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باتون يغيب عن جولة السنغال من بطولة إكستريم إي وهانسن يُعوّضه

سيغيب جنسن باتون بطل العالم للفورمولا واحد عن جولة السنغال من بطولة الإكستريم إي مع فريقه "جاي.بي.اكس.إي ريسينغ" في الجولة المقبلة في السنغال وسيقوم كيفن هانسن بتعويضه.

باتون يغيب عن جولة السنغال من بطولة إكستريم إي وهانسن يُعوّضه

أعلن بطل العالم موسم 2009 عن تشكيل فريقه لسلسلة السباقات الكهربائيّة على الطرقات الوعرة قبل 10 أسابيع من الجولة الافتتاحيّة في المملكة العربيّة السعوديّة.

وحلّ هو وزميلته ميكايلا ألين-كوتولينسكي في المركز السادس من أصل التسعة المشاركة، حيث تسبّب حوادث في انسحاب السيارات الثلاث الأخرى.

وقال باتون أنّه لم يتوقّع مطلقًا مجاراة وتيرة سائقي راليات محنّكين مثل سيباستيان لوب ويوهان كريستوفرسن.

كما كان البريطاني من بين السائقين الذين عبّروا عن قلقهم إزاء هيكل السيارة الموحّد "أوديسي 21" وضعف حركة نظام تعليقها الخلفي والتحكّم غير المتوقّع فيها.

وسيغيب باتون عن جائزة المحيط في داكار في السنغال بين 29 و30 مايو المقبل، وسيُركّز على دوره كمديرٍ للفريق عوضًا عن ذلك.

ومن المتوقّع أن يتواجد البريطاني في الحدث والتزم بالعودة للتسابق في الجولة اللاحقة في غرينلاند يومَي 28 و29 أغسطس.

وسيقوم كيفن هانسن سائق الرالي كروس بتعويضه في السيارة.

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إكستريم إي: الإحصائيات تثبت النجاح الكبير للجولة الافتتاحية في المملكة العربية السعودية

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