أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
04 أبريل
التجارب الحرّة الثالثة خلال
00 ساعات
:
56 دقيقة
:
51 ثانية
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي أركتيك
26 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / روزبرغ يشرح انتقاله "الغريب" للعمل كمدير لفريقه في "إكستريم إي" التالي / إكستريم إي: كلوديا هورتجن تشرح حادثتها المروّعة في تصفيات جولة السعودية
إكستريم إي / الجولة الصحراوية في اكستريم إي / تقرير التجارب التأهيليّة

فريق "روزبرغ أكس ريسينغ" يتصدر أول حصة تصفيات في تاريخ "إكستريم إي"

تصدر فريق "روزبرغ أكس ريسينغ" أولى تصفيات بطولة "إكستريم إي" في صحراء المملكة العربية السعودية، بينما تعرضت كلوديا هورتجن سائقة فريق "أبت كوبرا" لحادثة مروّعة. 

فريق "روزبرغ أكس ريسينغ" يتصدر أول حصة تصفيات في تاريخ "إكستريم إي"

أدى رفع العلم الأحمر مرتين إلى إطالة أمد الحصة الصباحية لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، لكن يوهان كريستوفرسن ومولي تايلور تصدرا ترتبي الأزمنة لصالح فريق نيكو روزبرغ بطل العالم السابق للفورمولا واحد. 

وبعد القرعة، انطلق فريق "روزبرغ أكس" سادساً على المسار الذي يبلغ طوله 5.48 ميلاً في صحراء العًلا، حيث سجل كريستوفرسن لفة سريعة جداً وخالية من الأخطاء.

ودخل منطقة تغيير السائق ليسلم المقود إلى بطلة الراليات، الأسترالية مولي تايلور التي نجحت في السيطرة على السيارة ضمن موقف خطير للغاية كادت تخسر خلاله السيطرة على القسم الخلفي من السيارة.  

لكنها نجحت بإحكام سيطرتها على سيارة "أوديسي 21 إي" Odyssey 21 E-SUV لتسجل زمناً قدره 10 دقائق و43.565 ثانية، وتتصدر جدول الأزمنة مع احتفاظ الثنائي بهذا المركز طوال الحصة.  

وكان فريق "أكس 44"، الذي دخل عبره لويس هاميلتون منافسات البطولة - مع إدارة شركة "برودرايف"، أول الخارجين إلى المسار مع سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات.

كلوديا هرتجن، ماتياس إكستروم، أبت كوبرا

كلوديا هرتجن، ماتياس إكستروم، أبت كوبرا

تصوير: صور موتورسبورت

لكنه عانى من انزلاق كبير خارج خط التسابق قبيل أول كثيّب رمليّ مع ازدياد ضيق المسار، قبل أن يسلم المقود إلى زميلته كريستين غوتيريز، بزمن وسطي قدره 10 دقائق و48.067 ثانية، خلف فريق "روزبرغ أكس" بفارق 4.8 ثانية. 

واحتل كارلوس ساينز الأب ولايا سانز المركز الثالث. وقدم ساينز لفة غير متوازنة، لكنها ممتعة، ليكمل بفارق 12 ثانية خلف لوب، ما يعني أن الثنائي أنهى الحصة بفارق 33 ثانية عن المتصدر. 

وعانى فريق "أندريتي" من مشاكل عديدة في الموثوقية على طريق تحقيق المركز الرابع، على الرغم من أن كاتي مونينغز تعرضت لثقب في الإطار الخلفي الأيمن طوال الثلث الأخير من اللفة. 

وكذلك الأمر، تعرض فريق جنسن باتون "جيه.بي.أكس.إي" للمشاكل. فقد ارتطم بطل العالم في الفورمولا واحد لموسم 2009 بمطبّ على المسار، انتقل محرك السيارة بعده إلى الوضع المحايد.  

ومع نقص البيانات، تم خفض قوة محرك السيارة بنسبة 8٪ وانتهى به الأمر مع بقاء 26٪ من سعة مدخرة الطاقة في نهاية طلعة الفريق. 

وكانت زميلته ميكايلا ألين-كوتولونيسكي قد عانت من نفس المشكلة مع المحرك في اليوم السابق، حيث توقفت لما يقرب من نصف دقيقة. وسيضطر الفريق الآن لتغيير المحرك.  

كان فريق هيسبانو سويزا الفريق الوحيد الذي بدأ مع سائقته، لكن كريستين جيامباولي زونكا قادت بسرعة أعلى من المسموح ضمن منطقة تبديل السائق المحدودة بسرعة 30 كم/ساعة لتنال عقوبة 75 ثانية لقاء ذلك. 

واحتلت مع وزميلها في الفريق أوليفر بينيت المركز السادس بفارق دقيقتين و25 ثانية عن المتصدر. 

وتواصلت صعوبات اليوم التمهيدي مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ" مع مشاكل مدخرة الطاقة بسعة 12 فولت، إضافة إلى انقلاب كايل لودوك، ما كان يعني أن الفريق بقي يعمل حتى الساعة 05:00 صباحاً لإصلاح السيارة. 

ولم يتمكن أي من لودوك أو سارة برايس من إكمال أية لفة قبل التصفيات، ثم تعرضا لمشاكل في توجيه المقود ليقطعا خط النهاية بفارق دقيقتين و50 ثانية. 

ولم يفلح كل من فريقي "أبت كوبرا" و"فيلوس ريسينغ" في تسجيل أي زمن رسمي بعد حادثين كبيرين. 

عند سفح أول كثيب رملي، اصطدم ستيفان سارازين بشجيرة، لتنقلب سيارته مرتين حول نفسها. ولم يكن من الممكن إعادتها إلى منصة الخدمة إلا بعد انتهاء الحصة. 

ومن المتوقع أن يتمكن الفريق من إصلاحها في الوقت المناسب لحصة بعد الظهر، لكن لا بد أولاً تغيير مدخرة الطاقة لأسباب تتعلق بالسلامة.  

وتم رفع العلم الأحمر الثاني بعد حادثة ضخمة تعرضت لها كلوديا هورتجن سائقة فريق "أبت كوبرا". إذ بعد استلام السيارة من زميلها في الفريق ماتياس إيكستروم، حاولت تصحيح مسار السيارة بعد انزلاقها بسبب ارتطام القسم الخلفي بمطب على المسار. 

لكن السيارة انقلبت مرتين قبل أن تبدأ بالالتفاف ثم انقلبت مجدداً مرتين.  

وخرجت هرتجن من الحطام من دون مساعدة، حيث ورد أنها عضت لسانها فقط خلال الحادثة. 

وعلى الرغم من وجود قطع غيار كافية لثلاث سيارات كاملة، لكن من المتوقع أن يفوّت فريق "أبت كوبرا" فترة التصفيات المسائية نظراً لضرورة تغيير هيكل السيارة بالكامل

المشاركات
التعليقات

ملفات فيديو ذات صلة

روزبرغ يشرح انتقاله "الغريب" للعمل كمدير لفريقه في "إكستريم إي"

المقال السابق

روزبرغ يشرح انتقاله "الغريب" للعمل كمدير لفريقه في "إكستريم إي"

المقال التالي

إكستريم إي: كلوديا هورتجن تشرح حادثتها المروّعة في تصفيات جولة السعودية

إكستريم إي: كلوديا هورتجن تشرح حادثتها المروّعة في تصفيات جولة السعودية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل إكستريم إي
الحدث الجولة الصحراوية في اكستريم إي
قائمة الفرق روزبرغ إكستريم ريسينغ

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة

23س
2
فورمولا 1

ريد بُل لن "تحرق موهبة تسونودا" عبر ترقيته سريعًا من ألفا تاوري

31دقيقة
3
فورمولا 1

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

4
إكستريم إي

إكستريم إي: كلوديا هورتجن تشرح حادثتها المروّعة في تصفيات جولة السعودية

5
فورمولا 1

برون: تصفيات السباقات القصيرة لن تميّع السباقات الرئيسيّة في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
إكستريم إي: كلوديا هورتجن تشرح حادثتها المروّعة في تصفيات جولة السعودية
XES

إكستريم إي: كلوديا هورتجن تشرح حادثتها المروّعة في تصفيات جولة السعودية

فريق "روزبرغ أكس ريسينغ" يتصدر أول حصة تصفيات في تاريخ "إكستريم إي"
XES

فريق "روزبرغ أكس ريسينغ" يتصدر أول حصة تصفيات في تاريخ "إكستريم إي"

روزبرغ يشرح انتقاله "الغريب" للعمل كمدير لفريقه في "إكستريم إي"
XES

روزبرغ يشرح انتقاله "الغريب" للعمل كمدير لفريقه في "إكستريم إي"

01-04-2021
باتون يشارك في "إكستريم إي" لتحسين مهاراته ضمن منافسات الطرق الوعرة
XES

باتون يشارك في "إكستريم إي" لتحسين مهاراته ضمن منافسات الطرق الوعرة

01-04-2021
"إكستريم إي" تعدّل من صيغة جولة المملكة العربية السعودية بعد مخاوف من كثافة الغبار
XES

"إكستريم إي" تعدّل من صيغة جولة المملكة العربية السعودية بعد مخاوف من كثافة الغبار

01-04-2021

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة

ريد بُل لن "تحرق موهبة تسونودا" عبر ترقيته سريعًا من ألفا تاوري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل لن "تحرق موهبة تسونودا" عبر ترقيته سريعًا من ألفا تاوري

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

إكستريم إي: كلوديا هورتجن تشرح حادثتها المروّعة في تصفيات جولة السعودية
إكستريم إي إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: كلوديا هورتجن تشرح حادثتها المروّعة في تصفيات جولة السعودية

برون: تصفيات السباقات القصيرة لن تميّع السباقات الرئيسيّة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: تصفيات السباقات القصيرة لن تميّع السباقات الرئيسيّة في الفورمولا واحد

تعرّف على الفرق والسائقين المشاركين في الموسم الأوّل من "إكستريم إي"
إكستريم إي إكستريم إي / مقالة خاصة

تعرّف على الفرق والسائقين المشاركين في الموسم الأوّل من "إكستريم إي"

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

بيندر يردّ على روسي "الحسّاس" بعد انتقاده لقيادته العدائيّة
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

بيندر يردّ على روسي "الحسّاس" بعد انتقاده لقيادته العدائيّة

أحدث الأخبار

إكستريم إي: كلوديا هورتجن تشرح حادثتها المروّعة في تصفيات جولة السعودية
XES إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: كلوديا هورتجن تشرح حادثتها المروّعة في تصفيات جولة السعودية

فريق "روزبرغ أكس ريسينغ" يتصدر أول حصة تصفيات في تاريخ "إكستريم إي"
XES إكستريم إي / تقرير التجارب التأهيليّة

فريق "روزبرغ أكس ريسينغ" يتصدر أول حصة تصفيات في تاريخ "إكستريم إي"

روزبرغ يشرح انتقاله "الغريب" للعمل كمدير لفريقه في "إكستريم إي"
XES إكستريم إي / أخبار

روزبرغ يشرح انتقاله "الغريب" للعمل كمدير لفريقه في "إكستريم إي"

باتون يشارك في "إكستريم إي" لتحسين مهاراته ضمن منافسات الطرق الوعرة
XES إكستريم إي / أخبار

باتون يشارك في "إكستريم إي" لتحسين مهاراته ضمن منافسات الطرق الوعرة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.