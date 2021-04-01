باتون يشارك في "إكستريم إي" لتحسين مهاراته ضمن منافسات الطرق الوعرة

شارك باتون في منافسات مينت 400 وباها 1000 على متن شاحنة بقوة 750 حصاناً، وسيقود الآن سيارة فريقه الخاص "جيه.بي.إكس.إي" في البطولة الكهربائية.

وسيتشارك باتون قيادة السيارة مع ميكايلا آلن-كوتولينسكي، التي ظفرت بالمقعد بعد ثلاث حصص تجارب خاصة أقيمت في ويلز.

وشرح البريطاني الذي شارك لآخر مرة في الفورمولا واحد في جائزة موناكو الكبرى 2017، أنه انتقل إلى "إكستريم إي" بسبب اهتمامه بمنافسات رالي كروس.

فقال: "شاركت عدة مرات في رالي كروس، وأردت القيام بذلك لكن التكاليف مرتفعة للغاية".

وأكمل: "في تلك الفترة من الزمن، كانت تكاليف المشاركة بفريق في رالي كروس تتراوح بين 12-15 مليون باوند".

وأردف: "قلت في نفسي، لن أتمكن من ذلك المبلغ من أجل فئة خارج الفورمولا واحد أو بطولة العالم للراليات".

وتابع: "كنت أعتقد أنه من الصعب بمكان جلب رعاة وشركاء لمشروع كهذا".

واسترسل: "بينما في ’إكستريم إي’ أعتقد أنها تمثل إحدى أفضل الفئات لناحية اجتذاب الرعاة".

واستكمل: "بداية لأنها كهربائية، إنها تقنية جديدة سنستعملها في السيارات التجارية خلال 10-15 سنة المقبلة، والجميع سيبدأ قيادة سيارة كهربائية أو هيدروجينية ربما".

واستدرك: "لذا، أعتقد أنها مثالية من هذه الناحية. كما أنها تضم منافسات حماسية بين نخبة من أفضل السائقين الرجال والنساء".

صور موتورسبورت تصبح الوكالة الرسمية لدى "إكستريم إي" تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، كشف باتون أنّه يستهدف المشاركة في أول مواسم البطولة التي ستنطلق من صحراء العُلا في المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هدفه من المشاركة يتمحور حول تحسين مهاراته في منافسات الطرقات الوعرة.

فقال: "أنا أتطلع قدماً للمنافسة، إنها تجربة مختلفة جداً عما اعتدت عليه، نظراً لأنها ليست على حلبات".

وأردف: "سيستغرق الأمر مني بعض الوقت للتأقلم، وهي تجربة مخيفة حقاً!".

واسترسل: "كمية الغبار هنا، ومدى الرؤية، جميعها أمور لست معتاداً عليها في سباقات الحلبات".

وأضاف: "كل لفة تتغير مع مرور الوقت".

واختتم: "إنها تجربة غير اعتيادية لهذا السبب أحب المشاركة حقاً، خاصة وأننا لست جيداً بما يكفي بعد، وأود حقاً أن أصبح كذلك".