إكستريم إي: لوب وغوتيريز يواصلان الدفاع عن ألوان فريق هاميلتون "اكس44" في 2022

حلّ الثنائي وصيفًا في الموسم الأول من البطولة الكهربائية بالكامل التي تُقام على الطرقات الوعرة، وذلك بعد تصدّرهم لتصفيات كامل الجولات الخمس من الموسم.

لكن مشاكل في التوجيه وحوادث حرمتهما من الفوز بأيّة جولة حتى الختامية في دورسيت، حيث حسما مركز الوصافة خلف فريق "روزبرغ اكس ريسينغ".

وبالرُغم من أن تعادل الفريقين على صعيد النقاط، كان الفوز باللقب من نصيب فريق روزبرغ لتحقيقه ثلاثة انتصارات.

وكما كان متوقّعًا، فإن بطل العالم في الراليات 9 مرات لوب وخبيرة راليات الكروس كانتري غوتيريز سيعودان ليدافعا عن ألوان فريق "اكس44" في 2022، الموسم الذي سيشهد كذلك انضمام فريق مكلارين ريسينغ.

وتعقيبًا على مواصلة مشاركته مع الفريق قال لوب: "أنا سعيد جدًا بأن أقود لصالح اكس44 من جديد في الموسم الثاني من إكستريم إي".

وأضاف: "العام الماضي كان صعبًا جدًا علينا، عانينا كثيرًا مع السيارة ومع بعض الحظ العاثر كذلك، لكننا تواجدنا على قمة التصفيات في كل سباق وأنهينا الموسم بفوز وتعادل في النقاط، لذلك نشعر بالتفاؤل للموسم المُقبل".

فيما أضافت غوتيريز قُبيل الموسم الجديد الذي سينطلق من نيوم، المملكة العربية السعودية، قائلة: "كنا قريبين جدًا من الفوز بالبطولة العام الماضي، والآن نحن أكثر تحفّزًا وحماسة للضغط وحصد المركز الأول في 2022".

وتابعت: "لقد تعلمت الكثير منذ انضمامي للفريق، وكنت أشعر أنني أقوى وأسرع مع كل سباق، لذلك أنا متحمسة للعودة داخل السيارة وإظهار ما يمكنني فعله".