مشاركة "جي-درايف" بسيارتين، فقد تمكّن طاقم سيارة "أوروس01" رقم 26 المتألف من فردناند هابسبرغ، إيفي يي ورينيه بايندر من حسم اللقب لصالح فريقهم رُغم اكتفائهم بالمركز الرابع في سباق اليوم.

فيما كان مركز الوصافة في الجولة الختامية من نصيب السيارة الشقيقة رقم 25 التي يقودها كل من فرانكو كولابينتو، روي بينتو دي أندرايد وجون فالب.

المركز الثالث كان من نصيب فريق "فينكس ريسينغ" أمام "ريسينغ تيم إنديا" الذي حل خامسًا.

في المقابل، هيمنت "يونايتد أوتوسبورتس" على فئة "ال ام بي3"، مُحرزة اللقب بعد تسجيلها الثلاثية في سباق اليوم أمام فريقَي "سي دي سبورت" و"دي كاي آر إنجنيرنغ".

وكان الفوز باللقب من نصيب طاقم السيارة رقم 23 المتألف من واين بويد، مانويل مالدونادو وروري بينتينن.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي"، فقد كان اللقب من نصيب فريق "بريكوت هيربيرث موتورسبورت" مع سائقيه رالف بون، ألفريد وروبرت ريناور.

في حين كان الفوز بالجولة الختامية من نصيب فريق "كيسل ريسينغ" أمام "انسيبشن ريسينغ" و"رينالدي ريسينغ".

نتيجة السباق: