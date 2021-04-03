فريق "روزبرغ أكس ريسينغ" يتصدر أول حصة تصفيات في تاريخ "إكستريم إي"

أدى رفع العلم الأحمر مرتين إلى إطالة أمد الحصة الصباحية لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، لكن يوهان كريستوفرسن ومولي تايلور تصدرا ترتبي الأزمنة لصالح فريق نيكو روزبرغ بطل العالم السابق للفورمولا واحد.

وبعد القرعة، انطلق فريق "روزبرغ أكس" سادساً على المسار الذي يبلغ طوله 5.48 ميلاً في صحراء العًلا، حيث سجل كريستوفرسن لفة سريعة جداً وخالية من الأخطاء.

ودخل منطقة تغيير السائق ليسلم المقود إلى بطلة الراليات، الأسترالية مولي تايلور التي نجحت في السيطرة على السيارة ضمن موقف خطير للغاية كادت تخسر خلاله السيطرة على القسم الخلفي من السيارة.

لكنها نجحت بإحكام سيطرتها على سيارة "أوديسي 21 إي" Odyssey 21 E-SUV لتسجل زمناً قدره 10 دقائق و43.565 ثانية، وتتصدر جدول الأزمنة مع احتفاظ الثنائي بهذا المركز طوال الحصة.

وكان فريق "أكس 44"، الذي دخل عبره لويس هاميلتون منافسات البطولة - مع إدارة شركة "برودرايف"، أول الخارجين إلى المسار مع سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات.

كلوديا هرتجن، ماتياس إكستروم، أبت كوبرا تصوير: صور موتورسبورت

لكنه عانى من انزلاق كبير خارج خط التسابق قبيل أول كثيّب رمليّ مع ازدياد ضيق المسار، قبل أن يسلم المقود إلى زميلته كريستين غوتيريز، بزمن وسطي قدره 10 دقائق و48.067 ثانية، خلف فريق "روزبرغ أكس" بفارق 4.8 ثانية.

واحتل كارلوس ساينز الأب ولايا سانز المركز الثالث. وقدم ساينز لفة غير متوازنة، لكنها ممتعة، ليكمل بفارق 12 ثانية خلف لوب، ما يعني أن الثنائي أنهى الحصة بفارق 33 ثانية عن المتصدر.

وعانى فريق "أندريتي" من مشاكل عديدة في الموثوقية على طريق تحقيق المركز الرابع، على الرغم من أن كاتي مونينغز تعرضت لثقب في الإطار الخلفي الأيمن طوال الثلث الأخير من اللفة.

وكذلك الأمر، تعرض فريق جنسن باتون "جيه.بي.أكس.إي" للمشاكل. فقد ارتطم بطل العالم في الفورمولا واحد لموسم 2009 بمطبّ على المسار، انتقل محرك السيارة بعده إلى الوضع المحايد.

ومع نقص البيانات، تم خفض قوة محرك السيارة بنسبة 8٪ وانتهى به الأمر مع بقاء 26٪ من سعة مدخرة الطاقة في نهاية طلعة الفريق.

وكانت زميلته ميكايلا ألين-كوتولونيسكي قد عانت من نفس المشكلة مع المحرك في اليوم السابق، حيث توقفت لما يقرب من نصف دقيقة. وسيضطر الفريق الآن لتغيير المحرك.

كان فريق هيسبانو سويزا الفريق الوحيد الذي بدأ مع سائقته، لكن كريستين جيامباولي زونكا قادت بسرعة أعلى من المسموح ضمن منطقة تبديل السائق المحدودة بسرعة 30 كم/ساعة لتنال عقوبة 75 ثانية لقاء ذلك.

واحتلت مع وزميلها في الفريق أوليفر بينيت المركز السادس بفارق دقيقتين و25 ثانية عن المتصدر.

وتواصلت صعوبات اليوم التمهيدي مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ" مع مشاكل مدخرة الطاقة بسعة 12 فولت، إضافة إلى انقلاب كايل لودوك، ما كان يعني أن الفريق بقي يعمل حتى الساعة 05:00 صباحاً لإصلاح السيارة.

ولم يتمكن أي من لودوك أو سارة برايس من إكمال أية لفة قبل التصفيات، ثم تعرضا لمشاكل في توجيه المقود ليقطعا خط النهاية بفارق دقيقتين و50 ثانية.

ولم يفلح كل من فريقي "أبت كوبرا" و"فيلوس ريسينغ" في تسجيل أي زمن رسمي بعد حادثين كبيرين.

عند سفح أول كثيب رملي، اصطدم ستيفان سارازين بشجيرة، لتنقلب سيارته مرتين حول نفسها. ولم يكن من الممكن إعادتها إلى منصة الخدمة إلا بعد انتهاء الحصة.

ومن المتوقع أن يتمكن الفريق من إصلاحها في الوقت المناسب لحصة بعد الظهر، لكن لا بد أولاً تغيير مدخرة الطاقة لأسباب تتعلق بالسلامة.

وتم رفع العلم الأحمر الثاني بعد حادثة ضخمة تعرضت لها كلوديا هورتجن سائقة فريق "أبت كوبرا". إذ بعد استلام السيارة من زميلها في الفريق ماتياس إيكستروم، حاولت تصحيح مسار السيارة بعد انزلاقها بسبب ارتطام القسم الخلفي بمطب على المسار.

لكن السيارة انقلبت مرتين قبل أن تبدأ بالالتفاف ثم انقلبت مجدداً مرتين.

وخرجت هرتجن من الحطام من دون مساعدة، حيث ورد أنها عضت لسانها فقط خلال الحادثة.

وعلى الرغم من وجود قطع غيار كافية لثلاث سيارات كاملة، لكن من المتوقع أن يفوّت فريق "أبت كوبرا" فترة التصفيات المسائية نظراً لضرورة تغيير هيكل السيارة بالكامل

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