إكستريم إي: وصول سيارات الدفع الرباعي الكهربائية إلى جدة استعداداً لانطلاق الموسم الأول

تهدف سلسلة إكستريم إي الجديدة لرفع الوعي حيال الظروف المناخية المؤثرة في مختلف أنحاء العالم، ولهذا السبب اختارت البطولة النقل البحر يلنقل كافة احتياجاتها حول العالم حيث الانبعاثات الكربونية أقل حدّة بكثير من النقل الجوي. وكانت الرحلة التي انطلقت من إنجلترا إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي هي الرحلة الأولى من نوعها التي تنظمها سلسلة السباقات.

وبلغت حمولة الباخرة ساينت هيلينا 63 حاوية شحن عند إبحارها من ميناء مدينة ليفربول منذ ثلاثة اسابيع، وسلكت الطريق البحري الذي يمر حول السواحل الجنوبية لإسبانيا قبيل عبورها البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى قناة السويس حيث احتاجت 12 ساعة للعبور نحو البحر الأحمر، إلى ان وصلت إلى جدّة يوم الأحد صباحًا.

وشملت حمولة الباخرة جميع سيارات إكستريم إي رباعية الدفع الكهربائية مع خلية وقود الهيدروجين المصنعة خصيصاً للسيارات المشاركة من قبل شركة آي إف سي انرجي AFC Energy”"، والتي تنتج طاقة شحن خالية من أية انبعاثات في موقع السباق نفسه. وتتضمن الحمولة ايضاً خيم اير شلتا “Air Shelta”، والتي ستشكل الكاراجات الخاصة بكل الفرق بالإضافة للمنصة ونقطة الانطلاق والمعدات الخاصة بالنقل التلفزيوني وثلاث مكينات من شركة ثري دفو “3Devo” والتي ستحوّل كل بقايا البلاستيك إلى كؤوس البطولة، بالإضافة إلى قوارب الكربون الاسود للدعم المصنعة من شركة بريج إيغل 8 “BRIG Eagle 8” ومعدات وادوات أخرى مصنعة من شركة بوش “Bosch”.

وستنقل هذه الحمولة إلى العلا حيث ستقام في المحافظة التاريخية كافة فعاليات السباق، السباق الأول من سلسلة إكستريم إي الذي والمقام خلال يومي 3 و4 أبريل.

وعلّق أليخاندرو عجاج، المؤسس والرئيس التنفيذي لإكستريم إي: "لقد أنجزنا المهمّة! لطالما عرفنا أنّ لحظة وصول باخرة ساينت هيلينا محملة بكل مستلزمات السباق ستكون لحظة خاصة، ولكننا شعرنا بهذه اللحظة بقوة على المستوى العاطفي".

وأكمل "علينا بذل الكثير من الجهد في هذه المرحلة ويعم جميع اعضاء فريق عملنا الشغوف الكثير من السعادة والحماس مع تواجدنا على أراضي المملكة العربية السعودية واتجاهنا نحو صحراء العلا."

وتابع "إنّ سباق إكستريم إي في صحراء العلا سيكون غاية بالتميز على مستويات عدة، بدءاً من كونه يشكل انطلاقة سلسلة سباقات السيارات الكهربائية بالكامل وانطلاقاً إلى العمل الكبير الذي سنقوم به لمواجهة تحدي التصحر في المملكة وحول العالم، فوجودنا أخيراً على الأرض يعتبر مصدر كبير لحماسنا جميعاً."

سيارة إكستريم إي تصوير: موتورسبورت.كوم

كان مشروع تأهيل باخرة ساينت هيلينا لخدمة سلسلة سباقات إكستريم إي مشروعاً ضخماً، فكانت هذه الباخرة من قبل تعمل في مجال نقل البريد وتوجب تجديدها بالكامل من الداخل، وهي اليوم تحتوي على مختبرها العلمي الخاص وعلى متنها يعمل العلماء المتخصصون الذين يقومون بمشاريع بحثية في المحيطات خلال ابحارهم.

كما أنّ الحاويات الـ62 الأخرى تستطيع استضافة 175 شخص، مع صالتين ومطعم يتسع لـ80 شخصاً وسطح خارجي يتسع لـ 100 مقعد، ومنطقة عرض تتسع لـ80 شخصاً مع القدرة على حمل 90 حاوية شحن بطول 20 قدم. وتستخدم الباخرة مصابيح LED منخفضة الاستهلاك للطاقة، كما تحتوي الباخرة على تجهيزات حمامات وكراسي ذات استهلاك منخفض للمياه مصنوعة من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها تم جمعها من البحر الأبيض المتوسط. وبالإضافة لذلك يوجد أيضًا نظام للزراعة المائية على متن الطائرة في المطابخ مما يمكن الطهاة من زراعة الأعشاب الخاصة بالباخرة للطعام والزينة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية:"ها قد وصلت إكستريم إي إلى المملكة، لقد عملنا جاهدين وانتظرنا طويلاً هذا اليوم ونحن سعداء بالوصول السالم لباخرة ساينت هيلينا إلى ميناء المملكة."

وأردف "مع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق السباق، سنقوم بكل ما يلزم من جهد جنبًا لجنب مع إكستريم إي ليكون سباق الصحراء في العلا على المستوى الذي نتوقعه جميعًا."

واختتم "إكستريم إي هي علامة فارقة جديدة لعالم رياضة المحركات في المملكة إذ أنها سلسلة سباقات ملهمة بالفعل لشعبنا ولمحبي هذه السباقات ولكافة المتسابقين المشاركين."

وسينطلق السباق الاول لإكستريم إي في العلا يوم السبت 3 أبريل عبر الجولات التأهليلية، وسينطلق السباق النهائي بعد 24 ساعة يوم الأحد 4 أبريل. لن يتيح لحضور الجماهير ولكن سيتم بث السباق مباشرةً على موقع إكستريم إي الإلكتروني وعلى القنوات السعودية الرياضية داخل المملكة العربية السعودية وعلى قنوات إم بي سي للبث الإقليمي.