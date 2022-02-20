جائزة الصحراء: فريق روزبرغ يفوز بالنهائيّ في المملكة العربيّة السعوديّة

تسبّب حادثٌ كبيرٌ لتانر فاوست سائق مكلارين في توقّف المنافسات في نهاية اللفّة الأولى، حيث جاء ذلك بعد أن بنى بطل العالم للراليات مرّتين كارلوس ساينز الإبن (أكسيونا ساينز) أفضليّة ثانيتين أمام سيباستيان لوب (اكس44).

لكن عند استئناف المنافسات فقد جلس يوهان كريستوفرسون خلف المقود لينتزع الفوز لصالح فريق روزبرغ رفقة زميلته الجديدة ميكائيلا ألين-كوتولينسكي.

وكان فريق نيكو روزبرغ بطل العالم السابق في الفورمولا واحد قد عبر إلى النهائيّ بعد استفادته من العقوبة الزمنيّة التي وُجّهت لفريق "كايت إنرجي ريسينغ" في نصف النهائي الأوّل، والذي فاز به فريق لويس هاميلتونز

وحاول كريستوفرسون حشر كريستينا غوتييريز عند الانطلاقة، حيث تراجعت الأخيرة خلف تامارا مولينارو سائقة "كايت" بعد انزلاقها جانبيًا نتيجة عبورها على مطب.

وبعد استدعائها في اللحظات الأخيرة لتعويض كلارا أندرسون المصابة بفيروس كورونا، نافست مولينارو كريستوفرسون على الصدارة لكنّها خسرت الزخم وتراجعت إلى المركز الثالث.

وترك كريستوفرسون إثر ذلك السيارة لزميلته بأفضليّة صغيرة، في الوقت الذي خرج فيه لوب منتصرًا ضمن المعركة على المركز الثاني أمام أوليفر بينيت بعد التغيير.

لكنّ ألين-كوتولينسكي علقت إثر ذلك وتراجعت في الترتيب، ليستغلّ لوب ذلك ويفوز بأفضليّة 7.59 ثانية.

وبالرغم من تقدّمه على كوتوليسنكي بـ 0.07 ثانية، إلّا أنّ عقوبة للمسه أحد الأعلام تسبّبت في خسارة بينيت وفريقه لمقعدٍ في النهائي.

أمّا نصف النهائيّ الآخر فقد عرف سيطرة فريق شيب غاناسي ريسينغ، في حين حلّ فريق ساينز في المركز الثاني بعد تغلّبه بأريحيّة على فريق أندريتي.

وبعد معاناتها في التصفيات، فازت مكلارين بـ "السباق الجنوني" لتضمن مقعدًا لها في النهائيّ ضمن مشاركتها الأولى في السلسلة. وقدّمت إيما غيلمور تجاوزًا مزدوجًا مدهشًا لتضع مكلارين في المركز الثاني، قبل أن يُقلّص زميلها فاوست 11.5 ثانية خلف مولي تايلور ليحرم فريق جنسن باتون المقعد الأخير في النهائي.

بالانتقال إلى المنافسة النهائيّة الحاسمة فقد تقدّم لوب إلى الصدارة أمام كوتولينسكي، لكنّ ساينز تجاوزهما معًا وحافظ على الصدارة إلى حين مرحلة تبديل السائقين.

ونتيجة الغبار الكثيف فقد اصطدم فاوست بقوّة بكوتوليسنكي من الخلف، قبل أن يصطدم بمطب وينقلب بشكلٍ خطير، لكنّه لم يُصب بأيّ أذى.

وتسبّب الحادث في توقّف السباق أثناء فترة تبديل السائقين، حيث استؤنف السباق بانطلاقة جديدة وفق الترتيب السابق، ما سمح لفريق أكسيونا ساينز بالحفاظ على أفضليّة ثانيتين أمام "اكس44".

وبانطلاقه متأخّرًا بـ 10 ثوانٍ إضافيّة، قلّص كريستوفرسون الفارق سريعًا لصالح فريق روزبرغ مستخدمًا دفعة "هايبر بوست" ليتجاوز غوتييرز نحو المركز الثاني. ومن ثمّ لحق السويدي بسانز وتمكّن من تجاوزها عند المنحدر متّبعًا خطًا عريضًا ويعبر خطّ النهاية بأفضلي 2.48 ثانية.

وتشبّث فريق ساينز بالمركز الثاني، في حين حلّ فريق هاميلتون ثالثًا.