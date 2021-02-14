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لومان الآسيوية / تقرير السباق

سلسلة لومان الآسيوية: ثنائية لـ "جي-درايف" في الجولة الثانية في دبي

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سلسلة لومان الآسيوية: ثنائية لـ "جي-درايف" في الجولة الثانية في دبي

واصل فريق "جي-درايف ريسنيغ" فرض هيمنته على منافسات سلسلة لومان الآسيوية، حيث حقق الثنائية في سباق دبي 4 ساعات، الجولة الثانية من موسم 2021، وذلك بعد فوزه بالسباق الافتتاحي بالأمس.

نجح طاقم سيارة "جي-درايف أوروس01" رقم 26، فردناند هابسبرغ، إيفي يي ورينيه بايندر، في تحقيق الفوز مرّة أخرى على حلبة دبي أوتودروم أمام السيارة الشقيقة رقم 25 التي يقودها فرانكو كولابينتو، روي بينتو دي أندرايد وجون فالب بفارق 45 ثانية.

خلفهما في المركز الثالث تواجد فريق "فينكس ريسينغ" من جديد مع سائقيه سيمون ترمر، نيكي ثيم وماتياس كايزر، بينما حصد فريق "ريسينغ تيم إنديا" النقاط بحلوله رابعًا.

وقد أكمل فريق "إي آر أيه موتورسبورت" ترتيب الخمسة الأوائل ضمن فئة "ال ام بي2" في الوقت الذي حقق فيه الفوز بفئة الهواة.

شون غلايل واجه الصعاب من جديد اليوم ضمن عودته إلى الفئة الثانية هذا الموسم، حيث تمكّن بالكاد من حجز سيارة "ال ام بي3" في الخلف، في حين قدّم زميله ستوفيل فاندورن أداءًا جيّدًا كالمعتاد، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا لحصد مركز أفضل من السادس.

وبالانتقال إلى فئة "ال ام بي3"، فقد برز فريق "يونايتد أوتوسبورتس" مرة أخرى متربعًا على عرش فئته، إذ لم يواجه سائقوه واين بويد، مانويل مالدونادو وروري بيتينن أي تهديد خلال الأربع ساعات ليتقدموا ثنائية الفريق أمام السيارة رقم 2 مع إيان لوغي، روب ويلدون وآندي ميريك.

في المقابل، عادت سيارة "نيلسن ريسينغ" رقم 8 التي انسحبت من سباق الأمس لتُكمل مراكز منصّة تتويج الفئة، لكنّ شقيقتها رقم 9 لم تتمكن من عبور العلم الشطرنجي اليوم بعد مركز الوصافة بالأمس.

وضمن فئة "جي تي"، وبعد حلوله بالمركز الرابع بالأمس بعد تصدّره لمعظم السباق، عاد فريق "جي بي اكس ريسينغ" مع سيارته "بورشه 911 جي تي3 آر" لينتزع الفوز اليوم أمام سيارة "فيراري 488 جي تي3" لفريق "رينالدي ريسينغ"، بينما أكمل مصنّع ثالث مختلف ترتيب الثلاثة الأوائل مع سيارة "أستون مارتن فانتاج جي تي3"، لفريق "غاراج 59".

جديرٌ بالذكر أنّ السلسلة ستعود لاستئناف مجرياتها الأسبوع المُقبل على حلبة ياس مارينا في أبوظبي.

نتيجة السباق:

المركز الفريق الفارق الفئة
1 جي-درايف ريسينغ   ال ام بي2
2 جي-درايف ريسينغ 45.459 ال ام بي2
3 فينكس ريسينغ 14.286 ال ام بي2
4 ريسينغ تيم إنديا 2:40.271 ال ام بي2
5 إي آر أيه موتورسبورت 6:18.034 ال ام بي2
6 جوتا 3:33.345 ال ام بي2
7 يونايتد أوتوسبورتس 1:47.044 ال ام بي3
8 يونايتد أوتوسبورتس 1:16.744 ال ام بي3
9 نيلسن ريسينغ 1.025 ال ام بي3
10 دي كي آر إنجنيرينغ 2.634 ال ام بي3
سلسلة لومان الآسيوية: "جي-درايف" تفتتح الموسم بفوز في سباق دبي 4 ساعات

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