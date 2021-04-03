فريق "فيلوس ريسينغ" ينسحب من أولى جولات "إكستريم إي" بسبب تضرر السيارة

انقلبت سيارة ستيفان سارازين، الذي وصل إلى منصة التتويج في سباق لومان 24 ساعة خمس مرات، خلال الجولة التأهيلية صباح اليوم السبت.

وقد اصطدم بشجيرة أسفل الكثيب الرملي الثاني على المسار الصحراوي في منطقة العُلا بالمملكة العربية السعودية لتنقلب السيارة. وتم رفع العلم الأحمر جراء ذلك.

وأعلن فريق "فيلوس ريسينغ" الانسحاب من بقية مجريات الجولة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بهيكل السيارة جراء الحادثة.

وجاء في بيان موجز صادر عن الفريق ما يلي: "بعد مراجعة الفريق والمسؤولين، كان من الواضح أنه من غير الآمن مواصلة المشاركة بالهيكل المتضرر".

"خرج ستيفان سارازين من الحادثة دون أن يصاب بأذى".

"لن يتم الإدلاء بأي تصريح آخر في الوقت الحالي".

ستيفان سارازين، فيلوس تصوير: صور موتورسبورت

وتكلم مدير الفريق، إيان دايفيس في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أكد خلالها أنه لا يمكن تصنيع قسم جديد من الهيكل، الأمر الذي سيسمح للفريق بالدخول مرة أخرى في بطولة العالم للراليات.

فقال: "هناك تضرر في القفص المحيط بالسيارة".

وأكمل: "نعلم جميعًا في هذه الرياضة أن السلامة لها الأهمية القصوى".

وتابع: "عندما قمنا بفحص السيارة مع المندوب الفني، أزلنا السقف من السيارة لإلقاء نظرة على ذلك القسم من السيارة".

وأردف: "إنه ضرر غير كبير، لكن مع ذلك، القسم الرئيسي للقفص تالف".

واستكمل: "هذا القسم بالذات لا يمكن تغييره".

واستدرك: "إنه الطوق الرئيسي، وتبديله يتطلب تبديل كامل الهيكل".

"إنها تتطلب هيكلًا جديدًا بالكامل."

وسيشارك الفريق بسيارة جديدة تمامًا للجولة التالية في السنغال ما بين 29-30 مايو، ولكن سيتم نقل بعض المكونات الميكانيكية إليها.

يشار أن الفريق كان رابع الخارجين إلى المسار من بين الفرق التسعة التي شاركت في التصفيات، لكن لم يتم استرجاع السيارة إلى منصة الصيانة، إلا بعد انتهاء الحصة.

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