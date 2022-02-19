اكستريم اي: فريق هاميلتون اكس44 يتصدر التصفيات في جولة السعودية الافتتاحية

كان سيباستيان لوب أسطورة الراليات وكريستينا غوتيريز الأسرع بشكل واضح على المسار في نيوم ضمن المجموعة الأولى، وتفوق تيمي هانسن وكاتي مانينغز في المجموعة الثانية، بينما تلقى فريق روزبرغ اكس ريسينغ عقوبة زمنية.

ضمن آخر عملية تعديل للصيغة، تم تحديد ترتيب الخروج عبر منافسات قصيرة لسيارة واحدة في وقت سابق من اليوم. وتعرضت كريستين زونكا إلى كسر في كاحلها بسبب حادثة عنيفة خلال تلك المنافسات مع تضرر سيارتها فيلوس ريسينغ لتخرج من المنافسات.

واستفاد الخارجون في البداية من الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلاً، حيث تقدم اكس44 بفارق أكثر من نصف دقيقة مقارنة بأزمنة يوم الجمعة.

لكن سرعان ما رد فريق روزبرغ مع ميكايلا ألين كوتولنسكي لتحافظ على أفضلية الـ 6 ثوانٍ التي حققها زميلها يوهان كريستوفرسن.

وبدا فيلوس على طريق هزيمة روزبرغ، لكن حادثة زونكا غيرت كل شيء.

ومع خروج الفريق، لم تتبق إلا أربع سيارات فقط لتشارك في المجموعة الأولى خلال الجولة الثانية للتصفيات.

قدم لوب انطلاقة ممتازة إلى الصدارة مع اكس44، بينما تقدم ناصر العطية بتجاوز من الداخل على كارلوس ساينز إلى المركز الثاني، لكنه خرج بشكل عريض ليرتطم بالإسباني.

عاد ساينز إلى منطقة التبديل قبل انسحاب السيارة، أما سيارة العطية فقد تضررت مع تلقي عقوبة زمنية ليتراجع إلى المركز الثالث.

غوتيريز فازت في المجموعة الأولى لصالح اكس44، بفارق 19.68 ثانية أمام سائقي شيب غاناسي سارا برايس وكايل لودوك.

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هانسن صد هجمات تانر فاوتس ليتصدر المجموعة الثانية مع أندريتي يونايتد لكنه خسر أفضليته ما منح فاوست الصدارة مع مكلارين.

لكن مشكلة مع غيلمور خلال التبديل كلفت فريق مكلارين الكثير، ليكتفي بالمركز الخامس، أما مانينغز فقد سارت إلى الصدارة بفارق 13 ثانية لصالح أندريتي أمام فريق روزبرغ.

ونجح كريستوفرسن بتعويض الفارق خلف مانينغز ليتقدم أمامها إلى النهاية لكنه تعرض لعقوبة 17 ثانية ما أرجع فريق روزبرغ إلى المركز الرابع.

أندريتي حقق الفوز بالمجموعة الثانية أمام فريق اكسايت وفريق جنسن باتون.