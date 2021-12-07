كيف تستعد الفرق للتحديات الكبيرة في إكستريم إي؟

على عكس معظم منافسات الراليات التقليدية، لا تمتلك الفرق خبرة سابقة حيال الأماكن التي ستنافس فيها. كما أن بعض المواقع مثل غرينلاند لم تستضف من قبل أية جولات لرياضة السيارات من قبل.

"ضمن أول موسم للسلسلة الكهربائية، من الصعب للغاية إكمال التحضيرات بالشكل المثالي وسط المنافسة" قال جافي سييرا، رئيس قسم التطوير لدى فريق أبت كوبرا ريسينغ.

حيث يحتل الفريق المركز الخامس حالياً ضمن الترتيب العام بسائقيه جوتا كلينشميت وماتياس إكستروم، اللذين حقق المركز الثاني في غرينلاند.

"لكن، نقوم بإجراء تقييم قبل الجولة بدءاً من صيغة السباق نفسها والتعديلات الرياضية مقارنة بالجولات السابقة، إضافة إلى المواعيد الزمنية لكل جصة بدءاً من الجمعة حتى الأحد وكذلك التوقعات الجوية، التحديثات التقنية والتضاريس أيضاً".

جميع الفرق مجهزة بنفس المركبة "أوديسي 21" الكهربائية المخصصة للطرق الوعرة، ويسمح لكل فريق إدخال إضافاته الخاصة بما يتوافق مع القوانين التقنية.

لكن، وبما أنه يتم نقل تلك المركبات عبر الشحن البحري، للحفاظ على هدف السلسلة بعدم ترك أية بصمة كربونية ضارة بالبيئة، لذا فإن تجارب ما قبل الجولة تعتبر أمراً مستحيلاً.

جوتا كلينشميت، ماتياس إكستروم، أبت كوبرا تصوير: صور موتورسبورت

وتتزود الفرق بمعلومات محدودة حيال كل مسار قبل الجولة، ما يعني المزيد من الأهمية لاجتماعات مناقشة المسار حال الوصول إلى موقع الحدث.

حيث قال سييرا: "نظراً لأن المركبات تنتقل من جولة لأخرى عبر الشحن البحري، فلا فرصة حقيقية لإجراء أية تجارب قبل الجولات".

وتابع: "ما نقوم به هو تحليل أكبر قدر ممكن من البيانات في مقر الفريق بعد كل جولة لمواصلة التعلم والاستجابة الأفضل لرفع أدائنا مع مرور الموسم".

واسترسل: "المعلومات التي نتلقاها مسبقاً تعتبر قليلة للغاية وقبل وقت قصير جداً من بداية الجولة، لذا علينا الاستعداد جيداً".

واختتم: "على السائقين والمهندسين التركيز الكامل لاستخلاص أقصى قدر ممكن من المعلومات خلال مرحلة تقييم المسار".

يشار إلى أن الجولة الختامية التي ستحدد هوية الفائزين بأول لقبٍ في إكستريم إي، ستقام بين يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول في المملكة المتحدة.

جوتا كلينشميت، ماتياس إكستروم، أبت كوبرا تصوير: صور موتورسبورت