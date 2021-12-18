فريق هاميلتون "اكس44" يُكمل سيطرته على تصفيات إكستريم إي

وضع السائقان سيباستيان لوب وكريستينا غوتييريز المعيار في فترة ما بعد ظهر الجمع في قاعدة بوفينغتون العسكريّة وكرّرا ذات الإنجاز في مجريات السبت.

وفي ظلّ اقتسام التصفيات على مدار اليومين من أجل ملاءمة قصر النهار الشتويّ في بريطانيا، تمتّع فريق "اكس44" بأفضليّة 1.9 ثانية ضمن سعيه لحصد نسبة 100 بالمئة في التصفيات.

وفرض تحديثٌ للقوانين دخول غوتييريز أوّلًا على السيارة، وكان ترتيب دخول الفريق سابعًا في الحصّة.

وأكملت المكسيكيّة لفّتيها متأخّرة بـ 1.5 ثانية عن أفضل أزمنة اليوم عند دخولها منطقة تغيير السائق.

ومن ثمّ دفع لوب بطل العالم للراليات تسع مرّات الفريق إلى الصدارة بعد أن كان زمنه الإجمالي مع غوتييريز أفضل بـ 4.11 ثانية في فترة ما بعد ظهر السبت.

وبلغ الزمن الإجمالي للفريق 18:34.778 دقيقة بجمعه مع زمن الجمعة، ليضمن بذلك الفريق جميع أقطاب الانطلاق الأولى من الجولات الخمس التي شكّلت هذا الموسم ويتفوّق بتسع ثوانٍ على فريق روزبرغ اكس ريسينغ.

وفي ظلّ وجود 16 نقطة فقط تفصل فريق روزبرغ المتصدّر عن فريق هاميلتون أقرب ملاحقيه بالدخول إلى الجولة الختاميّة، فإنّ فريق هاميلتون بدا متّجهًا لتقليص الفارق بأربع نقاط لتصدّره التصفيات.

لكنّ يوهان كريستوفرسن سائق روزبرغ وسّع الفارق بنقطة عوضًا عن ذلك لتصدّره "المقطع السوبر" ليتصدّر المعركة الفرديّة.

وذهب المركز الثالث إلى فريق أكسيونا ساينز، في حين قدّمت جايمي شادويك العائدة إلى السلسلة من سلسلة "دبليو" النسائيّة رفقة الجنوب افريقي لانس وولريدج ليتواجدا في المركز الرابع.