سلسلة لومان الآسيوية تحط رحالها في الإمارات العربية المتحدة لموسم 2021

مع تعزيز المنطقة العربية لحضورها في عالم رياضة السيارات، تتّجه سلسلسة لومان الآسيوية لإقامة كامل جولات موسم 2021 في الإمارات العربية المتحدة على عكس المواسم السابقة التي كانت تُقام في عدّة دول آسيوية.

وينطلق الموسم الذي يتألف من أربع جولات من حلبة دبي أوتودروم في 13 فبراير/شباط الجاري، بينما يُختتم على أرض حلبة ياس مارينا في 20 فبراير/شباط.

ويشهد موسم 2021 مشاركة عالمية واسعة مع فرق من 15 دولة على الأقل، وسائقين من 26 جنسية مختلفة، يتنافسون ضمن ثلاث فئات:

"ال ام بي2"، والتي يخوض منافساتها سائقون رفيعو المستوى من حيث الخبرات السابقة من المشاركة في الفورمولا واحد و"دبليو إي سي"،إلى جانب مواهب شابة واعدة تصعد للفئة للمرة الأولى.

فئة "ال ام بي3"، مع معارك يخوضها متنافسون بخبرة واسعة، من بينهم فائزون سابقون بالبطولة، سائقون هواة ومواهب شابة في المراحل الأولى من مسيرتهم في رياضة السيارات.

فئة "جي تي"، مع مشاركة من 19 سيارة تشكّل معركة بين ستّة من أكبر المصنعين في منافسات تلك الفئة.

هذا وستُقام أوّل جولتين على حلبة دبي أوتودروم مع سباقين من 4 ساعات في 13 و14 فبراير/شباط، قبل أن يتوجه المشاركون إلى حلبة ياس مارينا لخوض السباقين الثالث والرابع في 19 و20 فبراير/شباط.

وبالعودة إلى تاريخ هذه المنافسات، فإنّ سلسلة لومان الآسيوية هي رابع بطولة قائمة على سباق لومان 24 ساعة يطلقها نادي سيارات الغرب بعد سلسلة لومان الأمريكية، سلسلة لومان الأوروبية وبطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

وقد تمّ إنشاء السلسلة خلفًا لتحدي لومان الياباني، حيث هدف نادي سيارات الغرب منها إلى اجتذاب السائقين والفرق من الدول الآسيوية.

وانطلق أوّل موسم في السلسلة في 2009 مع جولة وحيدة في اليابان (سباق أوكاياما 1000 كلم)، قبل أن تتوقف البطولة وتعود من جديد في 2013 مع موسم من أربع جولات في كوريا الجنوبية، اليابان، الصين وماليزيا.

جديرٌ بالذكر أنّ موسم 2019/2020 شهد إقامة أوّل سباق في السلسلة خارج القارة الآسيوية، حيث أُقيمت الجولة الثانية في أستراليا في 12 يناير/كانون الثاني 2020.