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إكستريم إي / الجولة الصحراوية في اكستريم إي / أخبار عاجلة

عجاج: لبطولة إكستريم إي "شعورٌ شبه مطابق" لسباق الفورمولا إي الأوّل

قال أليخاندرو عجاج المؤسّس المشارك لبطولة إكستريم إي أنّه حظي "بشعورٍ مطابقٍ" للذي حظي به في السباق الأوّل لبطولة الفورمولا إي وذلك على إثر الجولة الأولى من سلسلة سباقات مركبات "اس.يو.في" الكهربائيّة الجديدة بالكامل.

عجاج: لبطولة إكستريم إي "شعورٌ شبه مطابق" لسباق الفورمولا إي الأوّل

أُطلقت الفورمولا إي عبر جائزة بيكين في 13 سبتمبر 2014 وحظيت بتغطية واسعة إثر حادث المنعطف الأخير بين متصدّر السباق نيكولا بروست ونيك هايدفلد. وتسبّب الحادث في انقلاب سيارة هايدفلد قبل أن تقع مقلوبة.

وبشكلٍ مماثل فإنّ سباق بطولة إكستريم إي الأوّل، وهو جائزة الصحراء في المملكة العربيّة السعوديّة، شهعد حادثَين كبيرَين لكلاوديا هورتغن، وكانت إصابتها الوحيدة أن عضّت لسانها.

وانقلبت الألمانيّة أربع مرّات في التصفيات عندما اصطدمت بصخرة. أمّا يوم الأحد فقد اصطدم بها كايل ليدوك سائق شيب غاناسي بها بقوّة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى تقارب الحدثين، قال عجاج: "شعرت بأنّهما متطابقان تقريبًا".

وأضاف: "لديّ ذات الشعور اليوم، خاصة بعد السباق، مثل الذي حظيت به بعد نهاية سباق بيكين".

وشاهد عجاج منافسة السيارتَين في السباق والحادث بين ليدوك وهرتغن من المركز الإعلاني، وسارع للإعلان بأنّ السائقَين على ما يرام.

لكنّ عجاج اعترف بأنّه كان قلقًا إزاء بطء التقارير من حادث هورتغن يوم السبت الذي لم تتمكّن فيه من تأكيد حالتها بسبب تعطّل اللاسلكي بينها وبين فريقها.

وبمقارنة ذلك الحادث مع حادث بروست وهايدفلد، قال عجاج: "المخيف هو أنّ حادث بيكين لم يدم لفترة طويلة، لكنّه جاء في نهاية السباق. رفع هايدفلد إبهامه بعد 20 ثانية ليشير إلى أنّه بخير".

وأكمل: "شاهدت الحادث مباشرة. كانت هناك كاميرا على السيارة حينها ولم تكن تبثّ".

وأردف: "أمّا هنا فإنّ التوقّف دام لفترة أطول. لم نكن قادرين على التواصل مع كلاوديا لفترة طويلة وشعرت بأنّ شيئًا ما حدث".

ثمّ تابع: "حظيت بشعورٍ كبير بالراحة مع تقدّم عطلة نهاية الأسبوع. سيكون لعطلة نهاية الأسبوع الأولى تأثيرٌ ضخمٌ على مدى تطوّر إكستريم إي مثلما فعلت الفورمولا إي".

وأردف: "الجميع شاهد ذلك الحادث، والجميع يذكر حادث هايدفلك وبروست في بيكين".

واختتم بالقول: "الجميع سيذكر حادث كلاوديا ومن ثمّ حادث كايل وكلاوديا. ذلك جزء من التسابق. الشعور مشابهٌ جدًا لما شعرت به بعد السباق الأوّل للفورمولا إي".

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إكستريم إي: فريق روزبرغ يفرض همينته ويحقق الفوز بجولة السعودية الافتتاحية

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إكستريم إي: فريق روزبرغ يفرض همينته ويحقق الفوز بجولة السعودية الافتتاحية

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