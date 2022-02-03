إكستريم إي: ناصر العطية وجوتا كلاينشميت ضمن تشكيلة "كوبرا" لموسم 2022

يسعى الفريق للمنافسة على اللقب بعد نتائج مشجعة في موسم 2021 الأول للسلسلة الكهربائية.

وبعد تحقيق المركز الخامس ضمن الترتيب العام في الموسم الأول، يستعد فريق "كوبرا" للمنافسة على المراكز الأولى.

وأعلن عن تشكيلة متميزة تضم ناصر العطية الفائز بآخر نسخة من رالي داكار 2022 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية والفائز كذلك بنسخ 2011، 2015 و2019.

وسيقود القطري إلى جانب جوتا كلاينشميت الفائزة بنسخة 2001 من الرالي الأسطوري كذلك!

حيث سيشكلان معًا القاعدة المثالية لخوض تحديات سلسلة إكستريم إي.

أما لناحية التحديثات، فتمتلك السيارة مدخرة طاقة خلف قمرة القيادة تسمح بتسارع قدره أربع ثوانٍ من الصفر إلى مائة كيلومترٍ في الساعة، كما أنها تتمتع باستدامة أعلى عبر إمكانية طباعة جميع قطعها بشكل ثلاثي الأبعاد ما يسهل بشكل كبير من عمليات الصيانة.

حيث قال العطية معبرًا عن حماسته لبدء الموسم: "أنا متحمس للغاية، أعتقد أنها ستكون تجربة كبيرة لي في إكستريم إي وخطوة نحو مستقبل أفضل".

من جهتها قالت كلاينشميت: "لقد قمنا العام الماضي بعمل جيد في محاولة المنافسة على تحقيق نتائج جيدة. أعتقد أن هدفنا لهذا العام هو الفوز ونحن مستعدون لذلك".

ولا شكّ بأن الإثارة ستكون حاضرة في موسم إكستريم إي الثاني خاصة بعد الحماسة التي تميز بها الموسم الأول، علاوة على تأكيد الرسالة البيئية للسلسلة، عبر رفع الوعي لمخاطر التغير المناخي والتأكيد على قيم التنوّع والشمول.

يشار إلى أن أولى سباقات الموسم سينطلق من المملكة العربية السعودية في نيوم، يوم 19 فبراير/شباط الجاري.