حلبة مرسى ياس تستضيف عدداً قياسياً من المشاركين في سباق الخليج 12 ساعة
تقام فعاليات النسخة 12 من سباق التحمل الأهم في المنطقة من 9 إلى 11 ديسمبر في حلبة مرسى ياس.
يشارك كيفن ماغنوسن، سائق فريق هاس للفورمولا واحد، في السباق برفقة والده يان ماغنوسن المتوج بلقب سباق لومان 24 ساعة.
تستعد حلبة مرسى ياس لاستضافة منافسات أحد أهم سباقات التحمل في المنطقة خلال عطلة هذا الأسبوع، إذ تنطلق يوم الجمعة 9 ديسمبر التجارب الحرة لسباق الخليج 12 ساعة الذي يسجل مشاركة عدد قياسي من السائقين في نسخته رقم 12.
ويشهد السباق أكبر شبكة انطلاق في المنطقة لسيارات جي تي3، بمشاركة 34 سيارة يستعد سائقوها لخوض المنافسات الندية على مسار حلبة مرسى ياس في كل من فئتي جي تي 3 وكأس جي تي، وتنطلق حصة التجارب التأهيلية يوم السبت عند تمام الساعة 10 صباحًا، لرسم شبكة انطلاق السباق الشاق والحماسي الذي ينطلق صباح يوم الأـحد وتستمر منافساته لمدة 12 ساعة حافلة بالمتعة والتشويق.
ويشارك في منافسات سباق الخليج 12 ساعة في هذا العام سائق الفورمولا واحد وفريق هاس كيفن ماغنوسن الذي يعود إلى حلبة مرسى ياس بعد أسابيع قليلة من مشاركته في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد، ويشارك ماغنوسن في أول ظهور رسمي له في سباقات جي تي 3 مع فريق إم دي كيه موتورسبورت، برفقة والده والسائق المخضرم يان ماغنوسن، الفائز بسباق لومان 24 ساعة، بالإضافة إلى مارك كام، في متن سيارة فريق إم دي كيه موتورسبورت من طراز فيراري.
وبهذه المناسبة، علّق كيفن ماغنوسن: "يتمتع فريق إم دي كيه بشغف هائل بالمنافسة وحب كبير للسباقات، وأنا أستمتع بالعمل إلى جانب أعضاء هذا الفريق، وبالطبع فإنني أقدر الفرصة الرائعة للقيادة جنبًا إلى جنب في فريق واحد برفقة والدي، وآمل بفرصة الفوز بالسباق".
كما يشارك فريق 2 سيز موتورسبورت، حامل لقب سباق الخليج 12 ساعة، في منافسات السباق بفريقه المتوج بالفوز في الموسم الماضي والمكون من عيسى الخليفة ومارتن كودريتش وهانتر أبوت، ويسعى للفوز بلقب السباق للمرة الثالثة.
ويخوض فريق كيسيل رايسينج، الذي يتمتع بأفضل مسيرة من النجاحات في سباق الخليج 12 ساعة، منافسات هذا العام بأربع سيارات من طراز فيراري 488 جي تي3، ويتطلع الفرق لاستعادة أمجاده والعودة إلى الهيمنة على المنافسة، فيما تخوض مجموعة واسعة من أهم فرق السباقات العالمية المنافسات الندية على متن مجموعة من أفضل سيارات جي تي3 من طرازات أودي ومكلارين وبورشه وبي إم دبليو، على مسار حلبة مرسى ياس الذي يقدم جرعة فائقة من السرعة والحماس.
كما علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: "بعد النجاح الذي حققته عطلة نهاية أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى الذي سجل حضورًا قياسيًا في هذا العام، يسعدنا أن نستضيف أكبر شبكة انطلاق لسباق الخليج 12 ساعة لخوض منافسات النسخة 12 من السباق على مسار حلبة مرسى ياس".
وتابع: "سعداء بالنمو المستمر لرياضة السباقات والاهتمام العالمي المتزايد بسباق الخليج 12 ساعة، ونتطلع قدمًا لمتابعة نخبة من أفضل سائقي التحمل يخوضون منافسات هذا السباق المشوق هنا في جزيرة ياس".
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