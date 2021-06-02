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روزبرغ يتبّع "مقاربة الفورمولا واحد" لإنجاح فريقه في إكستريم إي

قال نيكو روزبرغ بأنّه يتبّع "مقاربة الفورمولا واحد" لبلوغ النجاح مع فريقه "روزبرغ اكس ريسينغ" في بطولة إكستريم إي، وذلك بعد أن سجّل فوزًا آخر في جولة السنغال الأخيرة.

روزبرغ يتبّع "مقاربة الفورمولا واحد" لإنجاح فريقه في إكستريم إي

تمكّن ثنائي روزبرغ الحالي مولي تايلور ويوهان كريستوفرسن من تحقيق الفوز بأول جولتين من بطولة إكستريم إي الكهربائية بالكامل حتى الآن.

حيث أحرزا الفوز بفارق 15 ثانية في السباق الختامي في السنغال الذي شهد رفع العلم الأحمر بعد حادثة المنعطف الأول مع فريق "اكس44" المملوك من قِبَل بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد لويس هاميلتون.

لكن وبالرُغم من ذلك الفوز السهل، فقد أبرز روزبرغ الصعوبات التي تواجهها الفرق المشاركة في إكستريم إي، حيث اعترف بأن يحاول تأسيس ذهنية مشابهة للجائزة الكبرى في البطولة الكهربائية.

فقال: "الوضع صعب جدًا، كون لا أحد يفهم السيارات بشكل كامل كونك لا تختبرها. عليك أن تخمّن وتحاول فك شفرة الأمور".

وأضاف: "نحن كفريق نحاول جلب مقاربة مشابهة للفورمولا واحد إلى إكستريم إي. وذلك يساعدنا بالفعل من أجل تحسين الأداء".

كما اعترف بطل العالم في الفورمولا واحد لموسم 2016 بأنه تعلّم ألًا يتدخل أكثر من اللازم بالرُغم من كونه نسبيًا وبشكل كبير مالك الفريق.

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كما أوضح سائق مرسيدس السابق بأنه اكتسب تقديرًا جديدًا لمديره السابق توتو وولف، حيث أشار بأنه يرغب التراجع عن بعض انتقاداته التي سبق ووجهها للنمساوي.

فقال: "أحب أن يكون لي دور وأساعد وأدعم حيث أستطيع. نعم لديّ خبرة كبيرة، لكنني أكون حريصًا كي لا أتدخل أكثر من اللازم. وهذا خط رفيع".

وتابع: "لكنه تحد جديد كذلك بالنسبة لي، كوني لم أتواجد مطلقًا على ذلك الجانب من المنافسة، حيث أعود الآن إلى الوراء وأسترجع عندما اعتدت أن أنتقد توتو، لكنني الآن أقول: ’أوو، ما هذا، حسنًا، ربما لم يكن عليّ أن أنتقده’. من الصعب بالفعل التواجد في هذا الدور".

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اكستريم إي: فريق روزبرغ يفوز في السنغال بالرغم من حادثه مع فريق هاميلتون "اكس44"

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اكستريم إي: فريق روزبرغ يفوز في السنغال بالرغم من حادثه مع فريق هاميلتون "اكس44"
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