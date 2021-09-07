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إكستريم إي أخبار

فريق أبت كوبرا يكشف عن المفهوم التصميمي الجديد لسيارته المستقبلية

كشفت شركة "كوبرا" العلامة التجارية الإسبانية للسيارات النقاب عن مفهومها الجديد النموذجي "تافاسكان إكستريم إي"  حيث من المقرر  أن يتم نقل هذه التقنية إلى سيارة فريق"آيه بي تي كوبرا"  المشارك ضمن سلسلة سباقات الطرق الوعرة المخصصة لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية 100 في المئة.

فريق أبت كوبرا يكشف عن المفهوم التصميمي الجديد لسيارته المستقبلية

تم إطلاق المفهوم الجديد في معرض "آي إيه إيه للنقل" في ميونيخ وتم تقديمه في ظل تواجد الشريك"آيه بي تي"  الإداري هانزـ يورغن أبت ورئيس قسم التسويق هاري أونفلاث، إلى جانب بطلة رالي داكار السائقة السابقة رئيسة مفوضية الراليات الصحراوية في الإتحاد الدولي للسيارات "فيا" الألمانية يوتا كلاينشميت والتي انضمت إلى فريق "آيه بي تي كوبرا إكستريم إي" للمشاركة في سلسلة سباقات إكستريم إي.

تشكّل سيارة السباق الكهربائية 100 في المئة والمخصصة للطرق الوعرة الخطوة التالية في مغامرة العلامة التجارية في سلسلة سباقات إكستريم إي، وهي تمنح أيضاً صورة أولوية عن التصميم الذي سيتم استخدامه في سلسلة الإنتاج المستقبلي  لطراز "كوبرا تافاسكان" وهو النموذج الكهربائي الثاني للعلامة التجارية بنسبة 100 في المئة، وأوّل سيارة كهربائية "أس يو في" رباعية الدفع سيتم تصميمها وتطويرها في برشلونة وستصل إلى أوروبا والأسواق الخارجية في عام 2024.

قال أنتونينو لابيتي مدير الإستراتيجية وتطوير الأعمال والعمليات في "كوبرا": "نؤمن بشدة بمشروع  (سلسلة سباقات) إكستريم إي"، مضيفًا: "الكهربة والاستدامة والتوازن بين الجنسين (السائقون والسائقات) والتنوع هي قيم مشتركة بين "كوبرا" و"إكستريم إي". يُعتبر مفهوم طراز "كوبرا تافاسكان إكستريم إي" دليلًا واضحاً على العمل الجاد الذي نقوم به في" كوبرا" كي نتمكن من المنافسة في الموسم المقبل".

من ناحيته، رأى توماس بيرماير الرئيس التنفيذي لشركة "آيه بي تي سبورتس لاين" إنه "منذ عام تقريبًا، أعلنا شراكتنا مع "كوبرا" وكشفنا مذاك عن تصميم "كوبرا آيه بي تي إكس إي1"، كما تجمعنا سويًا العديد من الإهتمامات سواء داخل المضمار أو خارجه"، متابعًا: "إنّ تطوير هيكلنا من قبل المصممين والمهندسين في "كوبرا" هو الخطوة التالية في تعاوننا الوثيق والناجح. يبدو مفهوم "تافاسكان إكستريم إي" كبيرًا، وصولاً إلى أدق التفاصيل. الآن مهمتنا إحراز الفوز والظفر بالجوائز مع الطراز الجديد قريبًا".

وتبدّل التصميم الجديد بشكل جذري وتحديدًا في القسمين الأمامي والخلفي وذلك مقارنة مع السيارة المنافسة في موسم  سلسلة سباقات إكستريم إي الحالي. كما توفر تقنية "ليد" (الثنائيات الباعثة للضوء) مزيدًا من الحرية في إنتاج مركبة ذات الحمض النووي "كوبرا"، وتوفر المصابيح الأمامية في ثلاث مجموعات مثلثة على كلا الجانبين مظهرًا أكثر روعة. ويتم ضبط الإضاءة في إطار ثلاثي الأبعاد، وهي تقنية تم اختيارها لمنح سيارة "كوبرا تافاسكان إكستريم إي" النموذجية  ميزة إضافية.

وتُعّد الأجزاء ثلاثية الأبعاد أكثر كفاءة حيث يمكن تصنيعها في غضون ست ساعات فقط. وهذا يعني قدرة الفريق على التكيّف مع التغييرات خلال السباقات بسرعة كبيرة، سواء إن كان ذلك بسبب حادث أو تغييرات في موضع الضوء، كما يمكن تعديل المكونات في وقت قصير جدًا دون الحاجة إلى استخدام أدوات مرهقة ومكلفة.

ورغم ذلك، تعتمد فكرة إطلاق سلسلة سباقات إكستريم إي لسيارات الدفع الرباعي  على زيادة الوعي البيئي، حيث أن السيارة النموذجية لـ "كوبرا تافاسكان إكستريم إي" تدفع الحدود بدورها إلى آفاق أبعد، مما يجعلها أكثر استدامة.

وعمل المشروفون على المشروع إلى تقليل التأثير السلبي للسيارة الجديدة على البيئة عن طريق بناء أكبر نسبة ممكنة من هيكل الجسم من ألياف الكتان، المستخرجة من نبات الكتان، بدلاً من مكونات ألياف الكربون، كما كان يحدث سابقًا. علمًا أن هذه النقلة لا تنعكس سلبًا على الأداء، بل بخلاف ذلك تعمل ألياف الكتان بالطريقة ذاتها للمادة القديمة، وتحقق نفس الأشكال والأقطار المطلوبة من قبل المهندسين. فهي تقنية يمكن تكييفها بسهولة مع مركبات الإنتاج.

يقول تشافي سيرا رئيس التطوير التقني في  فريق "كوبرا رايسينغ": "السيارة هي التطور التالي مع المزيد من الحمض النووي لكوبرا، وتصميم يعكس صورة أولية عن الاتجاه المستقبلي للعلامة التجارية".

وأضاف: "يستخدم مفهوم "كوبرا تافاسكان إكستريم إي"  ألياف الكتان في جميع أنحاء الهيكل لمزيد من الاستدامة والعناصر ثلاثية الأبعاد التي يمكن إعادة تعديلها بسرعة."

وقد تم الانتهاء من تصميم هيكل سيارة "كوبرا تافاسكان إكستريم إي" النموذجية  عقب تجديدها بلمسة ستساعدها على التميز سواء كانت تتسابق في القطب الشمالي أو الصحراء أو الأنهار الجليدية أو مواقع المحيط.

كما تم وضع لمسات نحاسية ـ علامة كوبرا العرقية ـ على سيارة السباق الكهربائية 100 في الئة والمخصصة للمسارات الوعرة، حيث تتميز بنسيج معياري وخطوط ديناميكية تُساعد على إظهار اللمعان الخارجي وخطوط السيارة أثناء تنقلها عبر المناظر الطبيعية وشعار "كوبرا" المتداخل، لإنشاء نظام ثلاثي الأبعاد مع تأثير قويَ.

قالت سائقة الفريق كلاينشميت:  "يبدو مفهوم "كوبرا تافاسكان إكستريم إي" مذهلاً، بالإضافة إلى كونها سيارة كهربائية 100 في المئة، تعتبر حاليًا أكثر استدامة باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير وعضوية مثل ألياف الكتان"، وتابعت: "أتحرق للمنافسة خلف مقود السيارة الجديدة المصممة حديثًا".

وتم تجهيز طراز "كوبرا تافاسكان إكستريم إي " النموذجي ببطارية 54 كيلو وات في الساعة، موضوعة خلف قمرة القيادة لإنتاج توزيع حقيقي للوزن الخلفي. ويمكن للسيارة الجديدة أن تنتقل من صفر إلى 100 كلم/ساعة في حوالي أربع ثوانٍ بما يتوافق مع القوانين التي ترعى سلسلة سباقات إكستريم إي.

وتُعتبر العلامة التجارية "كوبرا" ركنًا من أركان سلسلة سباقات إكستريم إي مذ أن أبصرت النور مطلع العام الحالي، حيث كانت أول علامة تجارية للسيارات تعلن عن مشاركتها بعدما تعاونت مع "آيه بي تي سبورتس لاين" كشريك رئيسي للفريق. في المقابل، تعمل سلسلة إكستريم إي على تعزيز أبحاث الكهربة في  "كوبرا"مع تعزيز الكهربة والاستدامة والمساواة بين الجنسين (السائقون والسائقات).

 وفي وقت لم يتم التأكيد على موعد محدد لمشاركة الجيل الجديد من السيارة في سلسلة سباقات إكستريم إي، إلاّ أنّ التوقعات مرتفعة جدًا، وفي هذا الصدد يقول أليخاندرو عجاج  المؤسس والرئيس التنفيذي للسلسلة (وبطولة العالم لسباقات فورمولا إي): "يُعتبر تصميم "كوبرا تافاسكان إكس إي" مذهلاً"، مضيفًا: "انتظر بفارغ الصبر بداياته التسابقية. تدعم هذه الخطوة أيضًا هدفنا المتمثل في إنشاء سلسلة سباقات إكستريم إي ضمن إطار عرض تسويقي عالمي للشركاء. فتهانينا لهذا الفريق صاحب الرؤية المستقبلية والتفكير".

وبعد ظهور أوّل في غرينلاند في نهاية آب/أغسطس الماضي، ستقام الجولة المقبلة من سلسلة سباقات إكستريم إي في ساردينيا من 23 حتّى 24 شترين الأوّل/أكتوبر المقبل.

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إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس 44" و"أندريتي يونايتد" يفوزان بنصف نهائي الجولة القطبية

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