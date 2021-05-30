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إكستريم إي / الجولة المحيطية تقرير السباق

اكستريم إي: فريق روزبرغ يفوز في السنغال بالرغم من حادثه مع فريق هاميلتون "اكس44"

ضمن حادثٌ في المنعطف الأوّل في السنغال بين فريقَي لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ الفوز الثاني على التوالي لفريق روزبرغ "اكس" ريسينغ" في سلسلة "اكستريم إي".

اكستريم إي: فريق روزبرغ يفوز في السنغال بالرغم من حادثه مع فريق هاميلتون "اكس44"

سمح الغبار الأقلّ بالمقارنة مع الجولة الافتتاحيّة في المملكة العربيّة السعوديّة في أبريل الماضي بإقامة نهائي بأربع سيارات للمرّة الأولى لمسافة 6 كلم على شاطئ "لاك روز".

لكنّ تلك الإثارة انحصرت سريعًا على فريقَين بعد الحوادث المبكّرة بين فريقَي "اكس44" المملوك من قبل هاميلتون وفريق "جاي.بي.اكس.إي" المملوك من قبل جنسن باتون بطل الفورمولا واحد السابق الآخر.

ومع انطلاق سيباستياو لوب لنصف النهائيّ لصالح "اكس44"، فإنّ زميلته كريستينا غوتييريز قادت في النهائيّ وخرجت مباشرة بالخروج من المنعطف الأوّل.

وكانت غوتييرز قد احتكّ بمولي تايلور سائقة "روزبرغ اكس ريسينغ" في ظلّ اتّباع الثانية للخطّ الداخلي، لتتوقّف سيارة فريق هاميلتون بعد مسافة قصيرة في ظلّ الاشتباه في تعرّضها لعطل في نظام التوجيه.

كما أنّ سيارة فريق باتون توقّفت عندما قامت السائقة ميكايلا ألين-كوتولينسكي لخطّها على الشائط ما تسبّب في تمزيق إطارها بعد عبورها على كثيّب رملي.

وترك ذلك تايلور في الأمام لصدّ هجمات ستيفان سارازين ملاحقها الذي يقود سيارة فريق فيلوس ريسينغ، وتمكّنت من توسيع الفارق إلى 1.52 ثانية بالاقتراب من منطقة تغيير السائقين.

لكن مع دخول بطلة أستراليا للراليات في2016 للمنطقة المحدودة بسرعة 30 كلم/س، رفع مدير السباق سكوت إلكينز الرفع العلم الأحمر أمام المركبات التي لا تزال على الحلبة من أجل إبعاد السيارتَين المتعطّلتين.

بالرغم من ذلك أقدم فريق روزبرغ على تغيير السائقة بيوهان كريستوفرسن بطل العالم للرالي كروس ثلاث مرّات، بينما بقي سارازين في سيارة فريقه في انتظار الجميع للتعليمات.

واختار إلكينز تبديل سارازين بزميلته جايمي شادويك واصطفاف السيارتَين في بوابة الانطلاق الأصليّة، حيث كان كريستوفرسن على الخطّ الداخلي.

واختار تفعيل نظام "هايبر بوست" عند إعادة الانطلاقة، وتبعته شادويك في ذلك بعد لحظات قليلة، لكنّ سائق فريق روزبرغ حافظ على الأفضليّة بالدخول إلى المنعطف الأوّل إلى أن شقّ طريقه ليعبر خطّ النهاية أوّلًا محقّقًا الفوز الثاني على التوالي ونسبة نجاح 100 بالمئة بعد أن تقدّم على شادويك بفارق 14.676 ثانية عند خطّ النهاية.

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إكستريم إي: فريق روزبرغ يفوز في نصف نهائي السنغال وينضم إلى فريقَي هاميلتون وباتون في النهائي

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إكستريم إي: فريق روزبرغ يفوز في نصف نهائي السنغال وينضم إلى فريقَي هاميلتون وباتون في النهائي
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