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اكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" على طريق تحقيق قطب الانطلاق الأول في سردينيا

منح سيباستيان بويمي وكريستينا غوتيريز فريق لويس هاميلتون "اكس44" الهيمنة المطلقة حتى الآن على تصفيات إكستريم إي، وذلك خلال الحصة الصباحية من الجولة المقامة في سردينيا.

اكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" على طريق تحقيق قطب الانطلاق الأول في سردينيا

هيمن بطل العالم تسع مرات في الراليات مع فريقه على تصفيات الحصة الصباحية المقامة في قاعدة "تيولادا" التابعة للناتو، مع زمن وسطي بلغ 11 دقيقة و05.105 ثانية.

أما فريق روزبرغ اكس.ريسينغ متصدر الترتيب العام فقد تعرض لانقلاب سيارته، وتعرض تيمي هانسن لإصابة في الكتف عندما كان يعاني مع مقود سيارته أندريتي يونايتد.

بدأت الحصة بشكل بطيء، حيث تعرضت الفرق الثلاثة الأولى جميعها لحوادث، انسحب على إثرها فريقا إكسايت إينرجي وشيب غاناسي.

وكان يوهان كريستوفرسن أول من نجح بإكمال المسار على متن سيارة "آر.اس.آر" قبل تسليمها إلى تايلور.

لكن وللمرة الثانية على التوالي تعرضت بطل رالي أستراليا إلى انقلاب السيارة، ويبدو أن السبب هو الارتطام بصخرة على المسار ما أدى لإفلات المقود من يدها لكنها نجحت بمواصلة السير مع تضرر القسم الخلفي للسيارة.

لكن حصة فريق شيب غاناسي انتهت بسبب مشكلة في نظام التعليق.

ثالث سيارة خرجت إلى المسار كانت لفريق إكسايب إينرجي، الذي اضطر للتخلي عن المرور السريع عندما عانت كريستين جيامباولي زونكا إلى انكسار في المقود أثر على طلعتها السريعة.

كايل ليدوك، شيب غاناسي

كايل ليدوك، شيب غاناسي

تصوير: صور موتورسبورت

سيارة فريق "اكس44" لم تكمل مرورها من دون دراما كذلك، حيث خسرت غوتيريز السيطرة على السيارة وخرجت إلى المنطقة العشبية لكنها نجحت بالمواصلة قبل تسليم دفة القيادة إلى لوب.

وكان زمنه البالغ 4 دقائق و25.503 ثانية السريع للغاية كافياً لمنح الفريق أفضلية بلغت 32 ثانية أمام فريق "آر.اكس.آر".

وبقي الفريق في الصدارة عندما تعرض فريق أندريتي يونايتد إلى مشكلة كهربائية للمقود في بداية الطلعة، ليكتفي في النهاية بالمركز السابع.

أما كارلوس ساينز بطل "دبليو آر سي" مرتين والفائز برالي داكار ثلاث مرات عانى مشكلة في القسم الخلفي للسيارة قبل تمرير المقود إلى لايا سانز، ليحققا المركز الثاني خلف سيارة "اكس44".

كيفن هانسن وميكايلا آلين-كوتولينسكي على متن سيارة فريق جنسن باتون "جيه.بي.اكس.إي"، احتلا المركز الخامس خلف فريق فيلوس ريسينغ وفريق أبت كوبرا.

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