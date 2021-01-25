إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية

بات باتون ثالث بطل عالم في الفورمولا واحد إلى جانب لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ، الذي يشارك بفريقه الخاص ضمن البطولة الكهربائية التي أسسها أليخاندرو عجاج، الشريك المؤسس لبطولة الفورمولا إي الكهربائية.

ويأتي الإعلان مع بقاء عشرة أسابيع فقط على انطلاق الجولة الافتتاحية للموسم الأول في صحاري المملكة العربية السعودية شهر أبريل/نيسان المقبل، ما يرفع عدد الفرق المشاركة إلى عشرة.

وستكون الكسوة اللونية لفريق باتون مستوحاة من ألوان سيارة فريقه السابق "برون جي بي" الذي أحرز الفوز بلقب الفئة الملكة معه في 2009: اللونان الأبيض والأخضر الفسفوري.

ولم يكشف باتون، الذي بات يضطلع بدور استشاري مع فريق ويليامز للفورمولا واحد كذلك، عن هوية السائقة التي ستشارك مع فريقه، فقال: "لقد قطع فريقنا ’جيه بي أكس إي’ شوطاً طويلاً، وأنا مسرور وفخور بمشاركتنا في أول موسم لبطولة ’إكستريم إي’".

وأكمل: "منذ فترة سمعتُ عن خطط إقامة بطولة ’إكستريم إي’ والتي بت أتابع أخبارها باهتمام كبير، ومع أليخاندرو وعلي (راسل، رئيس قسم التسويق للبطولة)، والفريق الإداري، فلا شيء مستحيل".

وتابع: "في ’إكستريم إي’، قاموا بتقديم منتج يقدم إثارة من الطراز الرفيع للمتابعين، وكذلك يخدم فكرة مكافحة التغييرات المناخية".

وأردف: "بينما سنتنافس على المسار، لكن البطولة بالإجمال سترفع الوعي حيال مشاكل التغييرات المناخية لكوكبنا".

واسترسل: "يسرني القول أننا نواجه منافسة عالمية المستوى على المسار، كما أنها البطولة الأولى من نوعها التي نشهد فيها مشاركة عادلة متساوية بين السائقين والسائقات في الفرق".

من جهته قال عجاج: "تملؤني الحماسة للترحيب بانضمام اسم كبير في عالم سباقات السيارات، جنسن باتون، إلى بطولتنا".

وأكمل: "إنه أحد أكثر السائقين شعبية في الرياضة، كما أن ’إكستريم إي’ ستمنحه فرصةً ليعيش شغفه: المنافسة القصوى على المسارات الوعرة".

واختتم: "جنسن، إلى جانب زملائه، سيساهمون في رفع الوعي العالمي حيال أزمة المناخ، إضافة إلى القيام بما نحب: السباقات".



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