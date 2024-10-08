ما الذي يمكن توقعه من صفقة المليار دولار بين الفورمولا واحد وLVMH؟

ستبدو الفورمولا 1 مختلفة قليلاً في عام 2025: لويس هاميلتون سيرتدي الأحمر، وستنضم فئة جديدة من السائقين الناشئين إلى المنافسات، وستكون شركة LVMH الفرنسية العملاقة موجودة في كل مكان ضمن البادوك.

بدءاً من من زجاجات "مويت وشاندون" على منصة التتويج إلى صناديق الجوائز المزخرفة بعلامة "لويس فويتون"، ستتواجد جميع العلامات التجارية الـ 75 (أو كما يطلق عليها داخلياً "الميزونات") التابعة للإمبراطورية الفاخرة في كل مكان خلال السباقات بعد أن أبرم المالك برنارد آرنو صفقة ضخمة لمدة 10 سنوات مع الفورمولا 1.

لم تكن هذه الخطوة مفاجئة تماماً. لعدة أشهر، كانت هناك تكهنات بأن علامة "تاغ هوير" التابعة لـ LVMH كانت تجري محادثات لتصبح المؤقت الرسمي للرياضة، لتحل مكان "رولكس" التي احتفظت بهذا اللقب لأكثر من عقد. ومع ذلك، فإن حجم صفقة رعاية LVMH مع الفورمولا 1 – والتي يُقال أنها بقيمة مليار دولار – فاق التوقعات.

مثل جميع العلامات التجارية المملوكة لهذه المجموعة الفاخرة، كانت "تاغ هوير" تعمل تاريخياً بشكل مستقل، مع إبرام صفقات رعاية خاصة بها مع فرق مثل "ريد بُل" و"مكلارين" منذ ستينيات القرن الماضي. لكن صفقة LVMH التاريخية مع الفورمولا 1 ستشهد دمج مجموعة العلامات التجارية الـ 75 معاً بهدف الانتشار الواسع في جميع جوانب الرياضة.

هل ترغب في كوب من المشروبات الغازية في نادي البادوك؟ ربما يهمك "فوف كليكو" أو "دوم بيرينيون" أو "مويت وشاندون". تفضل كوكتيل؟ ربما تجد "بيلفيدير"، "غلينمورانجي"، أو "هينيسي" ما يناسب ذوقك؟

تمتلك الشركة التي تبلغ قيمتها 364 مليار دولار أيضاً علامات تجارية فاخرة في مجال الأزياء مثل "سيلين"، "ديور"، "فندي"، "جيفنشي"، و"لويفي"، بالإضافة إلى علامة "فنتي بيوتي" التابعة لريهانا وعملاق مستحضرات التجميل "سيفورا". ويمكن أن تتواصل LVMH مع الجماهير أثناء سفرهم إلى الدول الـ 21 التي تُقام فيها سباقات الفورمولا 1، إذ تمتلك شركة بيع بالتجزئة في الأسواق الحرة "مجموعة DFS".

تم الإعلان عن هذه الصفقة من قبل آرنو إلى جانب الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي ورئيس "ليبرتي ميديا" جريج مافيي الأسبوع الماضي، بعد أشهر قليلة من سيطرة LVMH على أولمبياد باريس بفضل صفقة رعاية مماثلة تشمل المجموعة ككل. وكان ذلك بمثابة نموذج لكيفية تطوير العلاقة بين LVMH والفورمولا 1.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

استثمرت الشركة 163 مليون دولار في ألعاب 2024، مما سمح لعلاماتها التجارية بالتواجد في صدارة المشهد خلال مراسم افتتاح وختام الأولمبياد: حيث زودت "بيرلوتي" الفريق الأولمبي الفرنسي بالأزياء، وظهرت فنادق "شوفال بلان" في البث، وارتدى العديد من المشاهير أزياء "ديور"، بمن فيهم سيلين ديون. وفي الوقت نفسه، قُدمت ميداليات الأولمبياد المصنوعة من قبل "شوميه" داخل صناديق "لويس فويتون"، بينما استمتع ملايين الزوار بالتسوق في متاجر LVMH في باريس، مثل متجر "لو بون مارشيه". الهدف: حضور راقٍ ومتميز في كل مكان.

أثبتت صفقة الأولمبياد أنها درس في كيفية بيع الحصرية على نطاق واسع، ويبدو أن LVMH تأمل في تكرار هذا النجاح مع الفورمولا 1 بحلول عام 2025.

وبحسب ما ورد، كانت المجموعة الفرنسية الفاخرة تدرس صفقة مشابهة مع الفورمولا 1 قبل عقد من الزمن، وفقاً لمصدر تحدث لصحيفة "وول ستريت جورنال". في ذلك الوقت، كانت الفورمولا 1 تُعتبر رياضة محدودة الانتشار في أمريكا، حيث كان يقام سباق واحد فقط في تكساس ولم تكن الأخبار المتعلقة بالسباق تتغلغل في الثقافة العامة. لكن منذ ذلك الحين، شهدت الفورمولا 1 تحولاً غير مسبوق في الجمهور بفضل وثائقي "Drive to Survive" على شبكة نتفليكس، وإضافة سباقات في ميامي ولاس فيغاس (وكلتا المدينتان تعجّان بمتاجر العلامات التجارية التابعة لـ LVMH)، وارتفاع أسعار التذاكر الذي يعكس التحسينات المبالغ فيها ربما في مرافق السباقات. ويبدو أن توسع الفورمولا 1 في الولايات المتحدة شكّل نقطة حاسمة في صفقة الرعاية.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

قال فريدريك آرنو، نجل برنارد آرنو الذي يدير قسم الساعات في الشركة (والذي يشمل أيضاً "زينيث" و"هوبلو") لصحيفة "وول ستريت جورنال": "ما زلنا في بداية الرحلة في الولايات المتحدة". "هناك جمهور شاب جداً. أعتقد أن هذا مطمئن. وهذا ما أقنعنا أيضاً. قبل عشر سنوات، كان الجمهور يتقدم في العمر".

يبقى أن نرى كيف تخطط LVMH لتسويق جميع علاماتها التجارية الـ 75 في الفورمولا 1، نظراً للإمكانيات اللامتناهية للتعاون والاندماج. رأينا بالفعل لويس هاميلتون يطلق مجموعة صغيرة مع "ديور"، وهي إحدى علامات LVMH، كجزء من صفقة شخصية له مع العلامة التجارية، لكن الإمكانيات غير محدودة بالفعل.

إصدارات خاصة من ساعات "تاغ" فورمولا 1 القديمة؟ (اجمعها كلها!) صناديق جوائز محمولة في حقائب "ريمووا" بإصدار خاص؟ عطر "غيرلان" مستوحى من رائحة الإطارات المحترقة؟ تمتلك LVMH العلامات التجارية والموارد لتجربة الكثير واكتشاف ما يتردد صداه أكثر مع نسخة الفورمولا 1 التي تجوب العالم بعد "Drive to Survive"، والتي تتحول إلى لوحة مليئة بالفرص.