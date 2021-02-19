سلسلة لومان الآسيوية: "جوتا" تتفوّق على "جي-درايف" في الجولة الثالثة في أبوظبي
عاد فريق "جوتا" للمنافسة من جديد بعد تفوّقه على فريق "جي-درايف" في الجولة الثالثة لهذا الموسم من سلسلة لومان الآسيوية المُقامة على أرض الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى، وذلك بعد فوز الأخير في أوّل جولتين في دبي.
على أرض حلبة ياس مارينا، نجح فريق "جوتا" مع سيارته "أوريكا07 - غيبسون" التي يقودها كل من شون غيلايل وستوفيل فاندورن من حصد الفوز بالسباق الثالث وقبل الأخير في هذا الموسم، إذ تغلّبا على سيارة "أوروس01" من "جي-درايف" التي يقودها كل من فردناند هابسبرغ، إيفي يي ورينيه بايندر.
فيما حجزت السيارة الأخرى لـ "جي-درايف" آخر مراكز منصّة التتويج بحلولها في المركز الثالث مع سائقيها فرانكو كولابينتو، روي بينتو دي أندرايد وجون فالب الذي تأخّروا بدقيقة خلف السيارة الشقيقة.
المركز الرابع كان من نصيب فريق "فينكس ريسينغ" أمام "ريسينغ تيم إنديا" و"إيرا موتورسبورت".
وبينما هيمن فريق "يونايتد أوتوسبورتس" على مجريات أول سباقين في دبي، كانت الغلبة من نصيب فريق "نيلسن ريسينغ" الذي حصد الثنائية ضمن فئة "ال ام بي3"، حيث تمكّن كولين نوبل وتوني ويلز من وضع سيارة "ليجييه جاي اس بي320" رقم 9 في الصدارة أمام السيارة الشقيقة التي يقودها رودريغو سيلز ومات بيل.
واكتفت "يونايتد أوتوسبورتس" بالمركز الثالث في الفئة أمام فريق "آر ال آر ام سبورت" وفريق "دي كاي آر إنجنيرنغ".
على جانب آخر، هيمنت سيارات بورشه من جديد على المنافسات في أبوظبي ضمن فئة "جي تي"، حيث حصد فريق "جي بي اكس ريسينغ" الفوز أمام سيارة بورشه أخرى لفريق "بريكوت هيربيرث موتورسبورت".
آخر مراكز منصة التتويج كان من نصيب فريق "هاب أوتو ريسينغ" مع سيارة مرسيدس جي تي3 وأمام فريق "فورمولا ريسينغ" مع سيارة فيراري 488 جي تي3.
نتيجة السباق:
|المركز
|الفريق
|الفارق
|الفئة
|1
|جوتا
|ال ام بي2
|2
|جي-درايف ريسينغ
|45.459
|ال ام بي2
|3
|جي-درايف ريسينغ
|14.286
|ال ام بي2
|4
|فينكس ريسينغ
|2:40.271
|ال ام بي2
|5
|ريسينغ تيم إنديا
|6:18.034
|ال ام بي2
|6
|إي آر أيه موتورسبورت
|3:33.345
|ال ام بي2
|7
|نيلسن ريسينغ
|1:47.044
|ال ام بي3
|8
|نيلسن ريسينغ
|1:16.744
|ال ام بي3
|9
|يونايتد أوتوسبورتس
|1.025
|ال ام بي3
|10
|آر ال آر ام سبورت
|2.634
|ال ام بي3
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