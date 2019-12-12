أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
إكستريم إي / أخبار عاجلة

السنغال تكمل روزنامة موسم 2020 في سلسلة "إكستريم إي"

المشاركات
التعليقات
السنغال تكمل روزنامة موسم 2020 في سلسلة "إكستريم إي"
12-12-2019

تمت إضافة جولة السنغال في آخر موقع ضمن روزنامة سلسلة إكستريم إي لموسم 2020، إذ سيتمّ الإعلان عن كامل الجولات بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

ستتجه سلسلة إكستريم إي إلى "لاك روز" في السنغال، التي ستنضم إلى جولات الهيمالايا، غرينلاند، المملكة العربية السعودية وغابات الأمازون في البرازيل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الروزنامة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

حيث جاء ضمن بيان نشرته السلسلة أن جولة السنغال "ستقام على مدار ثلاثة أيام" وأن المسار "قد تم اختياره بعناية بحيث يؤمن منافسة حماسية مليئة بالإثارة".

من جهته، قال أليخاندرو عجاج المدير التنفيذي للسلسلة: "تملؤني الحماسة لتأكيد انضمام السنغال إلى الروزنامة. إنها منطقة تمتلك طبيعة مذهلة بجمالها، لكنها وللأسف مثلها مثل شواطئ العالم الأخرى، تحت خطر التغييرات المناخية".

وأكمل: "الشاطئ يخسر ثلاثة إلى أربعة أمتار في كل عام، والعامل الأساسي في ذلك هو ذوبان جليد غرينلاند، بالرغم من أنها على بعد أكثر من 5.600 كيلومتر عنها".

وتابع: "نأمل أن تُلهم سلسلة إكستريم إي متابعي الرياضة في كل مكان، وكذلك المجتمعات والحكومات، لرفع الوعي حيال التغييرات المناخية نحو جهود موحدة للحدّ منها".

واختتم: "هذا سباق علينا الفوز فيه، لتفادي العواقب الوخيمة من ارتفاع درجات الحرارة العالميّ، ذوبان الجليد وارتفاع مستويات أسطح البحار، الفيضانات وغيرها".

يشار إلى أن نموذج سيارة إكستريم إي "أوديسي 21" قد أكمل كامل التجارب، حيث سيشارك كذلك في جولة واحدة من رالي داكار 2020 على أراضي المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
المملكة العربية السعودية تستضيف جولة صحراوية في سلسلة "إكستريم إي"

المقال السابق

المملكة العربية السعودية تستضيف جولة صحراوية في سلسلة "إكستريم إي"

المقال التالي

إكستريم إي: الكشف عن روزنامة الموسم الأول

إكستريم إي: الكشف عن روزنامة الموسم الأول
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل إكستريم إي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريكاردو يكشف أهم موقف واجهه في موسم 2019 للفورمولا واحد

2
فورمولا 1

فيرشتابن يستبعد فكرة مزاملة لوكلير ضمن صفوف فيراري

3
فورمولا 1

تيكتوم ينضم إلى ويليامز في دور سائق التطوير لموسم 2020

أحدث الأخبار

إكستريم إي: الكشف عن روزنامة الموسم الأول
XES

إكستريم إي: الكشف عن روزنامة الموسم الأول

السنغال تكمل روزنامة موسم 2020 في سلسلة "إكستريم إي"
XES

السنغال تكمل روزنامة موسم 2020 في سلسلة "إكستريم إي"

المملكة العربية السعودية تستضيف جولة صحراوية في سلسلة "إكستريم إي"
XES

المملكة العربية السعودية تستضيف جولة صحراوية في سلسلة "إكستريم إي"

الكشف عن بطولة "إكستريم إي" الكهربائية مع موعد إطلاق في 2021
XES

الكشف عن بطولة "إكستريم إي" الكهربائية مع موعد إطلاق في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.