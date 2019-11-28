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فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول
جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة
سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي
فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
أبدت فيراري حاجتها لتوضيح "ما هو سخيف" في المنافسة بين شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل، وذلك عقب حادثة التصادم التي جمعتهما نهاية الأسبوع الماضي، لكنّها ليست مهتمة بتكرار التكتيكات السابقة لمرسيدس مع سائقيها.
الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول الدرعية للفورمولا إي: سيمز يتفوق على سائقَي مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول
نجح أليكسندر سيمز سائق "بي أم دبليو أندريتي" في التفوق على ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس ليحرز قطب الانطلاق الأول لجولة الدرعية الافتتاحية للموسم.
جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة جولة الدرعية في الفورمولا إي: بيرد يتقدم على دا كوستا في التجارب الحرة
سجل سام بيرد سائق "فيرجن ريسينغ" أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة لجولة الدرعية الافتتاحية للموسم الحالي في الفورمولا إي، بينما عانى السائقون مع سطح الحلبة الجديد قليل التماسك.
تمّت إعادة تعبيد أغلب أجزاء مسار حلبة الدرعيّة لجائزة الفورمولا إي قبيل الجولة الافتتاحيّة لموسم 2019-2020 على إثر مشاكل تصريف المياه التي واجهتها الحلبة العام الماضي.