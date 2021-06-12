المشاركة في إكستريم إي لن تعرقل مساعي مكلارين للعودة إلى سكة الانتصارات في الفورمولا واحد

أعلن الفريق المتمركز في ووكينغ اليوم الجمعة خوضه غمار بطولة السيارات الكهربائية بالكامل على مسارات وعرة بدءًا من موسم 2022.

لكن ومع سعي الفريق إلى تحقيق فوزه الأول في الفورمولا واحد منذ جائزة البرازيل الكبرى 2012، حرص زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين على أن يكون واضحًا تمامًا في أن قرار الانضمام إلى إكستريم إي لم يُتّخذ سوى بمجرد أن بات الفريق مقتنعًا بعدم وجود أي تأثير سلبي لذلك على أهدافه في سباقات الجائزة الكبرى.

وقال براون أن الموارد والطاقة البشرية المحدودة المطلوبة للمنافسة في إكستريم إي قد ساهمت في اقتناع مكلارين بأنّ ذلك لن يعرقل بأي شكل مساعيها الأخرى في رياضة السيارات.

"الطريقة التي يتم بها نقل المركبات، والحجم المحدود للفرق، سيساهمان بالتأكيد في عدم التأثير بشكل كبير على المنظمة" قال براون.

وأضاف: "لدينا مُرشِّح إن صح القول عندما ننظر إلى سلسلة تسابق جديدة. إذ يجب أن تكون مُجدية من الناحية التجارية، مناسبة لعلامتنا وأن تجلب لنا قاعدة جماهيرية جديدة. حيث من المهم أن تكون جاذبة لشركائتنا التجاريين وألّا تعرقل مساعي فريقنا في الفورمولا واحد".

وتابع: "بل على العكس، يجب أن تمثّل إضافة لفريقنا في الفورمولا واحد، ومن الضروري كذلك أن نشعر أن بمقدورنا أن نكون تنافسيين. وإكستريم إي لبّت لدينا كل هذه الجوانب".

في المقابل، أشارت مكلارين إلى أنّ إنجازها بأن تصبح فريقًا فائزًا بالسباقات في إندي كار بجوار جهودها في الفورمولا واحد قد عزّز من اقتناعها بأنّ خوضها غمار إكستريم إي لن يؤثّر على جوانب مشروعها الأخرى.

"بالتأكيد عزّز نجاحنا في الإندي كار، على الحلبة وخارجها، من الثقة في قدرتنا على المنافسة في عدة سلاسل على نحوٍ تنافسي" قال براون.

وأكمل: "كان ذلك برهانًا على أنّه وإذا خطونا الخطوات الصحيحة، وفكّرنا بشكل جيّد في كل قرار، ودعمناه ماديًا بالشكل المناسب، فبوسعنا تحقيق النجاح، وأن يكون ذلك من جديد إضافة لجهودنا في الفورمولا واحد".

واختتم: "أرى بأنّ ذلك أحد الأسباب التي جعلتنا لم نتّخذ قرارًا بالمشاركة في سلسلة أخرى (مثل الفورمولا إي ودبليو إي سي). نتّبع مقاربة الخطوة الواحدة في كل مرة، لنضمن أن يكون بوسعنا التعاطي مع كل خطوة على حدة".