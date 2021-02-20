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لومان الآسيوية / تقرير السباق

سلسلة لومان الآسيوية: "جوتا" تفوز بالسباق الختامي و"جي-درايف" تحسم اللقب في أبوظبي

شهد السباق الختامي لهذا الموسم من سلسلة لومان الآسيوية معارك استراتيجية مثيرة، حيث تمكّن فريق "جوتا" من تسجيل فوزه الثاني على التوالي في أبوظبي، لكنّ اللقب كان من نصيب "جي-درايف".

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سلسلة لومان الآسيوية: "جوتا" تفوز بالسباق الختامي و"جي-درايف" تحسم اللقب في أبوظبي

بعد فوزين متتاليين في دبي لصالح "جي-درايف" ضمن فئة "ال ام بي2"، فعلت "جوتا" ذات الأمر في أبوظبي مع سائقيها شون غيلايل وتوم بلومكفيست مع سيارتهما "أوريكا07".

ومع مشاركة "جي-درايف" بسيارتين، فقد تمكّن طاقم سيارة "أوروس01" رقم 26 المتألف من فردناند هابسبرغ، إيفي يي ورينيه بايندر من حسم اللقب لصالح فريقهم رُغم اكتفائهم بالمركز الرابع في سباق اليوم.

فيما كان مركز الوصافة في الجولة الختامية من نصيب السيارة الشقيقة رقم 25 التي يقودها كل من فرانكو كولابينتو، روي بينتو دي أندرايد وجون فالب.

المركز الثالث كان من نصيب فريق "فينكس ريسينغ" أمام "ريسينغ تيم إنديا" الذي حل خامسًا.

في المقابل، هيمنت "يونايتد أوتوسبورتس" على فئة "ال ام بي3"، مُحرزة اللقب بعد تسجيلها الثلاثية في سباق اليوم أمام فريقَي "سي دي سبورت" و"دي كاي آر إنجنيرنغ".

وكان الفوز باللقب من نصيب طاقم السيارة رقم 23 المتألف من واين بويد، مانويل مالدونادو وروري بينتينن.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي"، فقد كان اللقب من نصيب فريق "بريكوت هيربيرث موتورسبورت" مع سائقيه رالف بون، ألفريد وروبرت ريناور.

في حين كان الفوز بالجولة الختامية من نصيب فريق "كيسل ريسينغ" أمام "انسيبشن ريسينغ" و"رينالدي ريسينغ".

نتيجة السباق:

المركز الفريق الفارق الفئة
1 جوتا   ال ام بي2
2 جي-درايف ريسينغ 0.422 ال ام بي2
3 فينكس ريسينغ 23.234 ال ام بي2
4 جي-درايف ريسينغ 14.241 ال ام بي2
5 ريسينغ تيم إنديا 1:51.405 ال ام بي2
6 يونايتد أوتوسبورتس 9:40.354 ال ام بي3
7 يونايتد أوتوسبورتس 4.075 ال ام بي3
8 يونايتد أوتوسبورتس 42.483 ال ام بي3
9 سي دي سبورت 4.327 ال ام بي3
10 دي كاي آر إنجنيرنغ 3.763 ال ام بي3
سلسلة لومان الآسيوية: "جوتا" تتفوّق على "جي-درايف" في الجولة الثالثة في أبوظبي

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