شراكة "صور موتورسبورت" و"إكستريم إي" تحظى بانطلاقة مذهلة

بعد جولتين افتتاحيتين للسلسلة، التقط فريق عمل "صور موتورسبورت" مجموعة من الصور المذهلة خلالهما ضمن إطار التغطية الإعلامية.

وتتجه "إكستريم إي" إلى بقاع مختلفة من العالم لتضع مركباتها الكهربائية ضمن منافسات محمومة في أقسى الظروف، وتحمل رسالة تلقي من خلالها الضوء على المشاكل البيئية، عبر المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها تلك الأماكن.

ومع نشر أكثر من 3700 صورة عالية الوضوح من الجولتين الماضيتين، حفل إطلاق "إكستريم إي" الحدث الخاص في كونكيل حين اختبر دوق كامبريدج سيارة "إكستريم إي"، قدمت "صور موتورسبورت" نظرة لا تُضاهى على السلسلة الجديدة سواء من الناحية الترفيهية أو الإعلامية للجمهور.

وبينما قدمت المناطق النائية في المملكة العربية السعودية، السنغال وغرينلاند تحديات حقيقية لفريق عمل "صور موتورسبورت"، إلا أن الشراكة مع "إكستريم إي" أثبتت نجاحها الفوري.

حيث قال علي راسل رئيس قسم التسويق لدى "إكستريم إي": "مع ’صور موتورسبورت’ كنا نحتاج إلى الأفضل. إذ لا بد من صور مذهلة وخاطفة للأنفاس لتقصّ حكايتنا هنا، ليس فقط من الناحية الترفيهية بل لناحية إرسال رسالة عبر الرياضة".

وأكمل: "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن ننقل أحداث المنافسات وعمقها وروعتها، وكذلك فهم التأثيرات البيئية سواء ضمن بيئة خط الاستواء أو ما يحصل مع الأنهار الجليدية، وتلوث المحيطات. إنها الصورة الأكبر التي لا بدّ من توثيقها بالطريقة الصحيحة وتقديمها إلى العالم".

جيمي شادويك، فيلوس ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

وتابع: "ببساطة، إنهم الأفضل. نودّ العمل مع الأفضل، وكل ما يهمنا هو جودة العمل، والمرونة في التعامل ضمن الظروف القاسية".

واسترسل: "المسألة تتعلق بتواجد أشخاص يمتلكون أخلاقيات العمل المناسبة، وذلك ليس أمراً سهلاً ضمن بيئة عمل تضم الكثير من العاملين على المسار ضمن ظروف مختلفة ومتنوعة".

واستكمل: "الأشخاص الذين يرون الصور من ثم يقرؤون، لا يقرؤون ومن ثم يرون الصور. بالتالي فإن تواجد صور جيدة لهو أمر أساسي. لذا نحن نعمل معهم لأنهم الأفضل، الأفضل على الساحة، ونحن نستمتع حقاً بالعمل معكم يا رفاق".

بالمقابل، كرر سيرجيو ريبوليز منسق الاتصالات والإدارة لدى فريق كوبرا، أفكار راسل، حيث يرى أن الفرق والعلامات التجارية المشاركة في المنافسات تستفيد من الخبرات التي تمتلكها "صور موتورسبورت".

فقال: "نحن نرى أن الصورة تعبر أكثر من ألف كلمة، بالنسبة لنا، من المهم للغاية توافر صور عالية النوعية والجودة، ومع ’صور موتورسبورت’ وجدنا الشريك المثالي هنا في ’إكستريم إي’".

وأكمل: "هناك دمج مثالي بين هذه الصور عالية النوعية وبين فرصة عرض أداء السيارات والتقنيات الكهربائية. أعتقد أنه وكعلامة تجارية فإنه من المهم للغاية تقديم صور عالية الجودة وبكميات جيدة، وفي هذه الحالة فإن ’صور موتورسبورت’ شريك مثالي بالنسبة لنا".

وبالرغم من أن النجاح كان فورياً للعلاقة بين "صور موتورسبورت" و"إكستريم إي" إلا أنه لم يأتِ من دون تحديات خاصة ضمن الظروف الصعبة التي تخوض بها السلسلة منافساتها.

لكن كل هذا سار ضمن طريق الحصول على أفضل لقطات ممكنة وتزويدها للمنظمين، الفرق والشركاء، بالرغم من أن هذه المهمة تعتبر من بين الأصعب على الإطلاق ضمن جميع بطولات عالم المحركات على هذا الكوكب.

جنسن باتون، جي بي اكس اي تصوير: صور موتورسبورت

حيث قال سام بلوكسام منسق "صور موتورسبورت": "لقد كانت تلك فرصة جيدة، وتحدياً حقيقياً لأن الطريقة التي ننقل بها الصور ومرسلها مباشرة من الكاميرات إلى المكتب في لندن باستعمال شبكات الإنترنت اللاسلكية أو حتى شبكات الهاتف المحمول. لكن هنا على الشاطئ (ضمن الجولة المحيطية) لا توجد مثل هذه الشبكات".

وأكمل: "كما أن شبكة 3 جي، بطيئة جداً، لكن كل شيء سار على ما يرام وكان الجميع متفهماً لمثل هذه الأمور كونها تستغرق وقتاً أطول من المعتاد".

وأردف: "التحديات الأخرى تكمن في الموقع نفسه، الوصول إليه، إيجاد مواقع التمركز المناسبة وكذلك الاستعداد للسباقات لالتقاط أفضل الصور. أعتقد أن كل شيء سار على ما يرام".

ولعل إحدى نقاط قوة "صور موتورسبورت" هي قدرتها على تقديم صور تظهر المناظر الطبيعية الخلابة والجمال الحقيقيّ لها.

كريستينا غوتيريز، سيباستيان لوب، إكس 44 تصوير: صور موتورسبورت

حيث كان شارلي لوبيز، أحد مصوري "صور موتورسبورت" قادراً على التقاط تلك الصور باستعمال "درون" خاصة تمتلك كاميرا عالية الدقة لتصوير تلك المناظر.

فقال: "أحب التواجد في أماكن طبيعية مفتوحة كي أستعمل ’الدرون’ وأحصل على بعض اللقطات الجوية. بعد الحصة علينا العودة بسرعة إلى المركز الإعلامي لتحرير الصور وإرسالها مباشرة إلى لندن".

يشار إلى "إكستريم إي" تتجه إلى الجولة القطبية التي ستكون الثالثة لها في موسمها الأول 2021، في غرينلاند ما بين يومي 28 و29 أغسطس/آب المقبل.