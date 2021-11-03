إكستريم إي: مكلارين تضم إيما غيلمور كأول سائقة في تاريخها

ستشارك مكلارين للمرة الأولى في منافسات المركبات الكهربائية للطرق الوعرة في 2022، لتصبح عاشر فريق ضمن المنافسات، وكانت قد أعلنت كذلك بالفعل عن انضمام فاوست بطل رالي كروس الأمريكي ثلاث مرات.

أما غيلمور فشاركت سابقاً في جولتي إكستريم إي سابقتين كبديلة عن جايمي شادويك مع فريق فيلوس ريسينغ.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن انتقال غيلمور إلى مكلارين استبعدها بالفعل من المنافسة على الجولة التالية لسردينيا، قبل يوم من حادثة ستيفان سارازين على متن السيارة.

وجاء الإعلان عن ضم غيلمور على هامش مؤتمر المناخ العالميّ في غلاسكو، حيث كان الأمير تشارلز حاضراً ضمن المؤتمر الصحفي لمكلارين كضيف خاص.

وقدمت مكلارين كسوتها التقليدية المؤلفة من اللون البرتقالي الكلاسيكي مع رسومات مستوحاة من جولات إكستريم اي.

كسوة سيارة مكلارين

من جهته، قال زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين: "يملؤنا الفخر بتواجد سموّه الملكي معنا في الإعلان عن إيما غيلمور كأول سائقة على الإطلاق في تاريخ مكلارين".

وتابع: "أكملت إيما تشكيلتنا المثيرة من السائقين إلى جانب تانر فاوست، في أول موسم لنا ضمن إكستريم إي".

واسترسل: "إنها فائزة بالسباقات، وقد أثبتت نفسها هذا العام في إكستريم إي إلى جانب خبرتها الواسعة للغاية في منافسات الطرق الوعرة حول العالم".

واستكمل: "إنها تناسب رؤيتنا كسائقة، كما أنها قادمة من نيوزيلندا، موطن المؤسس بروس مكلارين".

بالمقابل، وقعت لينا غايدي المهندسة التي تمتلك خبرة في سباق لومان والفائزة بجائزة أستون مارتن أوتوسبورت "بي.آر.دي.سي" للسائقين اليافعين، كذلك مع فريق مكلارين كمهندسة سباق لبرنامج إكستريم إي.

من جهتها قالت غيلمور: "يملؤني الفخر لكوني أول سائقة في تاريخ مكلارين".

وأكملت: "نشأت في نيوزيلندا، موطن بروس مكلارين وفريق مكلارين ريسينغ اللذين أراهما القمة في عالم رياضة السيارات".

وتابعت: "المنافسة في إكستريم إي مع مكلارين هي فرصة متميزة للغاية".

واختتمت: "لا أكاد أطيق صبراً لبدء العمل مع الفريق".