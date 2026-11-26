ثقافة

نحو 3 ملايين دولار على 10 معاصم.. استعراض مذهل للساعات الفاخرة في لاس فيغاس

من ساعة تاغ هوير الفريدة من نوعها الخاصة بماكس فيرستابن إلى ساعة رولكس "رينبو" التي ارتداها تايغا بقيمة 700 ألف دولار، خطفت ساعات بقيمة تقارب ثلاثة ملايين دولار الأنظار في جائزة لاس فيغاس الكبرى.

راهان ماجومدار

تم التحرير: 26-11-2026

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البادوك

الصورة من قبل: أليكس سليتز

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

شهدت جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026 في الفورمولا 1 تسجيل 352 عملية تجاوز على الحلبة، لكن الساعات الفاخرة التي تألقت على منصة التتويج والسجادة الحمراء أثارت ضجة تكاد تضاهي ما شهدته المنافسات على الحلبة.

واستعرض منشور متعدد الصور حظي بانتشار واسع على إنستغرام خلال عطلة نهاية الأسبوع عشر ساعات استثنائية ارتداها السائقون ومديرو الفرق ونخبة من المشاهير، بلغت قيمتها الإجمالية في السوق الثانوية 2,870,350 دولارًا لثمانية طرازات محددة الأسعار فقط، حتى قبل احتساب ساعتين صُممتا خصيصًا لأصحابهما ولا يمكن شراؤهما مهما بلغ الثمن.

ومن الملائم أن يرتدي الفائز بالسباق ساعة لا يمكن لأي مبلغ من المال اقتناؤها. فبينما كان يحمل زجاجة شامبانيا مويه على العتبة العليا لمنصة التتويج، ارتدى ماكس فيرستابن ساعته الشخصية والفريدة من نوعها من طراز تاغ هوير موناكو سبليت سيكوندز كرونوغراف.

وتستند الساعة إلى آلية الحركة المصنوعة من التيتانيوم "تي إتش 81-00" من تاغ هوير، والمزودة بخاصية الكرونوغراف مزدوج العقارب، والتي يُعرض حتى طرازها القياسي المخصص للإنتاج تحت عبارة "السعر عند الطلب" حصرًا.

وتحمل ساعة فيرستابن المصممة خصيصًا له، بهيكلها المربع، أربع نجوم ترمز إلى ألقابه العالمية، والسنوات التي أحرز فيها تلك الألقاب، وشعار الأسد الخاص به، إلى جانب الرقم واحد.

وجلبت منصة التتويج المزدوجة لمكلارين معها استعراضًا خاصًا من الساعات الفاخرة. فقد ارتدى أوسكار بياستري، الذي حل ثالثًا بعدما شق طريقه من المركز الـ17 على شبكة الانطلاق، ساعة ريتشارد ميل فريدة من نوعها من طراز آر إم 67-02 مكلارين، مصنوعة من طبقات رقيقة من ألياف الكربون السوداء مع لمسات باللون البابايا.

أما لاندو نوريس، صاحب المركز الثاني، فاختار بدوره ساعة فائقة الخفة، يبلغ وزنها نحو 32 غرامًا بما في ذلك سوارها المرن، من طراز آر إم 67-02 "أليكسيس بينتورولت" المصنوعة من طبقات الكوارتز البيضاء، مع جسور على مينائها بألوان العلم الفرنسي الثلاثة، وقيمة سوقية تقديرية تبلغ 489 ألف دولار.

وفرضت ريتشارد ميل هيمنتها على البادوك بصورة شبه كاملة.

فقد ظهر سائق الفورمولا 1 السابق رومان غروجان على السجادة الحمراء مرتديًا ساعة آر إم 67-02 "ألكسندر زفيريف" المصنوعة من طبقات ألياف الكربون، والبالغة قيمتها 438 ألف دولار، بينما اختار شارل لوكلير، سائق فيراري، ساعة آر إم 35-02 أوتوماتيك رافاييل نادال بقيمة 300 ألف دولار، وارتدى زاك براون، الرئيس التنفيذي لمكلارين، ساعة آر إم 35-01 رافاييل نادال بقيمة 294 ألف دولار، إذ اختار كلاهما ساعات من المجموعة التي تحمل اسم أسطورة التنس.

وأكمل مايلز تشاملي-واتسون، لاعب المبارزة الحائز على ميدالية أولمبية، حضور العلامة التجارية بساعة آر إم 67-01 إكسترا فلات فائقة النحافة والمرصعة بالألماس، والبالغة قيمتها 260 ألف دولار.

ساعة رولكس ذهبية بقيمة 65 ألف دولار تبدو متواضعة

ومع ذلك، كانت أغلى ساعة محددة القيمة من نصيب أحد المشاهير خارج مرائب الفرق. فقد تصدر مغني الراب تايغا قائمة الساعات الأعلى قيمة بساعة رولكس دايتونا "رينبو" المصنوعة من الذهب الوردي والمرصعة بالكامل بالألماس، مع إطار خارجي مرصع بأحجار الياقوت المتدرجة بألوان قوس قزح وميناء مغطى بالألماس، لتبلغ قيمتها التقديرية 700 ألف دولار.

وربما كان أبرز تناقض بصري خلال عطلة نهاية الأسبوع من نصيب الملياردير تود غريفز، مؤسس سلسلة مطاعم رايزينغ كينز.

فبينما كان يلتقط الصور إلى جانب ويز خليفة ممسكًا بكوب أحمر وأبيض يحمل علامة مطاعمه، استعرض غريفز بعفوية ساعة باتيك فيليب نوتيلوس ترافل تايم كرونوغراف المصنوعة من الذهب الوردي بقطر 40.5 ملم (الرقم المرجعي 5990/1 آر-001)، وهي تحفة فنية تجمع بين عرض توقيت منطقتين زمنيتين وخاصية إعادة تشغيل الكرونوغراف الفورية، وتبلغ قيمتها 324 ألف دولار.

وفقط في لاس فيغاس، المعروفة بلقب "مدينة الخطيئة"، يمكن لنجم التنس الأمريكي تايلور فريتز أن يدخل بادوك الفورمولا 1 مرتديًا ساعة رولكس كوزموغراف دايتونا المصنوعة بالكامل من الذهب الأصفر، والبالغة قيمتها 65,350 دولارًا، لينتهي به المطاف، بطريقة ما، صاحب الساعة الأكثر تواضعًا بين جميع الحاضرين.

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