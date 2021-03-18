إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول

ستزور هذه السلسلة 4 قارات وتروج لتبني سيارات الدفع الرباعي الكهربائية من أجل المساعدة على حماية كوكب الأرض، وتقدم للفرق المشاركة مزيجاً اشبه بنصف مسار رالي رايد ونصف آخر من رالي كروس وسيارة باغي كهربائية بقوة 550 حصاناً.

ستكون الطرقات الوعرة مسرحاً تنافسياً لهذه السلسلة بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حيث عمل المنظمون على اختيار جميع أماكن السباقات لزيادة الوعي بجوانب التغير المناخي، ضمن إطار محافظة "إكستريم إي" على "برنامج الإرث" الذي يهدف إلى توفير الدعم الاجتماعي والبيئي لتلك المواقع.

يقف خلف هذه الفكرة أليخاندرو عجاج، رجل الأعمال الإسباني الذي أطلق بطولة العالم لسباقات فورمولا إي، والسائق السابق والمدير الحالي لمكلارين جيل دو فيران، وتم الترويج لهذه السلسلة جماهيرياً في كانون الثاني/يناير 2019 في لندن.

واستضافت سفينة الشحن "رويال مايل سرفيس سانت هيلينا" (يبلغ طولها 105 أمتار) حفل الإعلان، وهي ستكون بمثابة "بادوك عائم" للسلسلة ومسؤولة عن نقل وتخزين المركبات والمعدات خلال الجولات.

حتى الآن، كانت مهمة هذه السفينة نقل الركاب والطعام إلى الجزيرة البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي حيث تم نفي نابليون الأول بين عامي 1815 و1821.

وباتت شركة كونتيننتال المزود الرسمي للإطارات والشركة البرازيلية "سي بي أم أم" المزود لمادة النيوبيوم لإنتاج المركبات.

أُطلق على سيارة الدفع الرباعي الكهربائية اسم "أوديسي 21 إي - أس يو في"، وزودت ببطارية كهربائية ثورية صممت على أيدي اختصاصيين في مركز "وليامس أدفانسد أنجينيرينغ" من الألف إلى الياء: تصل قوتها إلى 400 كيلووات (550 حصاناً) ووزنها 1650 كيلوغراماً، وعرضها 2,3 متراً.

تنطلق "أوديسي 21 إي - أس يو في" من صفر إلى 62 ميل في الساعة في غضون 4,5 ثوانٍ فقط، عند تدرجات تصل إلى 130 في المئة. فسيارة الدفع الرباعي هذه لا تشبه أي شيء آخر في العالم.

ولأن "الشيطان يكمن في التفاصيل" تم وضع برنامج لتعزيز قدرات السائقين المحترفين وفرق المساعدة والتعديلات المحتملة وشرّع باب المشاركة أمام جميع الراغبين.

يذكّرنا النظام المعتمد خلال الجولات بكرة القدم أكثر منه برياضة السيارات، فالسباقات ستكون عبارة عن صراعات قصيرة جداً على مسارين حيث يتوجب على كل فريق اجتياز لفتين بمسافة 8 كيلومترات. ويتناوب سائقا الفريق على القيادة في كل لفة.

ويتكون الفريق من سائق وسائقة يؤديان نفس واجبات القيادة والملاحة، مما يعزز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

تنطلق السيارتان في الوقت ذاته، وهو ما يميز سلسلة سباقات "إكستريم إي" عن الرالي الكلاسيكي. وبعد انتهاء دور الجموعات، يتأهل أفضل أربعة فرق إلى الدور نصف النهائي ومن ثم إلى النهائي، مع اعتماد نظام الإقصاء المباشر.

وقرر المنظمون منح مكافأة "بونس" باسم "هايبردرايف"، وستمنح للفريق الذي يحقق أطول قفزة خلال القفزة الأولى من كل سباق، ما سيمسح له بالحصول على طاقة إضافية مقارنة مع منافسيه. وبإمكان الفريق استخدام هذه الطاقة في أية فترة من فترات السباق.

وفي شرح مفصل لنظام الجولات نذكر أن عطلة نهاية الأسبوع لكل سباق تتألف من 4 جولات وسبعة سباقات في المجموع: جولتان تأهيليتان يوم السبت (سباقان لكل منهما)، ثم يوم الأحد الدور نصف النهائي (سباقان) والنهائي. وتتكون كل جولة تأهيلية من سباقين (مع نصف السيارات في كل سباق) ، ويتم منح النقاط وفق الترتيب النهائي.

تنتقل الفرق التي تسجل أكبر عدد من النقاط في الجولتين المؤهلتين إلى الدور نصف النهائي الأول (1)، وتنتقل الفرق المتبقية إلى نصف النهائي الثاني (2) والذي يسمى بـ "السباق المجنون". وتكون جولات نصف النهائي عبارة عن سباق واحد لكل منهما.

وتتأهل أفضل ثلاث سيارات من نصف النهائي الأول والسيارة الأفضل من نصف النهائي الثاني (السباق المجنون) إلى الجولة النهائية.

في كل سباق، يجب أن تكمل السيارة لفتين من السباق، حيث يقود كل عضو في الفريق لفة واحدة ليعود ويجلس في مقعد الملاحة في اللفة الثانية.

ويبدأ الموسم الأول في نيسان/أبريل 2021 مع باكورة الجولات في المملكة العربية السعودية.

وكان "فنتوري ريسينغ" أول فريق يعلن انضمامه إلى البطولة في أيار/مايو 2019 (انسحب قبل انطلاق الموسم الأول)، وبعد شهرين انضم إلى القافلة فريق "أبت سبورتسلاين".

وتعتبر الفرق المشاركة خليطاً من الفرق الرياضية (أبت، إتش واي آيه، تيشيتا في فورمولا إي وغاناسي أو أندريتي في إندي كار) ووجوهاً جديدة، على غرار بطل العالم سبع مرات للفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون وزميله السابق في مرسيدس الألماني نيكو روزبرغ اللذين أعلنا عن إطلاق فريقيهما من دون أن يشاركا: "إكس44" للبريطاني و"روزبرغ إكستريم ريسينغ" لبطل العالم 2016.

ومع كشف الأسماء المشاركة تبين مدى اهتمام سائقي الرالي كروس بهذه السلسلة مع يوهان كريستوفرسون وماتياس إكستروم وتيمي هانسن، فيما سيدافع بطل العالم للراليات تسع مرات الفرنسي سيباستيان لوب عن ألوان فريق هاميلتون.

كما سيكون بطل العالم للراليات مرتين وبطل داكار 3 مرات الإسباني كارلوس ساينز حاضراً مع فريقه الخاص، وسيتقاسم المقود مع مواطنته لايا سانز.

ويشارك أيضاً بطل العالم السابق للفورمولا واحد البريطاني جنسون باتون (2009).

وأعلن الفرنسي ستيفان سارازان انغماسه في منافسات الموسم الافتتاحي لهذه السلسلة مع فريق "فيلوس ريسينغ" على أن يتشارك خبرته خلف مقود السيارات الكهربائية مع السائقة البريطانية جايمي تشادويك.

"هي سلسلة جديدة تجذب الأنظار والكثير من الإنتباه العالمي، وكل ذلك حتى قبل أن ينطلق السباق الأول" قال السائق البالغ 45 عاماً، مضيفاً "كسائق، المفهوم مثير وحماسي إن كان على مستوى المنافسة أو على المستوى الشخصي على حد سواء. هو تحدي لن يكون كغيره".

ويُعتبر سارازان من السائقين الذين اعتادوا قيادة سيارات كهربائية، إذ خاض 37 جائزة كبرى في سباقات فورمولا إي مع فرق فنتوري وتيشيتا وأندريتي بين عامي 2014 و2018، وصعد إلى منصة التتويج 3 مرات.

كما كان أحد أهم ركائز تطوير سيارة "هيونداي فيلوستر ن إي تي سي آر" الكهربائية بالكامل.

وتابع "قدت العديد من السيارات المختلفة خلال مسيرتي، لكن "أوديسي 21" مختلفة فعلاً وستوفر إثارة لا مثيل لها. عندما ذهبنا لاختبار المحرك، لم أحتج للكثير من الوقت للتأقلم مع رجال فيلوس رايسينغ، فهم مثلي يصلون إلى (سلسلة سباقات) "إكستريم إي" مع الكثير من الخبرة اكتسبوها من العديد من البطولات الرياضية، وذلك لا يمكن أن يكون إلا شيئاً إيجابياً".

جذبت "أوديسي 21 إي" السائق الأميركي الشهير كين بلوك الذي شارك خلف مقودها في المرحلة الاخيرة من النسخة الأولى لرالي داكار الذي أقيم في السعودية في كانون الثاني/يناير 2020 على سبيل الاستعراض.

روزنامة سلسلة سباقات "إكستريم إي" 2021:

3 ـــ 4 نيسان/إبريل: العُلا (المملكة العربية السعودية)

29 ـــ 30 أيار/مايو: البحيرة الزهرية (السنغال)

28 ـــ 29 آب/أغسطس: القطب الشمالي (غرونلاند/الدنمارك)

23 ـــ 24 تشرين الأوّل/أكتوبر: الأمازون (البرازيل)

11ـــ 12 كانون الأوّل/ديسمبر: أرض النار (الأرجنتين)

الفرق:

أبت/كوبرا

ماتياس إكستروم (السويد)

كلاوديا هورتغن (ألمانيا)

أندريتي/يونايتد

كاتي مونينغز (الولايات المتحدة الأميركية)

تيمي هانسن (السويد)

غاناسي

سارا برايس (الولايات المتحدة الأميركية)

كايلي لودوك (الولايات المتحدة الأميركية)

هيسبانيا ـ سويزا

أوليفر بينيت (المملكة المتحدة)

كريستين جانباولي زونكا (إيطاليا)

جي بي إكس إي

جنسون باتون (المملكة المتحدة)

ميكاييلا أهلين ـ كوتولينسكي (السويد)

كيه إي في (أكونيا ـ ساينز)

كارلوس ساينز (إسبانيا)

لايا سانز (إسبانيا)

روزبرغ

يوهان كريستوفرسون (السويد)

مولي تايلور (استراليا)

تيشيتا (لن يشارك في الجولة الأولى)

سيتم تحديد لاحقا اسمي السائق والسائقة

فيلوس

جايمي تشادويك (المملكة المتحدة)

ستيفان سارازان (فرنسا)

إكس44

سيباستيان لوب (فرنسا)

كريسيتنا غوتييريز (إسبانيا)

نظام توزيع النقاط

السباقات التأهيلية:

الأول: 3 نقاط

الثاني: نقطتان

الثالث: نقطة

الرابع: صفر نقطة

النهائيات:

الأول: 20 نقطة

الثاني: 15 نقطة

الثالث: 10 نقاط

الرابع: 5 نقاط

الخامس: 4 نقاط

السادس: 3 نقاط

السابع: نقطتان

الثامن: نقطة

سيتم منح نقطة لاطول قفزة خلال كل سباق لكل فريق وسائق (السبت والأحد).