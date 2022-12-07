سباق الخليج 12 ساعة: الفيصل الزُبير يخوض المنافسة بألوان فريق المنار للسباقات

كان الفيصل قد أحرزَ قبل أشهر قليلة المركز الرابع في فئة الكأس الفضي في تحدي جي تي العالمي أوروبا – فاناتيك من "أيه دبليو أس" – كأس التحمّل موسم 2022، مع السائقين فابيان شيلر والزيمبابوي أكسيل جيفريز. وتبدو معنويات البطل العماني مرتفعةً لخوض سباق التحمل الذي يقام على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي، البالغ طول مسارها 5.281 كيلومترات، سيشارك في نسخة هذا العام 34 سيارة في فئة "جي تي"، يقودها سائقون قدموا من 25 بلدًا، ويعدّ سباق الخليج 12 ساعة أشهر سباق تحمل يقام في الخليج العربي، ويجذب مشاركين من حول العالم، إذا يقام في أجواء دافئة نسبيًا وخارج موسم رياضة السيارات. وأصبح هذا العام جزءًا من سلسلة سباقات إنتركونتيننال جي تي.

قال الفيصل: "متحمس للغاية لخوض سباق الخليج 12 ساعة مرةً أخرى. سيكون سباقًا صعبًا للغاية، حيث أصبح الآن جزءًا من جولات إنتركونتيننتال جي تي. عادةً ما تشارك عشر سيارات تقريبًا في فئة جي تي، إنما ستشارك هذا العام 35 سيارة تقريبًا. سيكون ذلك صعبًا، وتضم القائمة تسع سيارات أخرى في فئة المحترفين (برو)، وسيارات فرق مصنعية لمرسيدس وفيراري وأودي".

أكمل الفيصل: "بالتأكيد، لن يكون من السهل تحقيق نتيجة رائعة. لكنني أعتقد أن لدينا توليفة ممتازة، مع مهندس رائع وزملاء من الطراز الأول. نأمل أن نحقق نتائج تثبت ذلك. أتطلّع إلى العودة إلى السيارة، وتحقيق نتيجة جيدة في نهاية سباق 12 ساعة".

أنهى الفيصل سباق هانكوك - 24 ساعة في دبي، الذي أقيم في يناير الماضي، في المركز الخامس، واشترك معه في قيادة السيارة السائقون الهولندي إندي دونتي، والنمساوي مارتن كونراد، والألماني لوكا ستولتس.

من المتوقع احتدام المنافسة في فئة "جي تي 3 للمحترفين"، حيث يشارك فيه فريق أيه أف كورسي أم دي كاي موتورسبورت" في سيارة فيراري "488 جي تي 3"، مع نجمي الفورمولا واحد الدنماركيان يان ماغنوسن وابنه كيفن، مع رجل الأعمال الأمريكي مارك كفامي، ويشارك فريق "أيه أم جي غروب أم للسباقات" في سيارة مرسيدس – أيه أم جي "جي تي 3"، وتضم تشكيلة هذا الفريق الفائزون بلقب سباق 24 ساعة في سباق فرانكورشان السائقين الفرنسي جول غونون، والإسباني دانيال جونكاديلا، والإيطالي رافاييلي مارسييلو.

أقيمت النسخة الأولى من سباق الخليج 12 ساعة في 2012، على مضمار السباق في حَلَبَة مرسى ياس الذي يستضيف سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا واحد، وأقيمت منه 12 نسخة حتى الآن، إضافةً إلى سباق خاص أقيم في البحرين في يناير 2021.

تبدأ مجريات الجولة بإقامة حصة تجارب مفتوحة يوم الجمعة 9 ديسمبر، تليها حصتا تجارب حرة وأربع حصص تجارب تأهيلية يوم السبت، سينطلق السباق الساعة العاشرة صباح يوم الأحد، ويستمر لمدة 12 ساعة متواصلة، وستكون أول نسخة يقام فيها السباق وفق هذه الصيغة، حيث كان النسخ السابقة تقام على قسمين، مدة كل قسم ستّ ساعات.