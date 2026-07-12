أكملت سيارة مكلارين الخارقة أولى لفاتها العلنية بقيادة بطل العالم الحالي للفورمولا واحد لاندو نوريس، خلف مقود السيارة المزودة بمحرك سداسي الأسطوانات بشاحن توربيني ضمن فئة النموذج الأولي للسيارات الرياضية، والتي تستعد للمنافسة على الانتصارات في بطولة العالم للتحمل وسباق لومان 24 ساعة اعتبارًا من عام 2027 وما بعده.

وخاض السائق البالغ من العمر 26 عامًا تحدي صعود التل بطول 1.16 ميل في ممتلكات دوق ريتشموند مرتين يوم الجمعة. وفي يوم السبت، تولى سائق التطوير في مكلارين غريغوار سوسي مهام القيادة، بينما انتقل نوريس إلى سيارة مكلارين MCL60 للفورمولا واحد بمواصفات موسم 2023.

ولم يدفع السائقان السيارة إلى أقصى حدودها خلال تجاربهما. وبما أن السيارة جديدة تمامًا، فإن أي حادث أو ضرر كان سيؤدي إلى انتكاسة كبيرة في برنامج التطوير التقني، وهو سيناريو كانت مكلارين حريصة على تجنبه، في ظل ذكريات البداية الصعبة التي واجهتها لامبورغيني مع سيارتها SC63.

وقال نوريس: "كانت قيادتي الأولى على الإطلاق لسيارة MCL-HY ممتعة للغاية هنا في غودوود، فمن الرائع دائمًا التواجد هنا في غودوود من الأساس، لكن قيادة سيارة مكلارين في ظهورها الأول وفي إحدى المرات الأولى لها هو شرف كبير."

وأكمل: "إنه مشروع ضخم بالنسبة لمكلارين، من الواضح أنها بدأت محاولة التوجه نحو لومان، وقد حصلت بالفعل على فرصة لتجربتها قليلًا، وهذا أمر مميز للغاية. كنت أرغب في دفعها أكثر قليلًا، فالأمر مخيف بعض الشيء للقيام بذلك هنا في غودوود، لكن يومًا ما، يومًا ما، لا أحد يعلم."

وتابع: "سأتمكن من قيادتها على حلبة سباق ومعرفة ما يمكنها فعله حقًا. أنا سعيد جدًا ومتحمس للغاية من أجل جميع الشباب والفتيات المشاركين في مشروع HY، وأتمنى لهم كل التوفيق. لقد كان الأمر ممتعًا للغاية وسأراكم قريبًا."

وبعد الكشف الرسمي عنها في مايو، كانت مكلارين MCL-HY قد أكملت سابقًا فقط حصص اختبار خاصة في إيطاليا. وشكلت غودوود أول ظهور لها أمام حشد جماهيري ضخم.

حيث قال مدير الفريق جيمس باركلي: "مهرجان غودوود للسرعة هو أعظم معرض للسيارات على وجه الأرض، لذلك كان من المنطقي أن يكون هذا الأمر ضمن خططنا."

لاندو نوريس، مكلارين MCL-HY الصورة من قبل: Jakob Ebrey / Getty Images

وأكمل: "لكن الحقيقة هي أن برنامج اختباراتنا لا يزال في مراحله المبكرة جدًا، لذلك كان إدراجها في الحدث مجرد احتمال محدود للغاية. ومع ذلك، قام فريقنا بعمل مذهل، حيث حقق جميع الأهداف داخل الحلبة وخارجها، ولذلك اتخذنا القرار في اللحظات الأخيرة بتحويل مسار MCL-HY إلى الحدث لمدة يومين من أصل أربعة أيام ومشاركتها مع عشاق رياضة السيارات المتحمسين الذين يحضرون إليه."

وتُبنى مكلارين MCL-HY حول الهيكل الأساسي لفئة النموذج الأولي للسيارات الرياضية الذي توفره شريكة تصنيع الهياكل أوريكا، وهو الهيكل المستخدم أيضًا من قبل أكيورا وألبين وجينيسيس وفورد.

وتحصل السيارة على قوتها من محرك سداسي الأسطوانات مزدوج الشاحن التوربيني، مع نظام هجين موحد للفئة على المحور الخلفي. ووفقًا للوائح، تنتج منظومة القوة قدرة قصوى مجمعة تصل إلى 520 كيلوواط.

ويستعد الفريق لخوض برنامج اختبارات مكثف خلال الأشهر المقبلة، والذي سيتضمن محاكاة تحمل صارمة لمدة 30 ساعة.

وقال باركلي سابقًا خلال سباق لومان 24 ساعة: "مهمتنا أشبه بتسلق جبل إيفرست، وقد وصلنا إلى المعسكر الأساسي (ما زلنا في البداية)."

وأكمل: "لقد استعددنا بشكل استثنائي، لكن الآن يبدأ العمل الشاق الحقيقي."

وعندما سئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الجانب الأكثر تحديًا في الوصول إلى ذلك المعسكر الأساسي الأولي، أجاب باركلي: "أعتقد أن الأمر الأكبر هو الفريق. عليك أن توظف مجموعة رائعة جدًا من الأشخاص، وليس أي أشخاص فقط."

وتابع: "الحصول على المجموعة المناسبة من حولك هو الأمر الأهم. يمكنك امتلاك الاستثمارات، ويمكنك امتلاك سيارة سباق، لكن يجب أن تمتلك الأشخاص القادرين على تحقيق أقصى استفادة من كل ذلك."

ويتولى ميكيل ينسن بشكل أساسي مهام اختبارات التطوير. إلا أن السائق الدنماركي غاب عن مهرجان غودوود للسرعة بسبب تعارض في الجدول مع جولة بطولة سيارات سبورتس كار التابعة لرابطة رياضة السيارات الدولية في حلبة كنديان تاير موتورسبورت بارك في كندا.

وبجانب ينسن، تم تأكيد لورنس فانثور كسائق مصنع، حيث سيجمع بين التزاماته في بطولة السيارات الرياضية التابعة لرابطة رياضة السيارات الدولية مع بورشه، ومقعد سباق ضمن حملة مكلارين في بطولة العالم لسباقات التحمل.