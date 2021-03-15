أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
02 أبريل
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي أركتيك
26 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها
إكستريم إي / نشرة صحفية

إكستريم إي: وصول سيارات الدفع الرباعي الكهربائية إلى جدة استعداداً لانطلاق الموسم الأول

مع بقاء أقل من ثلاثة اسابيع على انطلاقة  سباق إكستريم إي في صحراء العلا، وذلك بتنظيمٍ من وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وصلت إلى ميناء جدّة الباخرة التي تنقل كافة السيارات الرباعية الدفع الكهربائية المشاركة في السباق مع كافة معداتها ومستلزماتها الإضافية.

إكستريم إي: وصول سيارات الدفع الرباعي الكهربائية إلى جدة استعداداً لانطلاق الموسم الأول

تهدف سلسلة إكستريم إي الجديدة لرفع الوعي حيال الظروف المناخية المؤثرة في مختلف أنحاء العالم، ولهذا السبب اختارت البطولة النقل البحر يلنقل كافة احتياجاتها حول العالم حيث الانبعاثات الكربونية أقل حدّة بكثير من النقل الجوي. وكانت الرحلة التي انطلقت من إنجلترا إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي هي الرحلة الأولى من نوعها التي تنظمها سلسلة السباقات.

وبلغت حمولة الباخرة ساينت هيلينا 63 حاوية شحن عند إبحارها من ميناء مدينة ليفربول منذ ثلاثة اسابيع، وسلكت الطريق البحري الذي يمر حول السواحل الجنوبية لإسبانيا قبيل عبورها البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى قناة السويس حيث احتاجت 12 ساعة للعبور نحو البحر الأحمر، إلى ان وصلت إلى جدّة يوم الأحد صباحًا.

وشملت حمولة الباخرة جميع سيارات إكستريم إي رباعية الدفع الكهربائية مع خلية وقود الهيدروجين المصنعة خصيصاً للسيارات المشاركة من قبل شركة آي إف سي انرجي AFC Energy”"، والتي تنتج طاقة شحن خالية من أية انبعاثات في موقع السباق نفسه. وتتضمن الحمولة ايضاً خيم اير شلتا “Air Shelta”، والتي ستشكل الكاراجات الخاصة بكل الفرق بالإضافة للمنصة ونقطة الانطلاق والمعدات الخاصة بالنقل التلفزيوني وثلاث مكينات من شركة ثري دفو “3Devo” والتي ستحوّل كل بقايا البلاستيك إلى كؤوس البطولة، بالإضافة إلى قوارب الكربون الاسود للدعم المصنعة من شركة بريج  إيغل 8 “BRIG Eagle 8” ومعدات  وادوات أخرى مصنعة من شركة بوش “Bosch”.

وستنقل هذه الحمولة إلى العلا حيث ستقام في المحافظة التاريخية كافة فعاليات السباق، السباق الأول من سلسلة إكستريم إي الذي والمقام خلال يومي 3 و4 أبريل.

وعلّق أليخاندرو عجاج، المؤسس والرئيس التنفيذي لإكستريم إي: "لقد أنجزنا المهمّة! لطالما عرفنا أنّ لحظة وصول باخرة ساينت هيلينا محملة بكل مستلزمات السباق ستكون لحظة خاصة، ولكننا شعرنا بهذه اللحظة بقوة على المستوى العاطفي".

وأكمل "علينا بذل الكثير من الجهد  في هذه المرحلة ويعم جميع اعضاء فريق عملنا الشغوف الكثير من السعادة والحماس مع تواجدنا على أراضي المملكة العربية السعودية واتجاهنا نحو صحراء العلا."

وتابع "إنّ سباق إكستريم إي في صحراء العلا سيكون غاية بالتميز على مستويات عدة، بدءاً من كونه يشكل انطلاقة سلسلة سباقات السيارات الكهربائية بالكامل وانطلاقاً إلى العمل الكبير الذي سنقوم به لمواجهة تحدي التصحر في المملكة وحول العالم، فوجودنا أخيراً على الأرض يعتبر مصدر كبير لحماسنا جميعاً."

سيارة إكستريم إي

سيارة إكستريم إي

تصوير: موتورسبورت.كوم

كان مشروع تأهيل باخرة ساينت هيلينا لخدمة سلسلة سباقات إكستريم إي مشروعاً ضخماً، فكانت هذه الباخرة من قبل تعمل في مجال نقل البريد وتوجب تجديدها بالكامل من الداخل، وهي اليوم تحتوي على مختبرها العلمي الخاص وعلى متنها يعمل العلماء المتخصصون الذين يقومون بمشاريع بحثية في المحيطات خلال ابحارهم.

كما أنّ الحاويات الـ62 الأخرى تستطيع استضافة 175 شخص، مع صالتين ومطعم يتسع لـ80 شخصاً وسطح خارجي يتسع لـ 100 مقعد، ومنطقة عرض تتسع لـ80 شخصاً مع القدرة على حمل 90 حاوية شحن بطول 20 قدم. وتستخدم الباخرة مصابيح LED منخفضة الاستهلاك للطاقة، كما تحتوي الباخرة على تجهيزات حمامات وكراسي ذات استهلاك منخفض للمياه مصنوعة من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها تم جمعها من البحر الأبيض المتوسط. وبالإضافة لذلك يوجد أيضًا نظام للزراعة المائية على متن الطائرة في المطابخ مما يمكن الطهاة من زراعة الأعشاب الخاصة بالباخرة للطعام والزينة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية:"ها قد وصلت إكستريم إي إلى المملكة، لقد عملنا جاهدين وانتظرنا طويلاً هذا اليوم ونحن سعداء بالوصول السالم لباخرة ساينت هيلينا إلى ميناء المملكة."

وأردف "مع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق السباق، سنقوم بكل ما يلزم من جهد جنبًا لجنب مع إكستريم إي ليكون سباق الصحراء في العلا على المستوى الذي نتوقعه جميعًا."

واختتم "إكستريم إي هي علامة فارقة جديدة لعالم رياضة المحركات في المملكة إذ أنها سلسلة سباقات ملهمة بالفعل لشعبنا ولمحبي هذه السباقات ولكافة المتسابقين المشاركين."

وسينطلق السباق الاول لإكستريم إي في العلا يوم السبت 3 أبريل عبر الجولات التأهليلية، وسينطلق السباق النهائي بعد 24 ساعة يوم الأحد 4 أبريل. لن يتيح لحضور الجماهير ولكن سيتم بث السباق مباشرةً على موقع إكستريم إي الإلكتروني وعلى القنوات السعودية الرياضية داخل المملكة العربية السعودية وعلى قنوات إم بي سي للبث الإقليمي.

المشاركات
التعليقات
السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها

المقال السابق

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل إكستريم إي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: كيف فازت ريد بُل بمعركة التجارب الشتويّة لموسم 2021

2
فورمولا 1

خدعة "دي آر اس" وراء زمن تسونودا اللافت في تجارب البحرين

3
فورمولا 1

رايكونن يشرح الواقعة مع ساينز "الغاضب" في نهاية تجارب البحرين الشتوية

4
فورمولا 1

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا

23س
5
فورمولا 1

مكلارين "متفاجئة" لعدم تبني مقاربتها في تصميم الناشر من قبل الفرق الأخرى

أحدث الأخبار
إكستريم إي: وصول سيارات الدفع الرباعي الكهربائية إلى جدة استعداداً لانطلاق الموسم الأول
XES

إكستريم إي: وصول سيارات الدفع الرباعي الكهربائية إلى جدة استعداداً لانطلاق الموسم الأول

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها
فورمولا إي

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها

24-02-2021
إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية
XES

إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية

25-01-2021
نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة
XES

نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة

28-10-2020
نيكو روزبرغ يطلق فريقه الخاص في بطولة "إكستريم إي"
XES

نيكو روزبرغ يطلق فريقه الخاص في بطولة "إكستريم إي"

22-10-2020

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: كيف فازت ريد بُل بمعركة التجارب الشتويّة لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف فازت ريد بُل بمعركة التجارب الشتويّة لموسم 2021

خدعة "دي آر اس" وراء زمن تسونودا اللافت في تجارب البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خدعة "دي آر اس" وراء زمن تسونودا اللافت في تجارب البحرين

رايكونن يشرح الواقعة مع ساينز "الغاضب" في نهاية تجارب البحرين الشتوية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رايكونن يشرح الواقعة مع ساينز "الغاضب" في نهاية تجارب البحرين الشتوية

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا

مكلارين "متفاجئة" لعدم تبني مقاربتها في تصميم الناشر من قبل الفرق الأخرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين "متفاجئة" لعدم تبني مقاربتها في تصميم الناشر من قبل الفرق الأخرى

ريكاردو الأسرع خلال الحصة الصباحية من اليوم الثاني لتجارب البحرين الشتوية
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير الإختبارات

ريكاردو الأسرع خلال الحصة الصباحية من اليوم الثاني لتجارب البحرين الشتوية

فيرشتابن: تحضيرات موسم 2021 الأفضل لي مع ريد بُل "بالتأكيد"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: تحضيرات موسم 2021 الأفضل لي مع ريد بُل "بالتأكيد"

ريكاردو: الطلعات الأخيرة في الأجواء الباردة ستُحدّد جودة مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: الطلعات الأخيرة في الأجواء الباردة ستُحدّد جودة مكلارين

أحدث الأخبار

إكستريم إي: وصول سيارات الدفع الرباعي الكهربائية إلى جدة استعداداً لانطلاق الموسم الأول
XES إكستريم إي / نشرة صحفية

إكستريم إي: وصول سيارات الدفع الرباعي الكهربائية إلى جدة استعداداً لانطلاق الموسم الأول

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

السعودية تتألق في عالم رياضة السيارات مع مجموعة من أبرز الأحداث وأهمها

إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية
XES إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية

نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة
XES إكستريم إي / مقابلة

نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.