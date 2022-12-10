يان وكيفن ماجنوسن على استعداد لخوض تحدي سباق الخليج 12 ساعة على حلبة مرسى ياس

يضم الثنائي الدنماركي جهودهما إلى السائق الأمريكي مارك كام على مسار حلبة مرسى ياس، حيث يسعى الفريق للفوز بأحد أبرز سباقات التحمل في المنطقة، المكون من مرحلة نهارية ومرحلة مسائية، والذي يشهد في أحث دوراته أكبر شبكة انطلاق لسيارات جي تي في مسيرته.

وكان كيفن ماجنوسن قد بدأ مسيرته الرياضية مع برنامج تطوير السائقين الشباب لفريق مكلارين للفورمولا واحد، وارتقى في صفوف السائقين الشباب، ليحظى بفرصة دخول عالم سباقات الفورمولا واحد وتمثيل فريق مكلارين في موسم 2014، ليصبح في ذلك الموسم أول دانماركي يصعد منصة تتويج سباقات الفورمولا واحد بعد تحقيقه المركز الثالث في سباق جائزة أستراليا الكبرى.

وانتقل السائق الدانماركي بعد ذلك إلى فريق رينو لموسم 2016، وفي موسم 2017 انتقل إلى فريق هاس للفورمولا واحد، حيث حقق مركز قطب الانطلاق لأول مرة في مسيرة الفريق خلال عطلة أسبوع سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد لعام 2022. وبالرغم مما يتمتع به كيفن من مسيرة رياضية ناجحة، وجدول مزدحم بسباقات السيارات بفئاتها المختلفة، إلا أنه لم تتح له فرص كثيرة من قبل للتسابق إلى جانب والده: "نشارك أنا ووالدي في السباقات منذ فترة طويلة، ولكن كان كل منا يشارك في مسابقات وبطولات مختلفة، وتشكل فرصة التسابق جنبًا إلى جنب مع والدي مناسبة خاصةً جدًا بالنسبة لي، وامتياز أقدره كثيرًا. أشكر فريق إم دي كيه موتورسبورت وصديقنا مارك على إتاحة هذه الفرصة لنا".

ويشارك يان ماجنوسن، الذي سبق له أيضًا المشاركة في سباقات بطولة العالم للفورمولا واحد، مشاعر ابنه حول المشاركة جنبًا إلى جنب في السباقات، إلا أنه يضحك ممازحًا عند سؤاله إذا كانت سرعة كيفن على مسار السباق نتيجة تدريباته: "للأسف، أعتقد أنني علمته أكثر مما يجب، من الرائع أن تتاح لي فرصة مقارنة أدائي بأداء كيفن، ولكن أيضًا الاطلاع على البيانات والفيديو حول طريقة تعامله مع السيارة".

ويتمتع يان ماجنوسن بمسيرة مذهلة في عالم رياضة السيارات، فقد شارك في مجموعة من أهم بطولات الرياضة في مختلف الفئات، بما في ذلك الفورمولا واحد، وإندي كار، وناسكار، وسلسلة لو مان الأمريكية، وبطولة إمسا ويذر تيك للسيارات الرياضية، وسباق لومان 24 ساعة، وبطولة العالم لسباقات التحمل.

والآن يجمع الثنائي الدانماركي خبراتهما الطويلة في عالم السباقات ومهاراتهما في القيادة، للمشاركة في السباق المرتقب في أبوظبي، وفيما يختبر يان ماجنوسن مسار حلبة مرسى ياس لأول مرة في مسيرته خلال عطلة هذا الأسبوع، يستذكر كيفن مشاركته في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد لعام 2020، ومجددًا في عام 2022: "أعتقد أن للتغييرات التي أجريت على المسار خلال العامين الماضيين أثر جيد في عدة نواحي، أظن أن المسار سابقًا كان يستوجب أداءً تقنيًا أكثر، وربما كان أصعب. ولكنه الآن صار أسرع والقيادة عليه تقدم متعة أكبر".

وبالرغم من الخبرة التي يتمتع بها كيفن على مسار حلبة مرسى ياس، فإن تجربة جديدة كليًا بانتظاره عند مشاركته في سباق الخليج 12 ساعة على متن سيارة جي تي لم يألفها بعد: "اختبرت مسار حلبة مرسى ياس في سيارة الفورمولا واحد، لكن سيارة جي تي لها طابع مختلف تمامًا، أشعر وكأنه مسار جديد تمامًا، وهذا الأمر رائع، فمن الممتع اختبار قدراتك وتحديها بطرق مختلفة، وأنا كسائق سباقات فإنني أتطلع إلى هذا الأمر".

ومع تضارب المواعيد والسفر المتوجب على سائقي السباقات والذي يبقيهم مشغولين، فإن عائلة يان وكيفن ماجنوسن ليسا متأكدين متى قد تتاح لهما فرصة التسابق سويًا مستقبلًا، ولهذا ستكون فرصة المشاركة في سباق الخليج 12 ساعة القادم فرصة فريدة لهما لمشاركة شغفهما برياضة السيارات، على أمل الفوز بالسباق.

ويقول كيفن حول ذلك: "نعرف بعضنا جيدًا، وعندما يتعلق الأمر بالسباقات فإن مستوى التنافس لدينا يرتفع ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن، وهذا الأمر الأكثر متعة، وهو ما نركز عليه في الحقيقة، أنا ووالدي".