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مكلارين تُطلق سيارتها لسلسلة "إكستريم إي"

كشفت مكلارين عن كسوة سيارتها التي ستُشارك بها للمرّة الأولى في موسم 2022 من سلسلة الفورمولا إي.

مكلارين تُطلق سيارتها لسلسلة "إكستريم إي"

ضمن حدث موسّعٍ شمل جميع فئات قسم التسابق في مكلارين مساء اليوم الجمعة، تمّ الكشف عن سيارة "ام.سي.ال36" للفورمولا واحد، وكذلك سيارتا الإندي كار، وإكستريم إي، إلى جانب برنامج "شادو" للرياضات الإلكترونيّة.

وستُصبح مكلارين عاشر فريقٍ يُشارك في الإكستريم إي هذا الموسم.

وضمن حدث الكشف المباشر، تمّ تقديم سيارة إكستريم إي التي تزيّنت باللون البرتقالي والأزرق "المحيطي" تماشيًا مع فكرة الاستدامة.

وستحمل السيارة الرقم #58 الذي استخدمه بروس مكلارين مؤسّس الصانع البريطاني في 1952 على متن سيارة أوستن 7.

وسيقود مارك غراين المدير الرياضي الفريق، وذلك بعد إكماله لـ 18 عامًا في صفوف فريق مكلارين للفورمولا واحد قبل استلامه دور مدير مكلارين ريسينغ لدعم جهود الإندي كار.

وسيستعين الفريق بالسائقَين تانر فاوست وإيما غيلمور في الموسم المتكوّن من خمس جولات.

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إكستريم إي: ناصر العطية وجوتا كلاينشميت ضمن تشكيلة "كوبرا" لموسم 2022
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إكستريم إي: ناصر العطية وجوتا كلاينشميت ضمن تشكيلة "كوبرا" لموسم 2022
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