مكلارين تتعاقد مع بطل الراليات الأمريكيّ فاوست لموسم 2022 من سلسلة إكستريم إي

ستنضمّ مكلارين إلى سلسلة السباقات الكهربائيّة على الطرقات الوعرة كالفريق العاشر بعد إعلان ذلك في يونيو الماضي.

وواصل أليخاندرو عجاج المؤسّس المشارك للبطولة التأكيد على أنّ السلسلة ستكون محدودة بـ 12 فريقًا كحدٍ أقصى وذلك بالأساس نتيجة قيود الحجم التي تفرضها باخرة "آر ام اس سانت هيلينا" التي تنقل كلّ شحنات الفرق إلى كلّ موقع سباق.

ودفع ذلك مكلارين ريسينغ إلى الالتزام بالسلسلة في حين تبقى برامجها للفورمولا إي وبرنامج بطولة العالم للتحمّل تحت المراجعة.

وأكّد الفريق الآن خططه للسلسلة التي تفرض تشكيلة من سائق وسائقة عبر التعاقد مع فاوست الذي يحمل في جعبته أربع ميداليات ذهبيّة في "ألعاب اكس" ولقبَين في بطولة الفورمولا دريفت.

وقال براون: "نحن سعداء بانضمام تانر إلى عائلة مكلارين ريسينغ. إنّه سائق سباقات وعرة من النخبة ولديه خبرة ثريّة وسجل انتصارات واسع".

وأضاف: "لديه شخصيّة رائعة كذلك وسيُساعدنا على الاتّصال أكثر بجماهيرنا حول العالم وإيصال رسائل الإكستريم إي".

وعند الكشف عن هويّة زميلة فاوست فإنّها ستُصبح أوّل سائقة أنثى في تاريخ مكلارين ريسينغ المصنعيّ.