هاميلتون يطلق فريقه الخاص للمشاركة في منافسات "إكستريم إي" الكهربائية

تأتي هذه الخطوة لتكون الأولى للبريطانيّ كمالك فريق، حيث تم استيحاء اسم الفريق "أكس 44"، من رقمه كسائق لسيارة مرسيدس في سباقات الفورمولا واحد، الرقم الذي يحمله منذ 2014.

ولن يشارك هاميلتون في المنافسات مع فريقه، حيث لم يتم بعد الإعلان عن التشكيلة المكوّنة من سائق وسائقة.

حيث قال هاميلتون: "إنه مشروع مثير للغاية، وسيكون من الممتع القيام بدور آخر مختلف عما اعتدت عليه كسائق".

وأكمل: "الأمر المثير للاهتمام حقاً، هو أن بطولة ’إكستريم إي’ لن تعمل على رفع الوعي حيال بعضٍ من أهم القضايا البيئية الحالية التي تواجه كوكبنا، بل ستركّز على ذلك عبر التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية الخيرية للعمل على تحقيق التنمية والاستدامة المطلوبين".

وتابع: "كل شخص منّا يمتلك القدرة على تحقيق التغيير، وذلك يعني الكثير بالنسبة لي، يمكنني توجيه حبي للسباقات، إلى جانب حبّي لكوكبنا، من أجل إحداث تغييرٍ إيجابي".

واسترسل: "أنا أتطلع قدماً لمشاركة الفريق في هذه البطولة الجديدة وأعتقد أنه من الرائع القيام بذلك بينما نعمل على رفع الوعي حيال أزمة المناخ العالمية".

وتشير التصاميم الأولية للكسوة اللونية لفريق "أكس 44"، إلى زيادة في اللون الأرجواني مشابهة لتصميم خوذة البريطانيّ التي يستعملها في موسم 2020 الحالي للفورمولا واحد.

وليست هناك نية حالية للفريق بالسعي وراء دعم مصنعيّ، لكن يمكن لهيكل السيارة نموذج "أوديسي" وبقوة 550 حصاناً، أن يتم تخصيصها للتناسب مع أيّ نموذج تجاري.

وذلك يعني أن فريق هاميلتون قد يحوّر من سيارته لتشابه سيارة مرسيدس "إي.كيو.سي"، أول سيارة كهربائية للمصنع الألماني، والتي ستُطرح في الأسواق هذا العام.

من جهته، قال أليخاندرو عجاج المؤسس والمدير التنفيذي لبطولة "إكستريم إي": "تملؤنا الحماسة للترحيب بلويس هاميلتون وفريقه ’أكس 44’ إلى بطولة ’إكستريم إي’".

وأكمل: "تماماً مثلنا، يمتلك لويس شغفاً هائلاً برياضة السيارات، كما أنه يشاركنا آراءنا ومعتقداتنا حيال استعمال الرياضة لإلقاء الضوء على المواضيع الحيوية والأساسية لكوكبنا، مثل أزمة التغير المناخي والمساواة".

وتابع: "لويس أحد أكثر السائقين نجاحاً في التاريخ، وجميعنا متحمسون لفريقه ’أكس 44’ ومشاركته في المنافسات".

وسينضم فريق هاميلتون الجديد إلى فريق "تيكيتا"، إضافة إلى "أبت"، "أندريتي يونايتد أوتوسبورتس"، شيب غاناسي، "أتش دبليو إيه"، "كيو.إي.في" و"فيلوس"، كمشاركين مؤكدين لموسم 2021.

ومن المتوقع أن تنطلق منافسات أول موسم في "إكستريم إي" من السنغال بين يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني.