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أحدث الأخبار
فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول
جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة
سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي
فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

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رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020
سباق البرازيل "الفوضوي" أفسد نهاية أسبوع أليسون كقائد للفريق مع غياب وولف
هورنر: التخلّص من الضغط الكبير أحد أسباب عودة غاسلي إلى أفضل مستوياته

أبدت فيراري حاجتها لتوضيح "ما هو سخيف" في المنافسة بين شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل، وذلك عقب حادثة التصادم التي جمعتهما نهاية الأسبوع الماضي، لكنّها ليست مهتمة بتكرار التكتيكات السابقة لمرسيدس مع سائقيها.

الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول جولة الدرعية
FE
FE فورمولا إي / تقرير التجارب التأهيليّة
28د

الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول

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نجح أليكسندر سيمز سائق "بي أم دبليو أندريتي" في التفوق على ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول لجولة الدرعية الافتتاحية للموسم.

جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة جولة الدرعية
FE
FE فورمولا إي / تقرير التجارب

جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة

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سجل سام بيرد سائق "فيرجن ريسينغ" أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة لجولة الدرعية الافتتاحية للموسم الحالي في الفورمولا إي، بينما عانى السائقون مع سطح الحلبة الجديد قليل التماسك.

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي جولة الدرعية
FE
FE فورمولا إي / أخبار عاجلة

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

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تمّت إعادة تعبيد أغلب أجزاء مسار حلبة الدرعيّة لجائزة الفورمولا إي قبيل الجولة الافتتاحيّة لموسم 2019-2020 على إثر مشاكل تصريف المياه التي واجهتها الحلبة العام الماضي.

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F1 "فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد "فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
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F1 مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1 مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل
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F1 تأكيد مشاركة أوكون مع رينو في تجارب أبوظبي تأكيد مشاركة أوكون مع رينو في تجارب أبوظبي
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أبرز الأخبار
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فيرشتابن: منصة تتويج غاسلي في البرازيل "مذهلة" جائزة البرازيل الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: منصة تتويج غاسلي في البرازيل "مذهلة"

وصف ماكس فيرشتابن أول منصة التتويج يحرزها بيير غاسلي في سباق جائزة البرازيل الكبرى "بالمذهلة"، بينما وصفها لويس هاميلتون "بالرائعة للغاية" وذلك بعد إعادة الفرنسي إلى تورو روسو منتصف الموسم بعد أن كان يجاور فيرشتابن ضمن صفوف ريد بُل.

ماسي: الرافعة سبب دخول سيارة الأمان بعد توقّف سيارة بوتاس في البرازيل جائزة البرازيل الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسي: الرافعة سبب دخول سيارة الأمان بعد توقّف سيارة بوتاس في البرازيل

قال مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ قرار إدخال سيارة الأمان عندما انسحب فالتيري بوتاس بسبب توقّف سيارته في سباق البرازيل كان ردّة فعل طبيعية لاستخدام الرافعة، وأنّ سيارة الأمان الافتراضية ما كانت لتكون خطوة مناسبة في ذلك الموقف.

الفورمولا واحد تدرس تغيير القوانين لتكرار سحر إعادة الانطلاقة في البرازيل جائزة البرازيل الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تدرس تغيير القوانين لتكرار سحر إعادة الانطلاقة في البرازيل

قال روس براون المدير الرياضي للفورمولا واحد أنّ القائمين على البطولة سينظرون في إمكانيّة إدخال تعديلات على القوانين في المستقبل لمحاولة إعادة ذلك النوع من إعادة الانطلاقات الذي شهده سباق جائزة البرازيل الكبرى.

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا
موتو جي بي / أخبار عاجلة

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا

سيُسجّل أليكس ماركيز شقيق مارك مشاركته الأولى في الموتو جي بي كزميلٍ لشقيقه في صفوف هوندا خلال موسم 2020 بديلًا عن المعتزل خورخي لورينزو.

المزيد من الأخبار
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فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى

قال فريق فيراري أنّ تقلّص سرعته على الخطوط المستقيمة في جائزة البرازيل الكبرى يعود إلى الحزمة الانسيابيّة التي ساهمت في "معادلته تقريبًا" لأداء غريمته ريد بُل في المنعطفات.

شتاينر: مشكلة "لا تصدق" في وحدة استعادة الطاقة الحركية كلفتنا فرصة المنصة في البرازيل
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر: مشكلة "لا تصدق" في وحدة استعادة الطاقة الحركية كلفتنا فرصة المنصة في البرازيل

كشف غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن مشكلة غريبة في وحدة استعادة الطاقة الحركية "أم جي يو - كيه" كلفت العلامة الأمريكية فرصة المنافسة على منصة التتويج في سباق جائزة البرازيل الكبرى.
رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020
WRC دبليو آر سي / أخبار عاجلة

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020

أكّدت سيتروين ريسينغ رحيلها عن بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" بشكل فوري، مُصرّحةً بأنّ قرار سيباستيان أوجييه بالانتقال إلى صفوف تويوتا تركها من دون بديل مُجدٍ.

داكار 2020: فلسفة جديدة ومسار بطول 8 آلاف كيلومتر في المملكة العربية السعودية داكار 2020
DAKR رالي داكار / أخبار عاجلة

داكار 2020: فلسفة جديدة ومسار بطول 8 آلاف كيلومتر في المملكة العربية السعودية

سينطلق رالي داكار من المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في نسخة 2020 مع مسارٍ بنسبة 65 بالمئة خاضعة للتوقيت، بزيادة 5 بالمئة لناحية عدد المشاركين.

سباق البرازيل "الفوضوي" أفسد نهاية أسبوع أليسون كقائد للفريق مع غياب وولف جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سباق البرازيل "الفوضوي" أفسد نهاية أسبوع أليسون كقائد للفريق مع غياب وولف

قال جايمس أليسون المديؤ التقني لدى مرسيدس أنّ استمتع بكونه عضو الفريق الأكبر منصبًا من بين الحاضرين في جائزة البرازيل الكبرى - مع تغيّب توتو وولف عن هذه الجولة - لكنّه اعترف بأنّ السباق الفوضوي أفسد في النهاية تلك المتعة عليه، مع حصلو لويس هاميلتون على المركز السابع وانسحاب فالتيري بوتاس.

بوتاس يواجه خطر التراجع على شبكة الانطلاق في أبوظبي
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يواجه خطر التراجع على شبكة الانطلاق في أبوظبي

لا يعلم فريق مرسيدس بعد إذا ما كان سائقه فالتيري بوتاس سيكون بحاجة لمواجهة عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في أبوظبي بعد انسحابه من سباق جائزة البرازيل الكبرى جرّاء مشكلة على محرّكه.

هورنر: التخلّص من الضغط الكبير أحد أسباب عودة غاسلي إلى أفضل مستوياته
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: التخلّص من الضغط الكبير أحد أسباب عودة غاسلي إلى أفضل مستوياته

اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ عودة بيير غاسلي إلى أفضل مستوى له في الفورمولا واحد أتت جرّاء "الارتياح" الذي شعر به بعد تخلّصه من الضغط الشديد الذي كان على عاتقه عندما كان في صفوف الفريق الأساسي للعلامة النمساوية.

براون: على فيتيل ولوكلير "التعلم من هاميلتون" جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براون: على فيتيل ولوكلير "التعلم من هاميلتون"

يرى روس براون المدير الرياضي للفورمولا واحد أنه يتوجب على سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير التعلم من مقاربة لويس هاميلتون والتحلي بالصدق بشكل أكبر حيال أخطائهما.

بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم

يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن العلامة الإيطالية "محظوظة" لتصادم سائقَيها سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير هذا الموسم، كي يحظيا بفرصة تصفية الأجواء بينهما قبل موسم 2020 المقبل.

ساينز: البرازيل "بالتأكيد" أفضل سباق لي في الفورمولا واحد جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: البرازيل "بالتأكيد" أفضل سباق لي في الفورمولا واحد

لا يعتري كارلوس ساينز أيّ شك بأنّ شقّ طريقه من آخر الترتيب مُحرزًا أوّل منصّة تتويج له في الفورمولا واحد في البرازيل يُمثّل أفضل سباق خاضه في حياته.

ريكاردو غير منزعج من أداء ريد بُل-هوندا "المثير للإعجاب" في البرازيل جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو غير منزعج من أداء ريد بُل-هوندا "المثير للإعجاب" في البرازيل

أصرّ سائق رينو دانيال ريكاردو على أنّه سعيد للغاية وليس منزعجًا من أداء ريد بُل-هوندا "المثير للإعجاب" في البرازيل، حيث أحرز زميله السابق ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية في مسيرته على حلبة إنترلاغوس.

تحليل السباق: كيف دفعت ريد بُل غريمتها مرسيدس لارتكاب الأخطاء في البرازيل؟ جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / تقرير السباق

تحليل السباق: كيف دفعت ريد بُل غريمتها مرسيدس لارتكاب الأخطاء في البرازيل؟

بعد خسارتهما في الوتيرة والمنافسة المباشرة، ارتكب لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس الكثير من الأخطاء في سباق البرازيل في ظلّ سعيهما للردّ على براعة ماكس فيرشتابن وريد بُل-هوندا.
كوبتسا "لم يكن بمقدوره فعل شيء" في واقعته مع فيرشتابن في سباق البرازيل جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كوبتسا "لم يكن بمقدوره فعل شيء" في واقعته مع فيرشتابن في سباق البرازيل

وجّه روبرت كوبتسا اعتذارًا لماكس فيرشتابن على إثر الوقوف في طريقه بينما كان الهولندي يغادر خطّ الحظائر خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى، لكنّه قال بأنّه لم يُدرك مدى قُرب غريمه من فريق ريد بُل.

فيا: هاميلتون اختار عدم الدفاع عن نفسه أمام الحكام في البرازيل جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيا: هاميلتون اختار عدم الدفاع عن نفسه أمام الحكام في البرازيل

تمت معاقبة لويس هاميلتون سائق مرسيدس من قبل حكّام السباق عقب حادثته مع أليكسندر ألبون خلال اللفة ما قبل الأخيرة من سباق إنترلاغوس، خلال محاولته تجاوز سائق ريد بُل.

ريد بُل: إرسال خبيرة الاستراتيجيات لمنصة التتويج جائزة على "قرارها الشجاع" في البرازيل جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: إرسال خبيرة الاستراتيجيات لمنصة التتويج جائزة على "قرارها الشجاع" في البرازيل

أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن إرسال هانا شميتز خبيرة الاستراتيجيات لدى ريد بُل إلى منصة تتويج سباق جائزة البرازيل الكبرى كان جائزة لها "على قرارها الشجاع" والذي ساعد ماكس فيرشتابن على تحقيق الفوز في إنترلاغوس.

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة" جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

وصف مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو الحادث الذي جمع بين سائقيه سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى بـأنّه "حركة سخيفة" وسيتم التعامل معها في مقرّ الفريق.

غاسلي: لا أجد الكلمات للتعبير عن شعوري جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: لا أجد الكلمات للتعبير عن شعوري

حقق بيير غاسلي منصة التتويج الأولى له في مسيرته في الفورمولا واحد بعد سباق جائزة البرازيل الكبرى الجنوني على حلبة إنترلاغوس.

بينوتو: العلاقة بين فيتيل ولوكلير "أفضل مما يعتقده الناس" جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: العلاقة بين فيتيل ولوكلير "أفضل مما يعتقده الناس"

أكد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن العلاقة بين سائقيه شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل أفضل "مما يعتقده الناس" لكنه اعترف بأن حادثة الزميلين في سباق جائزة البرازيل الكبرى "لن تساعد في ذلك".

هاميلتون يتحمل المسؤولية كاملةً في حادثته مع ألبون جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يتحمل المسؤولية كاملةً في حادثته مع ألبون

قال لويس هاميلتون بأنّه يتحمل المسؤولية كاملةً في حادثته مع أليكسندر ألبون خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى ليقوم مراقبو السباق على إثرها بمعاقبته.

تأكيد حصول ساينز على منصة التتويج في البرازيل جائزة البرازيل الكبرى
F1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تأكيد حصول ساينز على منصة التتويج في البرازيل

أمّن كارلوس ساينز الإبن منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا واحد ومنصّة تتويج فريقه الأولى منذ خمس سنوات، وذلك على إثر نظر "فيا" في استخدام غير قانوني مزعوم لنظام "دي آر اس" في جائزة البرازيل الكبرى.

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منصة السباق

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
  • دبليو آر سي
جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الترتيب

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
  • دبليو آر سي
قائمة السائقين
قائمة الفرق
1 لويس هاميلتون لويس هاميلتون 387 النقاط
2 فالتيري بوتاس فالتيري بوتاس 314 النقاط
3 ماكس فيرشتابن ماكس فيرشتابن 260 النقاط
1 مرسيدس مرسيدس 701 النقاط
2 فيراري فيراري 479 النقاط
3 ريد بُل ريسينغ ريد بُل ريسينغ 391 النقاط
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