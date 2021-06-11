إكستريم إي: مكلارين تنضم إلى ركب الفرق المشاركة بدءاً من 2022

تم إنشاء البطولة الكهربائية في 2021 من قبل الشريك المؤسس أليخاندرو عجاج، والذي كان الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لبطولة الفورمولا إي الكهربائية كذلك.

حيث أقيمت الجولة الافتتاحية في المملكة العربية السعودية ونالت استحسان المتابعين والمراقبين، لتتلوها الجولة الثانية في السنغال.

وستصبح مكلارين ثالث مصنّع يشارك في المنافسات إلى جانب "كوبرا" و"جي أم سي"، بينما تعتبر "لوتس للهندسة" الشريك التقني مع فريق جنسن باتون "جيه بي أكس إي".

وبينما تكلم زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين في تصريح لوسائل إعلام مختارة من بينها "موتورسبورت.كوم"، فإن القرار النهائي لم يتخذ بعد حيال الفورمولا إي أو بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" مع برامج السيارات الخارقة.

لكنه اعترف بأن المكان الشاغر ضمن إكستريم إي، يعتبر "مرغوباً للغاية"، وأن مكلارين "لم يكن لديها أي وقت تضيعه بالانتظار ستة أشهر قبل تأكيد انضمامها".

حيث أشار إلى أن "إكستريم إي تناسب معايير مكلارين من النواحي الاستراتيجية، الاقتصادية والتشغيلية، ما يسمح للفريق بالوصول إلى قاعدة جديدة من المتابعين والشركاء".

وسيستعين فريق إكستريم إي بطاقم عمل من خارج برنامج الفورمولا واحد، إضافة إلى "موارد مخصصة" تزامناً مع سعي مكلارين لتحسين "الاستدامة والتنوّع".

وأضاف براون: "منذ لحظة الإعلان عن بطولة إكستريم إي، ونحن نتابعها عن كثب".

وأكمل: "الصيغة الجديدة شدّت انتباهنا، خاصة لناحية تعزيز أسلوب عملنا لناحية الاستدامة، وهي من أولوياتنا إلى جانب إعادة التدوير، التنوّع والمساواة".

واسترسل: "ستبقى الفورمولا واحد على الدوام مركز عالمنا، مثل إندي كار والرياضة الإلكترونية. وتعتبر مشاركتنا في إكستريم إي إضافة جديدة إلى علامتنا".

وأردف: "سننافس فرقاً تعود لسائقين سابقين من عالم الفورمولا واحد، مثل فريق جنسن باتون، فريق لويس هاميلتون وفريق نيكو روزبرغ، وكذلك شيب غاناسي".

وأضاف: "كما هو الحال في جميع مشاركاتنا، هدفنا واحد ألا وهو الفوز".

من جهته، أضاف أليخاندرو عجاج: "تواجد مكلارين معنا، يرسل إشارة واضحة إلى المستوى العالي للبطولة سواء من ناحية المنافسات أو الإبداع التقني".

يشار أن عجاج قد أوضح أن عدد الفرق سيُحدد بـ 12 فقط، وذلك لأنها السعة القصوى لباخرة النقل التي تنقل المركبات من جولة لأخرى.