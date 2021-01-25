أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة
26 فبراير
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
25 مارس
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
21 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية

المشاركات
التعليقات
إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية

سيقود جنسن باتون بطل العالم السابق في الفورمولا واحد سيارةً لفريقه الخاص "جنسن باتون إكستريم إي" ضمن أول موسم من بطولة "إكستريم إي" الكهربائية، في المملكة العربية السعودية.

بات باتون ثالث بطل عالم في الفورمولا واحد إلى جانب لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ، الذي يشارك بفريقه الخاص ضمن البطولة الكهربائية التي أسسها أليخاندرو عجاج، الشريك المؤسس لبطولة الفورمولا إي الكهربائية.

ويأتي الإعلان مع بقاء عشرة أسابيع فقط على انطلاق الجولة الافتتاحية للموسم الأول في صحاري المملكة العربية السعودية شهر أبريل/نيسان المقبل، ما يرفع عدد الفرق المشاركة إلى عشرة.

وستكون الكسوة اللونية لفريق باتون مستوحاة من ألوان سيارة فريقه السابق "برون جي بي" الذي أحرز الفوز بلقب الفئة الملكة معه في 2009: اللونان الأبيض والأخضر الفسفوري.

ولم يكشف باتون، الذي بات يضطلع بدور استشاري مع فريق ويليامز للفورمولا واحد كذلك، عن هوية السائقة التي ستشارك مع فريقه، فقال: "لقد قطع فريقنا ’جيه بي أكس إي’ شوطاً طويلاً، وأنا مسرور وفخور بمشاركتنا في أول موسم لبطولة ’إكستريم إي’".

وأكمل: "منذ فترة سمعتُ عن خطط إقامة بطولة ’إكستريم إي’ والتي بت أتابع أخبارها باهتمام كبير، ومع أليخاندرو وعلي (راسل، رئيس قسم التسويق للبطولة)، والفريق الإداري، فلا شيء مستحيل".

وتابع: "في ’إكستريم إي’، قاموا بتقديم منتج يقدم إثارة من الطراز الرفيع للمتابعين، وكذلك يخدم فكرة مكافحة التغييرات المناخية".

وأردف: "بينما سنتنافس على المسار، لكن البطولة بالإجمال سترفع الوعي حيال مشاكل التغييرات المناخية لكوكبنا".

واسترسل: "يسرني القول أننا نواجه منافسة عالمية المستوى على المسار، كما أنها البطولة الأولى من نوعها التي نشهد فيها مشاركة عادلة متساوية بين السائقين والسائقات في الفرق".

من جهته قال عجاج: "تملؤني الحماسة للترحيب بانضمام اسم كبير في عالم سباقات السيارات، جنسن باتون، إلى بطولتنا".

وأكمل: "إنه أحد أكثر السائقين شعبية في الرياضة، كما أن ’إكستريم إي’ ستمنحه فرصةً ليعيش شغفه: المنافسة القصوى على المسارات الوعرة".

واختتم: "جنسن، إلى جانب زملائه، سيساهمون في رفع الوعي العالمي حيال أزمة المناخ، إضافة إلى القيام بما نحب: السباقات".

اقرأ أيضاً:

ملفات فيديو ذات صلة

نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة

المقال السابق

نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل إكستريم إي
قائمة السائقين جنسن باتون

الأكثر شعبية اليوم

فورمولا 4 الإماراتية: ديلانو فانت هوف يوسع فارق الصدارة وحمدة القبيسي تفوز على أرض الوطن
فورمولا 4 الإماراتية فورمولا 4 الإماراتية / تقرير السباق

فورمولا 4 الإماراتية: ديلانو فانت هوف يوسع فارق الصدارة وحمدة القبيسي تفوز على أرض الوطن

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

أحدث الأخبار

إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية
XES إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية

نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة
XES إكستريم إي / مقابلة

نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة

نيكو روزبرغ يطلق فريقه الخاص في بطولة "إكستريم إي"
XES إكستريم إي / أخبار عاجلة

نيكو روزبرغ يطلق فريقه الخاص في بطولة "إكستريم إي"

هاميلتون يطلق فريقه الخاص للمشاركة في منافسات "إكستريم إي" الكهربائية
XES إكستريم إي / أخبار عاجلة

هاميلتون يطلق فريقه الخاص للمشاركة في منافسات "إكستريم إي" الكهربائية

الأكثر شعبية

1
فورمولا 4 الإماراتية

فورمولا 4 الإماراتية: ديلانو فانت هوف يوسع فارق الصدارة وحمدة القبيسي تفوز على أرض الوطن

23س
2
فورمولا 1

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

3
فورمولا 1

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

4
فورمولا 1

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

5
فورمولا 1

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

أحدث الأخبار

إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية

إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية

إكستريم إي
19د
نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة

نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة

إكستريم إي
28-10-2020
نيكو روزبرغ يطلق فريقه الخاص في بطولة "إكستريم إي"

نيكو روزبرغ يطلق فريقه الخاص في بطولة "إكستريم إي"

إكستريم إي
22-10-2020
هاميلتون يطلق فريقه الخاص للمشاركة في منافسات "إكستريم إي" الكهربائية

هاميلتون يطلق فريقه الخاص للمشاركة في منافسات "إكستريم إي" الكهربائية

إكستريم إي
08-09-2020
إكستريم إي: جميع فرق البطولة ستضمّ سائقاً وسائقة

إكستريم إي: جميع فرق البطولة ستضمّ سائقاً وسائقة

إكستريم إي
30-04-2020
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.