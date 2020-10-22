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إكستريم إي / أخبار عاجلة

نيكو روزبرغ يطلق فريقه الخاص في بطولة "إكستريم إي"

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نيكو روزبرغ يطلق فريقه الخاص في بطولة "إكستريم إي"

أعلن نيكو روزبرغ بطل العالم لموسم 2016 في الفورمولا واحد عن تشكيل فريق "روزبرغ إكستريم ريسينغ" للمشاركة في الموسم الأول من بطولة "إكستريم إي" الكهربائية.

ستضم منافسات "إكستريم إي" سيارات رياضية رباعية الدفع للطرقات الوعرة "أس يو في" بقوة 550 حصاناً، وستشارك تلك السيارات في خمس مناطق حول العالم، حيث لفتت البطولة بالفعل أنظار لويس هاميلتون، زميل روزبرغ السابق ومنافسه على اللقب.

علاوة على ذلك، تمّ التأكيد بالفعل مشاركة شيب غاناسي ريسينغ، أندريتي يونايتد أوتوسبورتس، أبت سبورتسلاين، تيكيتاه و"أتش دبليو إيه".

وسيضم الموسم خمس جولات في: السنغال، المملكة العربية السعودية، النيبال، غرينلاند والبرازيل، وتم اختيار هذه المواقع بهدف رفع الوعي حيال المخاطر البيئية وتغيرات المناخ.

ومنذ اعتزاله منافسات الفورمولا واحد، استثمر روزبرغ في مجال التنمية المستدامة، حيث موّل العام الماضي مهرجان "غرين تيك" والذي يعتبر بمثابة معرض للتقنيات "البيئية".

حيث قال: "تملؤنا الحماسة للكشف عن فريق ’روزبرغ  إكستريم ريسينغ’ كأحدث الفرق المشاركة في إكستريم أي. تمثل البطولة فرصة رائعة ليس فقط من أجل رفع الوعي بل للدفع نحو المزيد من الأفعال الإيجابية حيال التغيرات المناخية والتي تمثل التهديد الأكبر لكوكبنا اليوم".

وأكمل: "منذ اعتزال الفورمولا واحد، كرّست مسيرتي المهنية للتقنيات المستدامة كي أتمكن من الجمع بين شغفي وبين هذه المبادرات".

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نيكو روزبرغ، 2021 آر.أكس.آر سبارك أوديسي 21

نيكو روزبرغ، 2021 آر.أكس.آر سبارك أوديسي 21
1/3

الصورة من قبل: فريق روزبرغ إكستريم ريسينغ

نيكو روزبرغ، 2021 آر.أكس.آر سبارك أوديسي 21

نيكو روزبرغ، 2021 آر.أكس.آر سبارك أوديسي 21
2/3

الصورة من قبل: فريق روزبرغ إكستريم ريسينغ

نيكو روزبرغ، 2021 آر.أكس.آر سبارك أوديسي 21

نيكو روزبرغ، 2021 آر.أكس.آر سبارك أوديسي 21
3/3

الصورة من قبل: فريق روزبرغ إكستريم ريسينغ

من جهته، قال أليخاندرو عجاج المؤسس والمدير التنفيذي للفورمولا إي: "يسرّنا أخيراً الإعلان عن انضمام فريق ’روزبرغ إكستريم ريسينغ’ إلى أول موسم لبطولة إكستريم إي".

وأكمل: "لقد تكلمنا عن هذا المشروع لعدة أشهر ونحن مسرورون للغاية لاختياره المشاركة في بطولة إكستريم إي لتكون هذه عودته الرسمية إلى سباقات السيارات كمؤسس ومدير تنفيذي لفريقه الخاص. هناك بالفعل تناغم رائع بين مبادرات روزبرغ وبين مجال التنمية المستدامة الذي تسعى إليه إكستريم إي، لذا نحن نرحب وبحرارة بانضمام فريقه إلى البطولة".

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